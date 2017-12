Týždeň vo vede

(20. 3. - 26. 3. 2003)

26. mar 2003 o 22:30

* Dva tímy fyzikov na čele s D. J. Winelandom z National Institute of Standards and Technology a Rainerom Blattom z Universität Innsbruck vytvorili logické brány pomocou dvojíc zachytených iónov berýlia a vápnika. Je to dôležitý objav pre vývoj kvantových počítačov.

* Chris Willott z kanadského Herzberg Institute of Astrophysics s kolegami určili hmotnosť čiernej diery v najvzdialenejšom známom kvazare (supersilný zdroj rádiového žiarenia) SDSS J1148+5251, pozorovanom iba 840 miliónov rokov po veľkom tresku, na hmotnosť troch miliárd Sĺnk.

* Enno Schefuss z Royal Netherlands Institute for Sea Research s kolegami zistil z morských sedimentov, že výrazné zmeny vegetácie v južnej polovici Afriky v časovom rozpätí pred 1,2 milióna až 450-tisíc rokmi striktne záviseli od teploty vody na hladine Atlantiku.

* Salamandre slúžia ako modelový systém pre výskum evolúcie nových anatomických štruktúr. Neil Shubin a Ke-Qin Gao z University of Chicago našli vo vnútornom Mongolsku fosíliu salamandra spred 165 miliónov rokov. Je o vyše 100 miliónov rokov staršia ako doteraz známe.

* Craig Miller a Lisette Waitsová z University of Idaho analýzou DNA muzeálnych vzoriek a žijúcich grizlyov v Yellowstonskom národnom parku zistili, že genetická diverzita týchto medveďov je na historickom minime a počas posledného storočia klesala.

* Andrew Paterson z University of Georgia s kolegami zistil, že rastlina arábka (prvá rastlina s dekódovaným genómom) v minulosti najmenej trikrát zduplikovala veľké úseky svojho genetického materiálu. Podčiarkuje to úlohu duplikácie génov v evolúcii organizmov.

* Matematický model evolúcie vírusu chrípky Neila Fergusona z Imperial College v Londýne s kolegami ukazuje, že ľuďom sa vyvinula krátkodobá všeobecná imunita proti novým kmeňom tohto vírusu. Počas nej nové kmene bojujú so starými o prežitie, až jeden prevládne.

* Podľa pokusov tímu Gábora Tamása z Univerzity v Szegede so šírením potlačovacích nervových impulzov na potkanoch sú neuróny mozgovej kôry zamerané skôr na riešenie špecializovanejších ako všeobecnejších úloh.

* Bádatelia vedení Mariom Cuomom z Universita La Sapienza v Ríme zistili, že deti, ktorých matky v tehotenstve fajčili marihuanu, môžu v dospelosti trpieť poruchami učenia a pamäti.

* Počítačová analýza kostí palcov a ukazovákov neandertálcov z La Ferrassie vo Francúzsku, ktorú urobil Wesley Niewoehner z California State University s kolegami, svedčí o tom, že títo praľudia zrejme nezaostávali za Homo sapiens v manuálnej zručnosti, ako sa doteraz myslelo.

ZDENĚK URBAN