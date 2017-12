Duke Nukem Forever - nám čoskoro nakopne zadok

1. apr 2003 o 0:00 Ján Kordoš

Málo našich čitateľov vie, že naše vzťahy s 3D Realms sú na výnikajúcej úrovni. Keď som minulé leto navštívil USA, tak som ani len netušil, že sa stretnem s Georgom Broussardom. Lenže keď som zistil o koho ide, hneď som ukázal svoju ochotu a pozval ho na drink. Teraz však nemám tento priestor vyhradený na rozprávanie svojich zážitkov z Ameriky, ale zhrniem vám svoje dojmy z tohto víkednu. Keď som dostal od Georga mail, že sa mám na niečo tešiť, ešte som nevedel o čo ide, až keď mi domov (!!!) dorazil balíček s jednym cédé a "zdrapom papiera". Na ňom bola len veta, v ktorej bolo poďakovanie za drink... a nech si to užijem. Možno už tušíte, čo bolo na striebornej placke, ale ja som tomu uveril, až keď som disk narval do "rómky" - hrateľnú preview verziu túžobne očakávaného Duke Nukem Forever.

Je to určite príjemný pocit, keď držím niečo, čo máme ako jediný na území Slovenska (a je dosť možné, že aj Česka) a môžeme vám pripraviť článok, v ktorom zhrniem všetky svoje postrehy z hrania. Najprv si však stručne pripomenieme históriu. V roku 1991 sa na naše monitory dostal Duke Nukem – klasická 2d arkáda. V názve hry nie je preklep, svoje dnešné meno si vypracoval až o dva roky neskôr, kedy sa hra dočkala pokračovania a stala sa kvalitnou sériou. To ešte nikto netušil, že Duke bude naháňať „čiks“ aj v troch rozmeroch. Keď v roku 1996 vypuklo šialenstvo okolo svalovca, dostal som svoj prvý komp a shareware verzia ma doslova priklincovala do sedačky. Zábava pri hraní je to najdôležitejšie a pri hraní Duke Nukem 3D sme sa bavili spolu s otcom asi týždeň – snorili sme v každom leveli po všetkých detailoch a podplácali šľapky a môžem len prehlásiť, že pri hre sme si v tom období rozumeli možno viac ako v reálnom živote.

Musím vás ešte upozorniť, že celý článok som si rozdelil na 8 častí, v ktorých sa pokúsim rozobrať všetko, čo som pri hraní tejto prvej hrateľnej verzie zažil. Pre tento spôsob som rozhodol jednoducho preto, lebo som z toho nechcel spraviť guláš, čo by sa istotne stalo. Tak dosť bolo zbytočných obkecov a vrhnem sa radšej na hru samotnú.

I see you, bastard

Najhlavnejším problémom, ktorý sa vyskytol pri tvorbe hry bola zmena enginu z "Kvejka 2" na "Anrýl turnament". Dokonca sa uvažovalo o ďalšej zmene, ale to by už asi žiadny z hráčov nerozdýchal a preto sa všetky sily vrhli na úpravu použitého enginu a ja vám poviem, že engine UT ani nespoznáte. Je veľká škoda, že sme nemohli použiť obrázky z hrateľnej verzie a preto vám musia postačiť moje slová a oficiálne screenshoty staršieho dáta. Na výber máme rozlíšenie od 800 x 600 až po 1600 x 1200 v 16 alebo 32 bitoch a ešte si volíte detailnosť textúr a postáv. Pri minimálnom nastavení všetkých atribútov je minimum P300, čo je výborná správa pre všetkých majiteľov starších strojov – síce je pravda, že to celé vyzeralo ako psie e-e, ale dalo sa to hrať. Na plné detailíky budete potrebovať kamaráta, ktorému bije srdiečko na frekvencií cez 1 gigaherz, to nie je až tak náročné.

Chcel by som sa zastaviť pri postavách, ktoré majú 18 zásahových zón a najlukrativnejšia je medzi nohami, pri ktorej Duke nadšene skríkne: "Where is your big boy?" Postavy sú rozpohybované pomocou technológie motion–capture a nechýba ani pohyb očí. Výborne je to vidieť pri enginových animáciach, pri ktorých všetci vojaci doslova gúľajú očkami a po smrti im hrdina privrie viečka a pri tom prednesie: "Don´t look at me". Nesmiem zabudnúť na rozbitné predmety, ktoré môžete roztrieskať na kúsočky a Djuk to okomentuje jednoduchými hláškami typu: "Sorry" alebo "Ooops". Jednoducho nádhera pre očká aj ušká. Ak sa vám zachce hudby, stačí ak do adresára mp3 presuniete zopár súborov a do uší vám bude hrať hudba, ktorú máte radi. Naša verzia ešte neobsahovala žiadny hudobný doprovod, ale očakávame muziku rockovejšieho rázu. Jednotlivé efekty je zbytočné vysvetľovať, lebo 10. apríla by malo odpadnúť embargo na nové obrázky a uvidíte to všetko na vlastné oči.

