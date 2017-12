Freelancer - vesmírny epos

Firma Digital Anvil bola založená legendou v hernom biznise, Chrisom Robertsom (tvorcom Wing Commanderov) v roku 1996. Ich prvý titul Starlancer, mal značne pozitívny ohlas medzi hráčmi po celom svete. Išlo o vesmírny simulátor s pútavým príbehom

28. mar 2003 o 10:19 Marcel Králik

v v prvý mal medzi po o vesmírny simulátor s , čo je koniec koncov aj Chrisova špecialita. Dnes opäť dokázal, že vesmírne eposy sú jeho parketou.

Freelancer voľne naväzuje na Starlancera prostredím a tématikou. Žánrovo sa ale uberá iným smerom. Isto si väčšina z vás pamätá legendu akou bol Privateer (a jeho pokračovanie). Freelancer totiž kráča presne v šlapajách tohoto obchodného simulátora od Originu.

Po nekonečnej vojne o nadvládu medzi dvoma zoskupeniami, sa ocitá vaša postava – chlapík Trent ako jeden z mála stroskotancov v novom svete s pár drobákmi vo vačku. K dispozícii má pár zákaziek, na ktorých by mohol zarobiť aký taký peniaz. Po vzlietnutí zo svojho dočasného domova sa Trentovi otvárajú nové možnosti a (skoro) nekonečný vesmír, ktorý je tvorený 48 systémami a obrovským množstvom planét, základní a vesmírnych lodí.

Vesmír je delený na 4 sektory podľa národov, ktoré ho kolonizovali a podľa vašeho počínania sa vám postupne otvárajú všetky 4 sektory. Veľkosť hracej plochy je v skutku úctyhodná a nenechá vás na pochybách, že tvorcovia hry dali v tomto smere do svojho diela naozaj vela práce.

Zrejme hlavnou kapitolou, ktorá bezpochyby k prepracovanému simulátoru vesmírneho obchodníka patrí, je vytvorenie dojmu “živého“ vesmíru. Na svojej ceste stretávate množstvo ďalších plavidiel rôzneho typu a príslušnosti. Lode okolo vás štartujú, pristávajú, bojujú, skrátka robia všetko preto, aby vás presvedčili o tom, že v nich sedia živé tvory.

Vesmír obsahuje veľké množstvo frakcií, spoločností a pirátov, ku ktorým si budujete vzťah na základe vášho počínania. Ak zostrelíte pár transportov a ukradnete im náklad, isto si získate priateľov na nižších miestach a naopak. Každá planéta alebo základňa na ktorej pristanete, vám dáva k dispozícii možnosti, ako prísť k peniazom. Môžete sa živiť ako poctivý obchodník, no môžte zobrať aj nebezpečné misie ktoré vám dané miesto ponúka. Na planétach a základniach je aj možnosť nákupu nového zariadenia pre vašu loď, prípadne môžete kúpit aj novú.

Okrem miestnych misií, je samozrejme k dispozícii aj hlavná dejová línia, ktorú môžte podľa vašej chuti sledovať. Hocikedy však možnosť prerušit dej a venovať sa čiste zarábaniu a objavovaniu herného sveta.

Vzdialenosť medzi planétami a základňami je možné zdolať dvoma spôsobmi: medzi dôležitými spojeniami existujú malé tzv. "jump gates", ktoré vašu loď akcelerujú až k cieľu. Druhý spôsob je letieť k cieľu konvenčným pohonom, čo je síce pomalšie, ale za istých situácii aj žiadúce. Skoky medzi jednotlivými systémami prekonávate cez veľké "jump gates". Ak si niektorý z vás spomínajú na povinné jumpovanie waypointami (bez stlačenia klávesy J ste sa nepohli z miesta) v Privateerovi 2, tak vo Freelancerovi sa tento spôsob chvalabohu neopakuje a hráč tak má väčšiu volnosť.

Grafika: 7 / 10

Graficky je Freelancer na zreteľne nadpriemernej úrovni. Modely lodí a základní sú “oblečené” do detailných texúr a aj keď sú tieto kreslené, nepôsobia rušivo. K zvlášť vydareným patria výbuchy a časticové systémy ako prskanie z motorov, dráha za vystrelenou raketou a podobne. Spracovanie planét dopadlo už o chlp horšie, no rozhodne nejde o urážajúce vizuály.

Interface: 4 / 10

Celá hra je uspôsobená na ovládanie pomocou myši. Môže sa to zdať na prvý ohmat divné ale po chvíli sa každý s ovládaním zžije. Tvorcovia hry išli v prípade interfacu do absolútnej jednoduchosti, čo je síce pekná myšlienka, ale graficky nepripomína simulátor vesmírnej lode. Je absolútne prehľadný a jednoduchý, no uvítal by som iné grafické spracovanie. Všetky údaje ohľadom vašej lode majú svoju grafickú ikonku, čo pôsobí dosť rušivo a pripomína mi to skôr stratégiu a nie .

Hrateľnosť: 8 / 10

Freelancer ponúka obrovský vesmír, rôzne možnosti ako sa dostať k peniazom. Je len na vás, či sa stanete pirátom a budete kradnúť náklady zo zničených transportov alebo sa pridáte k miestnej polícii a získate si jej priazeň. Hrateľnosť je v ch hodinách pohlcujúca ale po čase zistíte, že objekty vo vesmíre sa opakujú a systémy su predvídateľné. Obrovským prínosom je rozdelenie hlavných ch sektorov podľa národu, ktorý ho kolonizoval. Ocitnete sa tak napríklad v Bretónii, Rheinlande alebo Liberty, čo sú v skratke ekvivalenty Anglicka a Nemecka a USA. Každý tento systém ponúka niektoré nové objekty a lode, aby nedochádzalo k stereotypu.

Multiplayer

Hra podporuje všetky formy pripojenia viacerých hráčov, avšak ne som túto možnosť ako otestovať.

Zvukové efekty: 8 / 10

Zvuky sú štandardné a prispievajú obrovskou mierou k dianiu na obrazovke. Čo ma príjemne prekvapilo, je možné hlasovo kontaktovať ľubovolnú loď, a jej posádka vám zdelí informácie o svojom kurze a pôvode. Samozrejme znepriatelené strany vám nepovedia nič.

Hudba: 6 / 10

Hudba sa objavuje iba sporadicky a je skôr ambientná na pozadí. Nič čo by ma vytrhlo zo stoličky, ale spĺňa svoj účel.

Inteligencia & obťažnosť: 6 / 10

Nevšimol som si, že by nepriatelia oplývali obzvlášť valnou inteligenciou. Autori ich odlíšili výzbrojou a nasadili vo väčšom množstve. Spočiatku môžete mať problémy, no od istej chvíle, sa hra stáva pomerne jednoduchá a ak máte po ruke batérie na dobíjanie štítov, tak vyhrávate 90 % súbojov.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Celkovo je Freelancer veľmi podareným kúskom, aj keď po pár dňoch hrania sa dostavuje stereotyp. Veľmi mi chýba väčšia rozmanitosť náhodne generovaných misií, na základniach. V podstate sa stretnete len s úlohou zničiť nepriateľské lode. Tak či onak ide o pohlcujúcu záležitosť na pekných pár hodín.