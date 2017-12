Webby awards - najlepšie internetové stránky roka

Ako by ľudia vnímali ďalšie udeľovanie Oskarov, keby sa stal Gladiátor prepadákom desaťročia, pätina z ďalších nominovaných filmov by musela byť stiahnutých z kinosál kvôli nezáujmu divákov a Julia Roberts by dnes prosila aspoň o rolu v reklamách na praci

26. júl 2001 o 12:00 Tomáš Bella

Písmo: A - | A + 0 e prášky? Na internete však čas plynie inak, ako v šoubiznise. Zabudnite na Napster - internetová Akadémia vyhlásila 47 nových držiteľov ceny pre najlepšie webové stránky Webby Award. Akadémia digitálneho umenia a vedy ( www.iadas.net) vznikla len pred tromi rokmi, ale môže sa už pochváliť viacerými zaujímavými celebritami - jej členmi sú spevák David Bowie, šéf firmy Oracle Larry Ellison, ale aj tvorca kreslených Simpsonovcov Matt Groening. Pestrá spoločnosť naznačuje, že na rozdiel od filmových ocenení si internetová smotánka na vážnosť a okázalosť veľmi nepotrpí. Na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov vystupovali minulý stredu v budove opery v San Franciscu tanečníci spojení počítačovými káblami a ďakovné prejavy limit pre každý ďakovný prejav bol päť slov. „Bizarný?" začal svoj prejav čerstvý držiteľ ceny za najbizarnejšiu webstránku oblečený v zelených pančuchách ako Peter Pan „Boh nás miluje všetkých!" Potlesk pre Google

Akadémia na piatom odovzdávaní Webby Awards rozdelila ocenenia v tridsiatich kategóriách. Okrem ocenení pre najlepšie stránky podľa tematických okruhov boli prvýkrát boli udelené aj ocenenia za celoživotné dielo: získali ich Dogu Englebart, vynálezca počítačovej myši, a Ray Tomlinson, jeden z priekopníkov elektronickej pošty. Hoci Webby’s nemajú hlavnú cenu, tohtoročnou novinkou bolo ocenenie pre projekt, ktorý získal najviac bodov vo všetkých hodnotených kritériách: obsah stránky, štruktúra a navigácia, dizajn, interaktivita a celkový dojem. Víťazom sa stal vyhľadávač Google (písali sme o ňom v Počítačoch minulý týždeň), ktorý si už minulý rok odniesol cenu za technologický pokrok. Jeden z dvojice jeho zakladateľov zožal na pódiu aplauz, ktorý okrem neho patril v ten večer už len tvorcovi obľúbeného komunitného servera Craig's List. Vo väčšine kategórií sa udeľovali dve ceny - o oficiálnej „Webby“ rozhodovalo 350 porotcov, všetci surfisti potom svojim hlasovaním rozhodovali o cene verejnosti. Obidve ceny vo svojej oblasti si okrem Craig’s Listu odniesol aj časopis NationalGeographic (vzdelávanie), online film Requiem for a dream , televízna stanica PBS a bizarné stránka Peter Pan. Ocenením v dvoch rôznych kategóriách sa môže pochváliť televízna stanica CNN, dobrovoľnícky server VolunteerMatch, portál Yahoo! a server umožňujúci vedenie online denníka LiveJournal.com. Mimoriadne spokojní mohli byť aj tvorcovia stránky TheOnion.com - tento humoristický „spravodajský“ server získal už tretíkrát za sebou získal cenu poroty aj cenu verejnosti v kategórii Humor a môže sa tak pochváliť všetkými šiestimi oceneniami, ktoré boli doteraz v tejto kategórií udelené.

Príslušnosť k nezávislej internetovej komunite obecenstvo Webby Awards potvrdilo vybučaním predstaviteľa Microsoftu, ktorý si prišiel prevziať prestížne ocenenie Technologická inovácia roka za online službu Windows Update. Hlavne sa zúčastniť...

„Vymením opcie mojej firmy za jedlo,“ napísal si na kartón jeden z účastníkov slávnosti, ktorý sa snažil pred jej začiatkom upútať pozornosť okoloidúcich. Na časy spred roka, časy pred veľkým pádom technologických akcií a krachom stoviek internetových spoločností, sa spomínalo s humorom a nostalgiou. „Bezdomovec ma minule požiadal o štvrťdolár,“ začal večer konferenciér Alan Cumming, „chce vraj nakúpiť nejaké akcie DoubleClick-u“ (spoločnosti ponúkajúcej reklamu na internete). Minuloročný dvojnásobný víťaz v kategórii hudba Napster zastavil svoju činnosť len pred niekoľkými týždňami, zo 135 nominovaných webových stránok z minulého roka však už dnes nefunguje minimálne ďalších 25, medzi nimi aj giganti ako eToys či Kozmo. Odovzdávania cien sa nedožili dokonca ani niektorí tohtoroční nominanti - časopis Feed či Popular Power (nominácia za technologický pokrok).

Na záverečnom ceremoniály sa tak mohli radovať skutočne všetci účastníci - Webby Awards boli tento rok súťažou, kde je naozaj dôležitejšie zúčastniť sa, než zvíťaziť...