Airborne Assault: Red Devils over Arnhem - fanatická stratégia

Airborne Assault je najnovším počinom firmy Battlefront, ktorú si môžete pamätať podľa veľmi kvalitnej ale tak trochu netradičnej 3D ťahovej stratégie Combat Mission: Beyond Overlord. Ako sa hraje titul pristupujúci k strategickému&

31. mar 2003 o 9:44 Tomáš Mašek

Airborne Assault je najnovším počinom firmy Battlefront, ktorú si môžete pamätať podľa veľmi kvalitnej ale tak trochu netradičnej 3D ťahovej stratégie Combat Mission: Beyond Overlord. Netradičnosť autori neopustili ani pri hre Airborne Assault: Red Devils over Arnhem (AA) a vytvorili akúsi pseudo-real-time stratégiu, vsadenú do prostredia druhej svetovej vojny, konkrétne do septembra 1944, kedy sa uskutočnila najslávnejšia výsadková operácia v histórii nazvaná Market – Garden.

Už podľa screenshotov a hrateľného dema, ktoré vyšlo nedávno, je zrejmé, že AA nebude určená bežným hráčom klasických realtimoviek typu Command & Conquer, ale skôr vojenským fanatikom, ktorí so slzou v oku spomínajú na staručkých Steel Panthers (tí sú mimochodom už dávnejšie freeware). Ja nepatrím do žiadnej z týchto dvoch spomínaných skupín, čiže recenzia bude z pohľadu nezaujatého hráča, ktorý sa bez problémov nechá DOBROU hrou vtiahnuť a pohltiť a nemá predsudky voči žiadnym žánrom.

Po spustení AA mi do očí hneď udrela absencia akéhokoľvek intra. Je to samozrejme len kozmetická chyba a nie je to nič, čo by až tak veľmi prekážalo, ale každopádne nejaký úvod do hry by každý hráč rád uvítal. Keby som z rôznych iných zdrojov nevedel, že hra je simuláciou operácie Market – Garden, priamo z hry sa to asi nikdy nedozviem... Tak vám radšej napíšem trochu viac informácii o spomínanej výsadkovej operácii, pretože z hry sa o nej toho moc nedozviete. Jej cieľom bolo obsadenie niektorých nepoškodených mostov cez holandské rieky, vrátene najdôležitejšieho mostu v Arnheme. Operáciu mali na starosti elitné americké a britské výsadkové jednotky, spolu s poľskou výsadkovou brigádou (1. britská výsadková divízia mala prezývku Red Devils – Červení diabli - z toho podtitul hry.). Akcia sa však zmenila na obrovské jatky, kvôli pomalému postupu spojeneckých pozemných jednotiek – výsadkári sa po dopadnutí na zem ocitli v obkľúčení nemeckých síl. Svoju dôležitú úlohu v bitke zohrala aj 10. tanková divízia SS, ktorá bola v tom čase neďaleko Arnhemu, ale spojenci o tom nevedeli.

Nechajme teraz históriu históriou a poďme ďalej k hre. Takže po nepozretí intra a prebehnutí komerčných informácii (logá firiem) sa dostaneme do hlavného menu. Toto miesto si treba dobre zapamätať a zafixovať. Je to totiž prvá a POSLEDNÁ časť hry, ktorá je graficky aspoň trochu zaujímavá a vydarená. Neskôr vás už veľa pekného nečaká, ale poďme pekne poporiadku.

Ako hráč, ktorý o hre nevie vôbec nič a je v danom žánri neskúsený, vybral som si najprv tutorial. Aké však bolo moje prekvapenie, keď som po krátkom načítavaní misie uvidel herné pole, ale vôbec žiadne pokyny... Už dlhú dobu sú hráči zvyknutí na perfektne spracované „steb-by-step“ tutorialy, ktoré aj tak nie sú potrebné, lebo hra ma intuitívny, user-friendly interface. Od pomerne zložitej hry, akou AA nepochybne je, by sa teda očakával naozaj komplexný návod na hranie. Takto je hráč nútený stále pozerať do manuálu, ktorý mimochodom tiež príliš nepomôže, pretože je tam akurát tak presný postup, ako prejsť tutorialové misie a to je tak všetko. Žiadne tipy a triky, žiadne pomôcky, proste nič.

