Star Wars: Knights of the Old Republic – prvá starwars RPG hra

Hviezdne vojny sú obľúbenou témou počítačových hier, to je celkom zrejmé. Najmä po uvedení nových filmov sa ich na všetkých platformách robí viac než dosť. Posledným príspevkom do rodiny starwars hier je Knights of the Old Republic, prvé RPG

28. mar 2003 o 19:37 Juraj Chrappa

LucasArts chvíľu trvalo kým si uvedomili svoje hriešne činy, a od základov zmenili stratégiu. Rozhodli sa využiť schopnosti najlepších vývojárskych tímov, aby zabezpečili povestnú, špičkovú kvalitu svojich hier. Star War: Knights of the Old Republic je práve takýmto titulom, na ktorom pracujú odborníci na „RPG vzatí", spoločnosť Bioware (Neverwinter Nights, Baldur's Gate, MDK). Tým pádom sa dá takmer s istotou povedať, že táto hra bude, minimálne, kvalitná. „Rytieri Starej republiky" sa odohrávajú 4000 rokov pred udalosťami z , keď sa po galaxii túlalo tisícky rytierov Jedi a temných náprotivkov Sithov. Medzi týmito dvoma rádmi prebiehajú neustále o nadvládu nad galaxiou a ohrozujú stabilitu Republiky. Hráč sa na začiatku hry vžíva do úlohy rytiera Jedi na dôležitej republikánskej lodi, ktorá je náhle napadnutá obrovskou presilou sithskych bojových lodí. Republikánska loď nakoniec, ťažko poškodená, padá do atmosféy, a v tomto momente začína hra. Hráč sa musí zachrániť zo zničenej lodi a zároveň nájsť Bastilu, mladého Jediho, ktorý je jedinou šancou Republiky proti Sithom. Samotná hra je samozrejme v 3D, keďže je primárne určená pre Xbox a PC. Hlavného hrdinu vidno z pohľadu tretej osoby, v skupine je však možné mať až tri rôzne rasy, napríklad Wookiov, Twi'lekov alebo dokonca zabijáckych droidov. Tie je možné pribrať do partie počas hry. Hlavný hrdina je samozrejme človek - Jedi. Pri vytváraní postavy si môže vybrať, či chce byť vojak, skaut alebo zločinec. Až neskôr sa z neho stane špecializovaný Jedi (Guardian, Consular, Sentinel). Celý RPG systém je založený na pravidlách Star Wars kariet od spoločnosti Wizards of the Coast. Bojuje sa real-time so všetkými možnými zbraňami. Dajú sa tu nájsť obľúbené svetelné meče (vo erých farbách), potom rôzne blastre, pištole, granáty, sečné zbrane a obrovské množstvo ďalších. A to som ešte nespomínal 44 rôznych použití Sily. Real-timový systém boja je doplnený o možnosť hru pozastaviť, rozdať úlohy spolubojovníkom a pokračovať v boji. Takto sa do hry vkráda príjemný strategický element. Republic je možné dohrať rôznymi spôsobmi, záleží len skutkoch hráča. Priblíži sa k strane bra alebo sa prikloní k temnej strane? Podľa spôsobu hry sa upravuje aj herné prostredie, postavy poznajú reputáciu hlávneho hrdinu a podľa toho sa aj správajú. Proste klasické čko. Ako už bolo smenuté, hra sa pripravu pre Xbox, na krý by mala vyjsť už v júni. PC verzia trhu objaví o nejaké tri mesiace neskôr.