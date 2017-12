1. apríl na HRY.SME.sk :)

2. apr 2003 o 9:37 Juraj Chrappa

Ako mnohí z vás včera určite zachytili, v kalendári sa písal 1. apríl, deň bláznov a vtákov. Tento deň neminul ani náš herný web, ako ste si mohli všimnúť. Dalo sa tu nájsť zopár vyšinutých článkov a nejaké tie "halušky" v samotnom dizajne stránky. Snažili sme sa vniesť trochu zábavy do každodennej rutiny, aby ste sa mohli pobaviť, tak ako my pri písaní týchto "serióznych" informácií. Dúfame, že sa nám aspoň trochu podarilo nachytať vás a vy ste to zobrali s humorom a nadhľadom. Pre istotu si zopakujme prvoaprílové články z HRY.SME.sk, aby nevznikali nejaké nedorozumenia.

Ako prvý sme tu mali preview článok zo skutočne exkluzívnej hrateľnej verzie, nekonečne dlho vyvíjaného Duke Nukem Forever, ktorú sme mali ako prvý a posledný na svete, pretože nič také zatiaľ nie je k dispozícii. Takisto televízna relácia SME hráči! je peknou myšlienkou, ale bohužiaľ iba smutnou utópiou. A nakoniec recenzia herného recenzenta Tadeáša z pohľadu herného hrdinu je celkom jasne napísaná pre pobavenie. Ďalšie srandičky ktoré ste mohli nájsť na stránke, bolo šumenie nasledované monoskopom, malý zelený ufónec lietajúci popod stránky a vibrujúca obrazovka pri nabehnutí kurzora ponad bannery.

Vašaredakcia