Ako sa Linux pri používaní líši od Windows?

Noví používatelia Linuxu, najmä ak predtým používali Windows, majú väčšinou problémy s jeho používaním a chýbajú im niektoré veci, na ktoré boli zvyknutí. Asi najtypickejšie sú písmenkami označené disky a diskety. Celkovo nie sú rozdiely až také významné,

26. mar 2003 o 22:30

ale oplatí sa o nich vedieť dopredu.

Prečo Linux vypisuje toľko vecí pri spúšťaní?

Na rozdiel od Windows, ktoré sa snažia čo najviac informácií o svojom behu pred používateľom zatajiť (často až príliš), Linux, naopak, o všetkom informuje dôkladne (často až príliš :-). Používateľa Windows to môže v prvom momente zmiasť, ale všetky hlásenia pri spúšťaní môže pokojne ignorovať, vrátane prípadných chybových hlásení (ak sa kvôli nim spúšťanie nezastaví). Prvou vyžadovanou akciou je až prihlásenie sa do systému (login).

Čo je to login?

Ak používate Windows NT alebo sa prihlasujete do siete, nebude to pre vás nič nové. Login je označenie pre prihlásenie sa do počítača – zadanie prihlasovacieho mena a hesla. Typicky sa prihlasujete v textovom móde pripomínajúcom DOS, ale všetky veľké linuxové distribúcie už používajú aj grafický login v štýle Windows. Po prihlásení má používateľ prístup k svojim dokumentom a nastaveniam.

Načo sa mám prihlasovať, keď počítač používam doma?

Základným dôvodom je bezpečnosť. Aj keď sa vám to môže zdať doma zbytočné, netreba podceňovať ani riziko straty dát spôsobené (väčšinou nechtiac) rodinnými príslušníkmi. A nechávať bez zabezpečenia počítač v práci či na mieste, kde sa k nemu môže dostať aj niekto iný, je už značne nerozumné. Dnes už máloktorý počítač používa iba jedna osoba. Pomocou prihlasovania možno zariadiť, aby si každý používateľ (napríklad člen rodiny) mohol ukladať na oddelené miesto vlastné dokumenty bez rizika vymazania či prečítania niekým iným. Navyše to umožňuje každému používať iné nastavenia pracovnej plochy, napríklad obrázok v pozadí, rozmiestnenie ikon alebo špeciálne nastavenia niektorých programov. Inštalácia Linuxu vám preto vždy ponúkne okrem roota vytvorenie aspoň jedného ďalšieho používateľa.

Čo je „root“?

Root je označenie používateľa s najvyššími právami v systéme; vo Windows sa zväčša nazýva Administrator. Root môže meniť všetky konfigurácie, čítať a prepisovať všetky súbory, vrátane používateľských (ak nie sú šifrované).

Rozhodne by ste sa ako root nemali prihlasovať na bežnú prácu – možnosť zapísať čokoľvek kamkoľvek môže byť totiž veľmi nebezpečná. Prihláste sa tak, iba keď potrebujete urobiť niečo, čo ako bežný používateľ nemôžete, napríklad nainštalovať nový program alebo zmeniť systémovú konfiguráciu. Len čo danú vec dokončíte, roota odhláste a pokračujte v práci pod vlastným menom. Mnohé programy, ktoré potrebujú pre svoju prácu práva roota, vám umožnia vyriešiť to iba zadaním jeho hesla, bez nutnosti sa ako root prihlasovať.

Kde sú písmenká pre disky?

Pri narábaní so zariadeniami pracuje Linux iným spôsobom ako Windows. Jeho súborový systém umožňuje pripojiť (anglicky mount) každé zariadenie na ľubovoľný adresár (priečinok). Takto sa pracuje nielen s pamäťovými médiami (pevné disky a diskety), ale napríklad aj so zariadeniami pripojenými na sériový a paralelný port ako tlačiarne a modemy.

V praxi to potom vyzerá tak, že po pripojení zariadenia sa s ním pracuje ako s adresárom. Ak napríklad pripojíte disk, ktorý vo Windows vidíte ako C:, na „/mnt/diskc“, obsahom adresára „/mnt/diskc“ bude presne to, čo vám Windows ukáže pri zvolení disku „C:“. Hoci môžete ľubovoľné zariadenie pripojiť na ľubovoľný (prázdny) adresár, štandardne sa pre disky kvôli prehľadnosti používajú podadresáre „/mnt“.