F*cking weather

Nemožné sa stalo skutočnosťou a konečne sa môžeme tešiť na reálnu zmenu počasia. Najlepšie to bolo vidieť pri misii v Area 51 s poditulkom Sweet Village, v ktorej po istom čase začalo mrholiť, čo sa nepáčilo samotnému hrdinovi, lebo mu dážď môže pokaziť účes a vy musíte nájsť prístrešok, lebo sa nám postavička picne :). Skúšal som ostať na daždi dlhšie a Duke sa skutočne chcel odpáliť, ale napokon to nespravil, lebo zistil, že mŕtvy nebude mať žiadne „čiks“. A toto bola len jediná zmena počasia!!! Ďalej by sme sa mali dočkať ešte sneženia a hustej padajúcej hmly.

Kiss me

Hlavným padúchom je znovu doktor Proton, ktorý sa nevzdáva myšlienky na ovládnutie sveta a tentoraz sa rozhodne zničiť hniezdočko neresti – Las Vegas. Do zajatia si vezme aj jednu nádhernú slečinku, ktorá je číro-čistou náhodou sestrou kočky, s ktorou si chce Duke užiť, ale ona mu vyhovie, až keď zachráni jej sestru. Konečne trošku iný príbeh. Zachrániť svet? Hahaha... ja chcem ženskúúú.

My gun + your head = little problem

Zbrane ostali pri klasike. Nájdeme tu pištolku z minulého dielu, spoločne so shotgunom, granátmi, zmrazovačom a zmenšovačom. V našej verzii sme narazili ešte na bejzbolku, uzinu, sprej + zapaľovač a pušku s ampulkami, v ktorých je kyselina. 3D Realms však majú v rukávoch ešte určite nejaké prekvapenia, keď zbraní má byť celkovo 14 a každá obsahuje ešte sekundárny mód použitia. Bejzbolkou normálne len tresnete, ale špeciálnym pohybom ju po protivníkovi hodíte, pištol má vyššiu kadenciu a tak ďalej, veď to poznáte.

Where do you want to go today?

Bolia vás nohy? Tak si vezmite džíp, ktorý stojí pri ceste a ide sa na vec. My sme mali k dispozícií Harleja, spomínaný džíp a vojenský vrtuľník a treba uznať, že ovládanie nie je zložité, ale hrateľnosť obrovská. Najlepšie to bolo s motorkou, pri ktorej ste po stlačení akcie kopali nohou a používať ste mohli lahšie zbrane. Čo budeme môcť použiť v plnej verzii ešte nevieme určite, ale ďalším „vozidlom“ je určite klasická kolobežka, ktorú bude Duke používať na vesmírnej stanici a vesmírna loď, ktorou naláduje oceľové rite nepriateľov.

Yeaaah, chicks...

Parťáci nemôžu chýbať v žiadnej správnej FPS a my sme narazili zatiaľ na dvoch. Prvým bol Gus, ktorému sme pomáhali nájsť jeho laptop a on nám pomohol v určení ďalšieho miesta bojov. Celkovo však tento chlapík bol neuveriteľne zbabelý a preto si zaslúžil mnohé Dukove posmešky. O pár misií ďalej sme natrafili na jednu sexicu, ktorú chcel celý čas Djuk dostať, pričom vyzerala ako Duka v sukni... Jej meno je Daisy, čo vo vás môže vzbudzovať pocit nenápadného dievčatka, ale s takým poprsím sa nedá byť nenápadný.

Dm, CtG, De a iné

Multiplayer ešte nebehá, čo nie je prekvapujúce, ale v informačných materiáloch sa písalo, že sa môžeme tešiť na DukeMatch, Capture the Girl a Duke Editor. Iné nič, ale ako to celé dopadne, sa ešte len uvidí. Hovorí sa o špeciálnom multiplayer móde, v ktorom bude vašou úlohou postrieľať čo najviac nepriateľových dievčat a zároveň brániť svoje, ale to je ešte vo hviezdach.

And?

A? Čo na záver? Len čo sa zruší embargo na obrázky, tak sa môžete tešiť na nával úplne nových screenov. Teraz vám musia stačiť moje slová. Hrá sa to geniálne, mal som pocit, že hrám starého Duka, ale zábavnosť bola ešte vyššia. Nechýbajú ani vtipné hlášky a inteligentní nepriatelia – lenže to sú klasické kecy, ktoré čítate pri každej novinke a pri každom preview. Ja som vám povedal len základné info o hre a vy my musíte len veriť, že to stojí za to, lebo oficiálny dátum 29. 6. 2003 hovorí jasne... už to tu budeeeeee!!!