India uviedla do prevádzky vlastný superpočítač

Naí Dillí 2. apríla (TASR) - India uviedla do prevádzky svoj vlastný superpočítač. Je to odpoveď na exportné obmedzenia zo strany USA, informovali dnes noviny Hindu.

Indický superpočítač menom Param Padma zvládne bilión operácií za sekundu. V porovnaní so súčasným najvýkonnejším počítačom na svete, japonským Earth Simulatorom, ktorý spracuje 36 biliónov operácií za sekundu, to nie je veľa.

Indickému ministrovi technológií Arunovi Shouriemu to ale nevadí. "Keď nám v tom bránite, vyvinieme si to sami," povedal v meste Bangalúr, kde počítač uviedol do prevádzky.

USA nedovolili v 80. rokoch doviezť do Indie superpočítač, pretože sa báli, že krajina by ho mohla využiť pre svoj jadrový program. "Vo všetkých dôležitých vojenských aplikáciách musíme používať náš vlastný hardvér a softvér. Takéto technológie nám nikto nedá," povedal Shourie.