Pri výbere misie (scenára – je ich tu 22 v rámci kampane) máte možnosť navoliť samozrejme stranu, za ktorú chcete hrať (Spojenci/Nemci), ale okrem toho ešte aj počasie a pomer síl a vojenskej podpory. Je možné nastaviť reálne počasie – také aké naozaj bolo v tej ktorej bitke – ale dá sa nastaviť samozrejme aj iné – "pekné" alebo "škaredé". To všetko má vplyv na hru – keď je zamračené je menší dohľad, ako keď je jasno a keď je menší dohľad je väčšie riziko nespozorovania nepriateľských jednotiek... Pomer síl a vojenskej podpory znamená asi to, či budú obe bojujúce strany vyvážené alebo niektorá z nich bude mať akýsi hendikep (menej jednotiek a pod.). Tu sa takisto dá nastaviť historicky presný pomer. Prakticky celá hra sa odohráva na strategickej mape o veľkosti 27x27 kilometrov (po zapnutí funkcie „grid“ sa vám rozdelí na štvorčeky, z ktorých každý predstavuje 1 km). Každá misia je situovaná do tohto prostredia, len vždy do inej časti – totiž reálny priestor, v ktorom bojujete v jednej misii je cca 5x5 kilometrov. Na prvý pohľad sa to môže zdať viac, ale veľká časť územia sa využije iba na presun jednotiek a samotný boj sa potom odohráva na spomínaných piatich kilometroch štvorcových.

Na strategickej mape sú symbolicky vyobrazené spojenecké (Allies) a nemecké (Axis) jednotky. Symbolicky znamená, že neuvidíte žiadne 3D modely tankov a krásne animovanú pechotu, tanková brigáda jednoducho vyzerá ako štvorček, kde je nakreslený symbol tanku. V menu sa dá zvoliť, či symboly budú pravé vojenské (Tak ako býva na naozajstných vojenských mapách.) alebo laické. Ak ste zrovna neštudovali vojenskú akadémiu, tak odporúčam normálne laické vyobrazenie, inak bude nutná konzultácia s manuálom, v ktorom je popis každého vojenského symbolu (Mimochodom podľa mňa úplne zbytočná funkcia a aj strata strán v manuále.). Poďme teraz k samotnému ovládaniu jednotiek. Treba uznať, že to je vyriešené kvalitnejšie ako ostatné súčasti hry. Je tu možnosť ovládať každú jednotku samostatne a zadávať jej príkazy buď pomocou klávesových skratiek alebo priamo z nástrojovej lišty. Príkazov je neúrekom, viac ako je bežné v klasických RT stratégiach, celkovo je 12 rôznych činností, ktoré môžu jednotky vykonať (attack, defend, bombard, secure bridge, rest, fire atď.).

Druhou možnosťou ovládania jednotiek je označiť si tzv. HQ jednotku. HQ (headquarters) jednotka je veliteľská jednotka (spravidla to býva vozidlo), ktorá má pod kontrolou určitý počet ďalších jednotiek, ktoré potom konajú podľa príkazov zadaných veliteľskému vozidlu. Takto rýchlejšie presuniete celú brigádu na miesto určenia, ale v podstate je to asi taká istá funkcia, ako býva v bežných RT stratégiách číslovanie skupín jednotiek (CTRL + 1 a pod.). Výhodou oproti iným hrám, je teda zrejme iba to, že brigády majú svoje HQ vozidlo zadefinované hneď od začiatku misie a jednotky zaradené do skupiny sa navzájom kvalitne dopĺňajú (pechota, tanky, mortar atď.), čiže sa s tým netreba už príliš zaoberať, hra spravila bojové formácie za vás. Pri zadávaní príkazov jednotkám je niekedy nutné využiť funkciu pause, inokedy zasa treba hru zrýchliť, pretože pri štandardnej rýchlosti sa to všetko hýbe veľmi pomaly.

Okrem normálnych pechotných a motorizovaných jednotiek je v hre k dispozícii aj letecká podpora (airstrike), ktorá v niektorých misiach zohráva dôležitú úlohu. Samozrejme, nie je k dispozícii vždy a okamžite, niekedy nie je vôbec, inokedy treba čakať pár hodín, kým sa bude dať využiť.

Čo ale považujem za jediné väčšie plus hry Airborne Assault je jej historická presnosť. Každá jednotka, tanková brigáda, výsadkárska dívizia, či dôstojník v HQ vozidle má svoje pravé meno, aké mal aj v reálnej bitke v druhej svetovej vojne. Takisto každá jednotka má svoj historicky presný popis, dokonca niektorí dôstojníci tu majú svoju biografiu! Vďaka tomuto má Airborne Assault význam. Dá sa použiť ako jednoduchý výukový program pri výučbe histórie druhej svetovej vojny, resp. konkrétne operácie Market Garden...

