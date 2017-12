Call of the Cthulhu: Dark Corners of the Earth - chcete sa báť?

Strach je zakorenený v každom z nás a možno sa vám to nezdá, ale ľudia sa radi boja. Ja mám rád horory, mám rád strašidelné hry, mám rád tajomnú hudbu a milujem knihy od S. Kinga - vtedy vám telom prechádza taký divný pocit a adrenalín z vás doslova strie

31. mar 2003 o 12:15 Ján Kordoš

ka. Všetci sa radi bojíme...

A preto pre nás firma Headfirst pripravuje 3D akčnú adventúru Call of the Cthulhu, ktorá je vytvorená podľa knižnej predlohy zakladateľa knižného horroru - H.P. Lovecrafta. V tejto hre bude dôležitý príbeh, ktorý sa odvíja celkom tajomne: ovládate Jacka Waltersa, bývalého policajta, ktorý sa dostane až k mýtu o Cthulhu a jeho život sa začne meniť. Musí zistiť, o čo ide, lebo ľudia okolo začínajú byť divný, on samotný si začína pripadať tak trošku mimo a celé to je oblepené lepiacou páskou s názvom Neznáma hrdinova minulosť. Po ukončenej policajnej činnosti si Jack vybaví licenciu súkromného detektíva a po pár prípadoch dostane typ na vyšetrovanie v mestečku Innsmouth, ktoré leží v štáte Massachusetts. V meste sa začnú strácať ľudia a nenájdu sa ani ich telá. Postupným odpletaním príbehu prídete na to, že za tým stoja tajomné rituály miestnych občanov. A na záver ešte spomeniem, že nebude chýbať ani strašidelné jazero :).

Spracovanie už podľa obrázkov dáva najavo, že budete využívať FPS pohľad, ale nikde nevidíte žiadny ukazovateľ životov ani nábojov. Nebudete strieľať desiatky monstier, bude ich len zopár a vy sa pri hraní budete skôr báť tieňov, ktoré sa budú pred vami mihať. Budete počuť rôzne zvuky, ale nič neuvidíte - pôjde o navodenie strachu a potom na vás vybafne príšera, prípadne normálny človek, ktorého nechtiac zabijete, lebo vám ruplo od strachu. A čo sa týka neexistencie zobrazenia životov - nebude potrebné, lebo ak si zraníte nohu, budete krívať a váš presun bude pomalší. Ak to dostanete do ruky, tak budete horšie strieľať. Pecka do kokosu bude znamenať load.

Už nech tu je leto, teda termín, kedy by sa mala hra objaviť. Konečne sa k nám dostane poriadny horor. Myslím si, že Hannibal the Game bude mať vážneho konkurenta a my môžeme byť len radi, lebo strašidelných hier je veľmi málo.