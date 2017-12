Humanware Tadeáš - ďalší klon herného recenzenta

Herní recenzenti sa vyrojili ako huby po daždi, pričom nerozoznáte jedného od druhého. My sme dostali na testovanie Tadeáša a ako prvý na Slovensku vám prinášame recenziu. Stojí vôbec za to sa ním zapodievať?

1. apr 2003 o 9:09 - Ogre - "Seal Team"

Dnes ráno som sa zobudil celý vystrašený a spotený po hroznom sne. Tá sekunda, v ktorú som pocítil, že to všetko je len sen, bola nádherná a oslobodzujúca. Snívalo sa mi, že som bol herný recenzent. Tam niekde na druhej strane, sediac a pozerajúc do obrazovky na virtuálny svet - na nás. Nepoznal som radosti zo živej akcie, nepoznal som, čo to je zabitie teroristu kalašnikovom. Bol som len chudák, ktorý tento zážitok musí prežívať cez bránu zvanú monitor. Dnešné ráno som si uvedomil ako veľmi mám rád svojú prácu a svet v ktorom žijem. Som hrdý člen protiteroristického komanda v zemi nazvanej Dust a plním rozkazy "tých na druhej strane".

Kedže je dnes brána medzi dvoma svetmi vypnutá, alebo ako hovoria "tí na druhej strane" nefunguje server, tak mám chvílu času na zhodnotenie predošlého recenzenta, ktorého vôlu som plnil do bodky.

Spoločnosti Marta Sládečková a Martin Prokop, sa dali dokopy už pred dvadsiatimi rokmi. Ich prvé dielo malo byť výnimočné, tak ako si to želajú developerské firmy po celom svete. A tak sa aj stalo. Originalita sršala z tohoto diela od počiatku. Obe firmy zamýšľali urobiť zo svojho titulu kríženca toho najlepšieho, čo tu medzi recenzentami bolo.

Meno Tadeáš predurčilo tohoto jedinca, aby sa medzi svojimi naozaj líšil. Do recenzentskej činnosti sa vrhol v 20-tich rokoch svojho života, takže patrí už pomaly medzi oldies a isto sa dá kúpiť aj za lacný peniaz.

Po prvom uzretí sa javí ako indivíduum priemernej inteligencie s priemernými reflexami, ktorými ma riadil. Na prvý pohlad som si všimol nedokonalú textúru očí, ktoré zľahka prechádzali do červena. Subjekt určite podľahol tomu odpornému zlozvyku - fajčeniu. Snaď sa podarí jeho tvorcom čoskoro na tento neduh pripraviť patch.

Grafika:

Graficky sa jedná o priemernú záležitosť, poznačenú dobou a nedokonalo vymodelovanou postavou. Tvorcom pri práci asi ušla fantázia a tak sa subjekt vyznačuje príliš veľkým bruchom a nízkou obsahom svalovej hmoty. Vlasy sú na dnešnú dobu taktiež značne preriedené.

Hrateľnosť:

Recenzent je pomerne hravý a javí známky života. Najmä pri zlyhaní vlastných schopností a v prípade mojej smrti sa javil mimoriadne aktívny, až červený. Má tendenciu zvalovať svoju neschopnosť na mňa a náš svet.

Zvukové efekty:

Po zvukovej stránke sa tiež nejedná o zázrak. Štandardne je počuť nadávky a vyhrážky. Sem-tam padne aj nejaká tá pochvala. Náš svet najlepšie počuje cez sluchátka.

Hudba:

Subjekt počúva na môj vkus absolútne nevhodnú hudbu.

Inteligencia & obťažnosť:

Tadeáš neoplýva nadštandardnou inteligenciou. Samozrejme nájdeme u neho aj typické skryptovanie a triggery ako napr. keď vypije fľašu vody, zbehne si pre ďalšiu. Za istých okolností sa zvykne zasekávať pri stenách. Neubránim sa pocitu, že napriek snahe jeho tvorcov sa po niekoľkých hodinách hrania s ním, dostavuje stereotyp.

Záverečný verdikt:

Tadeáš je absolútne priemerný recenzent a neovplýva nijakou nadpriemernou inteligenciou alebo zvláštnymi schopnosťami. Odporúčam len hardcore komanďákom a teroristom.