IDC predpovedá prudký nárast trhu mobilného biznisu

BRATISLAVA 27. marca (SITA) - Mobilné komunikačné riešenia by ako pracovný prostriedok malo do roku 2007 v západnej Európe využívať viac ako 80 miliónov zamestnancov. To predstavuje takmer 50 % pracovnej sily v tomto regióne. Vyplýva to z výskumu nezávisl

27. mar 2003 o 11:49 NULL

Písmo: A - | A + 0

V záveroch uvedenej štúdie s názvom “Mobilita v biznis prostredí“ sa ďalej uvádza, že podiel malých a stredne veľkých spoločností používajúcich mobilné dátové riešenia v západnej Európe by sa mal do roku 2007 zvýšiť z 2 % na 20 %. V rovnakom horizonte sa predpokladá aj zvýšenie používania jednoduchých mobilných dátových služieb z 50 % na 95 % a zvýšenie používania integrovaných mobilných dátových služieb z 2 % na 20 %.

Správa IDC súčasne naznačuje evolúciu postupov v oblasti mobilného biznisu, zvýšenú penetráciu a osvojovanie čoraz komplexnejšej technológie, čo vyplýva zo snahy firiem o zvýšenie obratu, produktivity, konkurencieschopnosti a skvalitnenia ponúk v oblasti služieb zákazníkom. "Veríme, že nikdy nebol lepší čas na implementáciu mobilných komunikačných riešení pre firmy, pretože všetky predpoklady pre mobilnú prácu už existujú. V závislosti od okolností a potrieb mobilné riešenia poskytnú aj reálny rozsah výhod - od úspory času po zvýšenie produktivity a obratu, ako aj menej viditeľné výhody, ako napríklad pozitívne vnímanie zo strany zákazníkov a vyššia spokojnosť zamestnancov s prácou," konštatoval výskumný manažér spoločnosti IDC pre oblasť mobilnej komunikácie Lars Vestergaard.



it;bt