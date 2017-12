Restricted Area - sci fi Diablo

V nemeckej firmičke Master Creating skrsol nápad spraviť akčné RPG na štýl Diabla, ale nechceli z toho mať len kópiu tejto výbornej hry a preto zamenili fantasy prostredie za sci-fi. Príbeh Restricted Area sa bude odohrávať v temnej budúcnos

28. mar 2003 o 13:58 Ján Kordoš

na mať len hry a preto fantasy prostredie za sa bude v ti, v dobe, kedy sa normálne používajú implantáty a všetko sa opiera o kybernetiku.

Je to trošku zvláštne, vždy sme totiž mali okolo seba fantasy , ktoré už akokeby bolo pre tento druh hry úplne prirodzené. Na výber máme 4 postavy, ktoré su vlastne odrodou svojich predchodcov (špecialista na strelné zbrane - bojovník, PSI kúzelníčka - klasická kúzelníčka, majster bojových umení - ninja a počítačová expertka - necromancer). Každá postava bude približne 30 skillov (teda schopností), ktoré si vylepší pri postupe na ďalší level. Nesmie chýbať množstvo zbraní pre každú postavu a špeciálne zbrane, ktoré využije na 100% len daná rasa.

Na hru me pozerať klasickým izometrickým pohľadom, na ktorý sme zvyknutý už od dôb prvého Diabla. Prostredie hry vyzerá pochmúrne a vyniknú svetelné efekty, ktorými tvorcovia zvýšia atmosféru. Predstavte si tmavú ulicu, ktorú osvetluje len jedna lampa pouličného osvetia a aj tá občas zabliká. K dokolej atmosfére nesmie chýbať ani ozvučenie podporujúce všetky možné 3D zvukové systémy. Celé to uvrieme hudbou, ktorá by mala vyjsť aj ako soundtrack futuristických melódií. Uidíme koncom rok.