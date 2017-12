ST zvýšili hrubý zisk o 0,88 miliardy Sk

25. júl 2001 o 14:41 TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - Nárast zisku pred zdanením o 0,881 miliardy Sk na 2,651 miliardy Sk dosiahla a. s. Slovenské telekomunikácie (ST) za prvý polrok 2001. Po zdanení uvedená hodnota predstavuje 1,840 miliardy Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok bol 2,439 miliardy Sk, pričom prevádzkové výnosy dosiahli 9,907 miliardy Sk. Z toho výnosy z hlasovej služby predstavovali 8,26 miliardy Sk.

Ako na dnešnej tlačovej konferencii uviedol prvý výkonný viceprezident pre financie ST Mark von Lillienskiold, v prvom polroku firma preinvestovala 2,4 miliardy Sk, čo medziročne predstavuje nárast o 52 %. Financie podľa neho smerujú najmä do prístupovej siete, digitalizácie ústrední a nadstavby softvéru.

V súvislosti s plnením akcionárskej zmluvy prezident ST Ladislav Mikuš opäť potvrdil, že telekomunikácie splnia záväzok preinvestovať jednu miliardu EUR v priebehu troch rokov od vstupu spoločnosti Deutsche Telekom (DT) do firmy. "Chcel by som upresniť, že DT sa v zmluve nezaviazal preinvestovať 1 miliardu EUR, ale zabezpečiť, aby ST túto sumu preinvestovali. Ak bude hospodársky vývoj na Slovensku priaznivý, spomínanú hodnotu investícií do konca roku 2003 prekročíme," uviedol L. Mikuš.

ST k 30. júnu 2001 evidovali celkovo 1 687 932 telefónnych prípojok. Z toho v 1 246 723 prípadoch ide o bytové a v 441 209 o nebytové prípojky. Celková penetrácia pevnej verejnej telefónnej siete dosiahla ku koncu júna tohto roku 31,24 %. Digitalizácia prípojok sa v súčasnosti dostala na úroveň 71,8 %.

Trend odhlasovania prípojok telekomunikácie zaznamenávajú naďalej. Je to podľa L. Mikuša spôsobené ešte stále nenasýteným trhom mobilných operátorov, ktorí lákajú zákazníkov na nízke ceny. Penetráciu mobilných telefónov na Slovensku prezident ST odhaduje na 28 %.

Firma je najväčším poskytovateľom telekomunikačných služieb v Slovenskej republike. Vstupom nového strategického partnera DT do spoločnosti, ktorý je od minulého roka vlastníkom 51-% balíka jej akcií, získali ST okrem riadiaceho a technického know-how aj prístup na globálne informačné trhy. Výzvou do budúcnosti podľa slov L. Mikuša naďalej zostáva kompletné prebudovanie ST z technicky orientovanej firmy na spoločnosť s orientáciu na zákazníka.

(1 EUR = 42,710 SKK)