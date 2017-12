Savage - multiplayerový 3D hybrid

Približne v roku 1999 bola hrami Quake III a Unreal Tournament započatá tradícia 3D FPS – hier, vyvíjaných a predávaných takmer výlučne za účelom multiplayerového krviprelievania. Sľubná nová hra menom Savage nadväzuje na túto tradíciu. Ako však vyplýva už z podtitulu tohto článku, Savage nie je len ďalšia obyčajná 3D FPS. Savage je totiž tak isto aj real-time stratégiou a odohráva sa v, pre podobné hry nie zrovna typickom, fantasy prostredí.

Autori počítačových hier majú akúsi silnú záľubu v predpovedaní, zväčša neprívetivej, budúcnosti ľudstva. S2 Games nie sú v tomto smere výnimkou. Takže ako dopadlo ľudstvo tentoraz? Nuž, ako ináč, zle, veľmi zle. Uvrhli sme sa do záhuby, apokalypsa zachvátila celý náš svet. Ľudskí jedinci, čo prežili, sa vrátili vo vývoji ďaleko dozadu, do čias barbarských kmeňov žijúcich v spätosti s prírodou. Príroda však v ďalekej budúcnosti už nie je to, čo kedysi bývala. Je plná zmutovaných zvieracích existencií, ktoré sú odsúdené na večnú vojnu o vzácne prírodné zdroje so zbytkami ľudskej rasy.

Tak, to by sme mali. Do takéhoto prostredia je zasadená hra Savage. O čo však v skutočnosti pôjde? Netešte sa, a nič revolučného, ba ani pokrokového v tomto smere neočakávajte. V masových on-line bitkách (Savage podporuje hru 64 hráčov naraz) sledujú hráči len jediný cieľ: inhumáciu čo najväčšieho počtu protivníkov za účelom zničenia ich veliteľského centra. Na začiatku hry si vyberiete, či chcete byť veliteľom alebo obyčajným vojakom. Veliteľ hrá klasickú RTS v štýle Duny 2 (stavia základňu, budovy, ťaží suroviny, vylepšuje, vyvíja nové technológie), s jedným obrovským rozdielom: všetky jeho jednotky, okrem robotníkov, sú ovládané živými spoluhráčmi, a teda či splnia alebo nesplnia vami zadaný príkaz, je už len na ich vôli. Bojovníci zasa ovládajú svoje postavy buď očami tretej, alebo prvej osoby (podľa toho, či držia zbraň pre boj zblízka alebo strelnú zbraň). Z ich pohľadu je hra čistou akciou, navyše s RPG prvkami – v hre je možné dosiahnuť 1. až 10. úroveň, s rôznymi bonusmi k útoku a obrane pri postupe na vyššiu úroveň.

Možno vám základný koncept hry pripadá dosť jednoducho, prax je však taká, že čím jednoduchší je základ hry, tým je viac a zložitejších spôsobov, taktík a stratégií, ako poraziť súpera. Nech nám za príklad poslúži napríklad futbal, alebo, aby sme ďaleko neodbiehali, postačí aj team deathmatch alebo capture the flag. Všetko sú to hry jednoduché, daj gól, zober vlajku, pozabíjaj súperov, ale všetci dobre vieme, koľko celých kníh sa už popísalo o tom, ako tento cieľ čo najrýchlejšie dosiahnuť. V Savage sa budete napríklad venovať ochrane vašich robotníkov, kým sa im podarí postaviť outpost, pri ktorom sa budete môcť respawnovať. Samozrejme, čím je outpost bližšie k nepriateľskej základni, tým lepšie.

Savage nie je len obyčajným mixom dvoch herných žánrov, pretože je to tak plnohodnotná stratégia ako aj akčná strieľačka. Veliteľ sa stará o budovanie obranných múrov, veží, vyrábanie dobyvačných zbraní, ale hlavne o poskytovanie čo najlepšej možnej výbavy svojím bojovníkom. Tí si po zabití totiž musia vypýtať povolenie na to, aby si mohli z vašich zásob vziať nejakú zbraň, vybavenie, alebo sa respawnúť ako iný typ jednotky.

Boj sa až do dosiahnutia relatívne vysokého technologického stupňa sústredí na používanie mečov a sekier, a nie strelných zbraní. Tie sú prístupné (napríklad sniper-kuša) až neskôr. Spôsob ovládania bodných a sečných zbraní spočíva hlavne v nepriamej úmere medzi rýchlosťou a silou útoku. Na hráčovi zostane, že kedy a aký typ útoku je najvýhodnejšie použiť.

Po technologickej stránke je Savage postavený na vlastnom výkonnom engine menom Silverback. Boje sa takmer vždy odohrávajú v rozľahlých otvorených priestranstvách s množstvom majstrovsky vymodelovanej a zobrazenej vegetácie, či prirodzene vyzerajúcimi skalnatými horami a dolami. To platí tak pre akčnú aj strategickú časť hry, nakoľko veliteľ aj bojovníci vidia prakticky to isté, len z inej perspektívy.

A kto s kým to vlastne bude bojovať? Ako som naznačil v úvode, jednu stranu tvoria zvyšky ľudskej civilizácie, pod vládou istého Jaraziaha Grimma, mocného a podľa legiend nikdy neporazeného bojovníka. Zjednotil roztrúsené kmene a pod jeho vládou sa ľudstvu znovu podarí odhaliť záhady chémie, elektriny a magnetizmu a využiť ich, ako ináč, na konštruovanie mocných zbraní. Proti Jaraziahovi stojí jeho sestra Ophelia, zarytá feministka (Bože ochraňuj!), ktorá sa z nenávisti k svojmu bračekovi a k jeho patriarchálnej spoločnosti postaví na čelo armády zmutovaných netvorov. Na svojej strane má, ako protiváhu k vedeckým poznatkom protivníka, tajomnú mágiu.

Keďže Savage je čisto multiplayerová záležitosť, nejaký lineárny príbeh tu nemá opodstatnenie. S2 Games však sľubujú, že na svojej webstránke budú podávať updaty o vývoji herného sveta, ovplyvnené aj internetovým systémom štatistík hráčov (niečo ako NG World Stats). A nielen to, autori sľubujú vylepšovanie a pridávanie nového materiálu (ako napríklad mapy, grafika) do hry po jej vydaní.

A čo povedať nakoniec? Herný priemysel má de facto vek možno dvadsať rokov, ale už je tu doba, keď autorom hier pomaly ale isto došli originálne nápady. V súčasnosti sa buď sústreďujú len na ďalšie a ďalšie zvyšovanie latky kvality po grafickej a zvukovej stránke, alebo sa snažia nahradiť originalitu skĺbením dvoch, ba niekedy aj troch absolútne odišných herných žánrov dohromady. Pritom myšlienka dať dokopy stratégiu a akciu z pohľadu prvej osoby, patrí v tomto trende medzi tie najokukanejšie. Spomeňme si trebárs na hry ako boli Battlezone, geniálny Dungeon Keeper, či nedávny C&C Renegade. Zdá sa však, že Savage je predsa len o stupienok odlišná hra. Sami autori ju definovali krkolomou skratkou ‚MMORTSS‘, čo znamená Massive multiplayer on-line real-time strategy shooter. Uvidíme teda, ako to celé nakoniec dopadne. Vydavateľom hry je iGames a vydanie je predbežne ohlásené na jún 2003.