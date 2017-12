Gooka 2 - pokračovanie známej českej adventúrky

3. apr 2003 o 0:00 Ján Kordoš

To, že české adventúry začínajú chytať druhý dych, musí byť každému jasné po Poslovi Smrti. Pokračovanie známej hry Gooka, ktorá si vzala námet z jednej českej fantasy knihy sa dal čakať, lebo sa jednalo o značne úspešný a hlavne obľúbený titul v Čechách i u nás. Už nebudeme hrať klasickú 2D point-and-click adventúrku, ale sa prenesieme do tretieho rozmeru, v ktorom sa nám to bude všetkým viac páčiť a hra sa stane atraktívnejšou. Dokonca sa pokračovanie Gooky nebude obmedzovať len na jeden herný žáner, ale po vzore inej českej hry a dokonca tiež pokračovania, Bran Skeldalu 2, si užijeme ďalšiu multižánrovú hru. Tak v prvom rade bude Gooka 2 akčnejšia a preto sa zmení aj ovládanie hry – nebude vám stačiť samotná myška. Hlavný hrdina môže behať, skákať a bojovať, či dokonca používať systém mágie, ktorá bude založená na telepatii.

Centauri Production vytvorili vlastný engine a systém kamier, čo odstráni problémy s neprehľadnosťou. Vždy uvidíme hlavného hrdinu v jeho celej kráse a nenastanú situácie, keď nevidíme, kam postavička smeruje alebo akú činnosť práve vykonáva. Nedá sa povedať presné číslo lokácií, ktoré bude hra obsahovať, lebo bude naprogramovaná ako celistvý svet. Ďalšou zmenou by mala byť depresívnosť prostredia a celkové filozofovanie v hre. Aspoň začneme nad hraním aj rozmýšľať a zaujímavou cestou získavať vedomosti

Nečakáme žiadne veľké prekvapenia, ale len kvalitnú zábavu a druhý diel Gooky nám ju môže ponúknuť. Pozrite sa na screenshoty a uvidíte, že hra je na pohľad pekná a dočkáme sa aj nových a originálnych prvkov. Tak ja si krúžkujem v kalendári máj a teším sa.