Grafika: 2 / 10

Ako som už spomínal – neuvidíte žiadne 3D modely tankov ani perfektne rozanimovanú pechotu. Autori túto hru uvádazjú ako operačnú stratégia, z toho sa dá vyvodiť, že grafiku tu nemáme hľadať v zásade žiadnu. Terén môže byť v rozlíšeni 800 x 600, 1024 x 768 a 1280 x 1024 a je to jednoducho hnedé pozadie, s akýmisi zelenými bodkami, predstavujúcimi stromy; mestá a dediny sú malé červené štvorčeky a po rôznofarebných čiarach sa pohybujú väčšie štvorčeky, ktoré predstavujú bojové jednotky. Jediný grafický efekt, čo som si všimol, je pri použití leteckej podpory a pri streľbe protipancierových zbraní. A bohužiaľ, mínusom grafiky, resp. enginu je aj to, že hra trhá. Doporučená konfigurácia je 500 Mhz procesor (podľa náročnosti spracovania by to mala utiahnuť aj 486ka) a pri testovaní na Athlone 700 Mhz som zaregistroval problémy pri scrollovaní mapky. Grafika sa mi teda hodnotí ťažko. Na jednej strane, autori si v podstate vytvorili alibi tým, že AA prezentujú ako operačnú stratégiu, čiže grafická náročnosť sa neočakáva, ale na strane druhej by sa v dnešnej dobe už takéto hry podľa mňa nemali objavovať. Maximálne ako freeware...

Interface: 6 / 10

Interface nie je zle spracovaný, je pomerne prehľadný, i keď je tu veľmi veľa rôznych funkcii, ale to súvisí so zložitosťou hry, nie s interface-om. Tu môžem teda úplne zodpovedne hodnotiť priemernými troma hviezdičkami.

Hrateľnosť: 5 / 10

Bude značne individuálna. Mám taký pocit, že Airborne Assault sa nestratí vďaka svojej komplexnosti a historickej presnosti. Určite však nebude obľúbený medzi bežnými hráčmi, jeho určenie vidím skôr pre vojnových fanatikov a hráčov veľmi náročných RT stratégii alebo tiež pre prívržencov ťahových stratégii ako Panzer General, či Steel Panthers. Normálny hráč však zrejme nebude vyhadzovať peniaze za niečo, čo môže hrať až po hodinovom čítaní manuálu a potom zistí, že ho to aj tak vôbec nechytá.

Multiplayer: 4 / 10

Samozrejme je v hre obsiahnutý, ale myslím, že AA sa nikdy nestane sieťovým trhákom. Možno je to spôsobené prílišnou zdĺhavosťou hry a tiež bude asi problém nájsť niekoho, kto si to s vami zahrá. Myslím, že takých fanatikov už nie je veľa a tí čo ešte sú, hrajú klasiku (Steel Panthers, Panzer General). Mínusom multiplayeru je však to, že je „user – unfriendly“. Ak sa chcete pripojiť k hre, musíte vedieť presnú IP adresu hostujúceho počítača, čo je pomerne nepohodlné.

Zvukové efekty: 1 / 10

Zvukové efekty nie sú prakticky žiadne. Pri presúvaní jednotiek cez mapku nepočujete vôbec nič (Okrem občasného pípnutia, keď vám dojdú nové posily alebo sa niečo podstatné udeje.) a pri boji počujete stále taký istý zvuk streľby a výbuchov. O zvukoch vôbec nemá zmysel hovoriť, keďže sú prítomné v úplne minimálnom množstve a nízkej kvalite.

Hudba

Hudba nie je žiadna. Dlho som sa snažil nájsť niekde v nastaveniach možnosť zapnutia hudby, ale bohužiaľ nič také som nenašiel. Pri hraní ste skoro stále zahalení v nekonečnom tichu...

Umelá inteligencia & obťažnosť: 7 / 10

Umelá inteligencia býva často kameňom úrazu RT stratégii, ale v AA nerobila žiadne problémy. Možno je to aj tým, že nepriateľské jednotky majú svoje historicky podložené postavenie, čiže autori mali z čoho vychádzať. Obťažnosť je spôsobená hlavne zložitosťou hry, veľa času treba stráviť čítaním manuálu, no ale keď sa vám to nakoniec podarí pochopiť, nie je to až také strašné, dá sa to hrať, narozdiel od iných hier distribuovaných firmou CDV.

Záverečný verdikt: 4 / 10

Airborne Assault nie je hra pre každého. Ak si o sebe myslíte, že ste vojnovým fanatikom, skúste si zahrať prístupnú demoverziu, v ktorej môžete hrať prvých 12 hodín každej misie (v plnej verzii misie trvajú aj niekoľko dní). Podľa toho sa rozhodnite, či hru kúpiť alebo nie.

Nie je jednoduché úplne túto hru zatratiť ale pravdupovediac, vôbec ma nechytila, len ma znervózňovala, pretože som ju kvôli recenzovaniu hrať musel. Názory na Airborne Assault sa budú veľmi rôzniť, ja som sa snažil byť čo najobjektívenjší, ale svoj názor si musíte utvoriť sami. Každopádne ak radi hrávate graficky dokonalé 3D stratégie, tak radšej rýchlo ruky preč!