Mobily zdarma na bratislavskom námestí SNP

BRATISLAVA 1. apríla 2003 (TAP) – Dnes vstupuje na Slovensko najväčší svetový predajca mobilných telefónov, spoločnosť MobilePhones & Co., ktorá sa chystá ovládnuť domáci trh s mobilmi.

Na bratislavskom námestí SNP chystá o 14.00 h. veľkolepú show, na ktorej mieni verejnosti rozdať až 10 000 najmodernejších mobilných telefónov s digitálnym fotoaparátom rôznych svetových značiek.

Jedinou podmienkou účasti v show bude preukázané slovenské občianstvo a vek nad 18 rokov.

O to, aby sa záujemcovia o mobilné telefóny zdarma pri rozdávaní nezranili sa postará 500 príslušníkov bezpečnostnej agentúry.

Americká spoločnosť MobilePhones & Co. pôsobí v 55 krajinách sveta, kde dosiahla výrazný trhový podiel v predaji mobilných telefónov. Prekvapujúco dobré výsledky predaja dosahuje agresívnou cenovou politikou a silnou marketingovou podporou.

Podľa informácií country manažéra spoločnosti Waltera Schamana spoločnosť dnes v Bratislave, Košiciach, v Banskej Bystrici a v Žiline otvorí veľkosklady s kompletným sortimentom mobilných telefónov pre obchodníkov. V máji sa spoločnosť chystá otvoriť sieť maloobchodov s mobilnými telefónmi a príslušenstvom. Do konca roka by mala mať svoju predajňu v každom okresnom meste.

Apríl a máj využije MobilePhones & Co. na uvádzaciu kampaň, v rámci ktorej bude predávať najmodernejšie telefóny PDA v cene do 20 000 Sk s DPH. Odporúčaná predajná cena vybraných telefónov s digitálnym fotoaparátom a farebným displejom by nemala presiahnuť 4000 Sk s DPH. Neskôr spoločnosť pre svojich zákazníkov pripraví bonusový systém predaja – čím viac telefónov zákazník zakúpi, tým výraznejšiu zľavu na vybraný tovar dostane.