PRVÝ APRÍL: Nový zákon nariadi zriadiť výskumné laboratórium v spoločnostiach predávajúcich softvér a hardvér

BRATISLAVA 1. apríla 2003 (TAP) – Poslanci NRSR predložili na dnešnej schôdzi návrh nového zákona o informatike, ktorého súčasťou je ustanovenie o povinnosti distributérov výpočtovej techniky zriadiť na vlastné náklady výskumné laboratóriá.

1. apr 2003 o 10:02 © 2003 Tlačová agentúra Práca

Podľa poslancov z Výboru pre informatizáciu spoločnosti sa Slovensko stáva iba pracoviskom nadnárodných spoločností, ktoré do svojich slovenských závodov odmietajú presunúť aj vývoj a výskum.

Podľa nich sa u nás predá ročne približne 120 000 počítačov a obrat pri predaji počítačových komponentov a elektroniky dosahuje 32 miliárd korún. Pritom nič z toho nevzniká na Slovensku.

Práve to má zmeniť nový zákon, ktorý nariadi všetkým spoločnostiam predávajúcim harvér a softvér s obratom nad 5 miliónov korún zriadiť na vlastné náklady výskumné laboratórium.

Výber odborníkov a predmet výskumu bude určovať štát v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied podľa aktuálnych priorít.

Počet zamestnancov určených na výskum sa bude v spoločnostiach pohybovať podľa obratu – do 10 miliónov korún to bude jeden zamestnanec, do 20 miliónov traja a spoločnosti dosahujúce obrat nad 50 miliónov korún budú mať povinnosť zamestnávať až piatich vývojárov.

Ak nový zákon schvália poslanci na svojej májovej schôdzi, platiť začne už od 1. októbra tohto roku. Prvé výskumné laboratóriá by sa v slovenských firmách mali objaviť 1. januára 2004.