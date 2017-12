Dungeon: Gladiator – nový fantasy “šport”

medzi už v veľké a najmä A sa im to V hre Dungeon: Gladiator si to môžete vyskúšať na vlastnej koži.

Hra však nie je zasadená do prostredia starovekého Ríma, ale do fiktívneho fantasy sveta, kde sebou neustále bojujú 4 rasy, mágia je obľúbeným bojovým nástrojom a meče sú extra a nabrúsené. Môžete si vybrať či budete, klasicky, človek alebo niektorá z troch ďalších, na pohľad nie veľmi príjemných postáv pochádzajúca z vymyslených fantasy druhov. Každá rasa má svoj vlastný štýl boja a unikátne pohyby.

Bojuje sa najmä na blízko, čo je aj dosť logické. Jedine tak dokážete svojim súperom, že ostrie vašeho meča presekne každú kosť na jeden švih, a divákom sa predvediete v tej najlepšej forme. V hre je zabudovaný vývoj postavy, ktorý silne pripomína RPGčko. To znamená, že čím dlhšie prežijete, tým viac skúseností a lepších schopností získate. yhraté súboje prinášaju peniažky a teda ani vaša zbroj tak rýchlo morálne nezostarne, pretože ju môžete upgradovať veľkým množstvom najrôznejších zbraní.

Dungeon: je ako stvorený na hru po sieti a skutočne je zameraný na multiplayer. Podporuje všetky možné typy sieťového zápolenia od Duel cez Deathmatch a Team Combat až po God save the King. Na internete budú pre porovnanie on-line tabuľky s hodnotením hráčov a celých klanov. Týmto spôsobom by sa okolo hry mohla vytvoriť celá internetová komunita. Hra beží na vlastnom Multiplex engine, podporuje všetky najnovšie grafické a zvukové efekty a podľa autorov zo spoločnosti Complex by sa malo jednať o vizuálnu špičku. Mochodom, na rovnakom engine pripravujú tí istí vývojári hru pod názvom Shades Below , ktorá je na rozdiel od Gladiatora zameraná na ngleplayer a príbeh. Herný svet a štýl boja však zostáva rovnaký.

Hra zatiaľ nemá stanovený dátum vydania ani vydavateľa. Podľa oficiálnej webstránky je hrateľná, takže by mohla na trhu objiť ešte ten rok.

