Starsky and Hutch - Grand Theft Auto naopak

2. apr 2003 o 11:51 Ján Kordoš

Hry založené na televíznom spracovaní väčšinou neoplývajú veľkou kvalitou a ide len o ťahanie doláčov z peňaženiek zákazníkov, ktorí na tento reklamný trik skočia. Posledným dôkazom je Knight Rider, ktorého sme radšej ani nerecenzovali. Ak ste sa narodili skôr, tak potom vám bude názov hry Starsky and Hutch aj niečo vravieť, ale ja si na seriál s týmto menom nespomínam a ešte som ho nevidel. Ide o klasickú adaptáciu boja so zlom prostredníctvom dvoch detektívov, ktorí sú charakteristickí svojou rýchlou jazdou na červenom autiaku. Vy sa samozrejme vžijete do úlohy policajtov a budete riešiť prípady v uliciach amerických veľkomiest.

Princíp hry je jednoduchý – akčné závodenie doplnené streľbou z automobilu. Dá sa to teda porovnať s Driverom, ale značným vylepšením by malo byť spomínané strieľanie za jazdy. Tým hra získa na zábavnosti a bude sa to viac podobať naháňačkám medzi ochráncami zákona a ich narušiteľmi. Akčnosť spočíva už v samotnom jazdení, ale celé to je umocnené hodnotením divákov, ktorí radi vidia rôzne kaskadérske kúsky, búračky a napríklad rozmetanie odpadkového koša. Auto budete mať k dispozícii len jedno (spomínaná červená Zebra 3) – kôli náväznosti na seriál. Zbraní k vyskúšaniu máme viac, ale nehľadajte žiadne prekvapujúcu zostavu – pištol, brokovnica, puška...

Ak všetko klapne, tak si túto pohodovú hru od Minds Eye Production zahráme už čoskoro, lebo jej predaj je naplánovaný na jún, a to je začiatok tohoto leta.