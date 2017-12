Voľný ako vták

Dnes vás namiesto online hry upozorníme na interaktívnu stránku na potešenie zmyslov a pozdvihnutie nálady. V práci sa vám trošku optimizmu určite zíde a možno strávite aj veselšie poobedie.

26. mar 2003 o 22:30 DANIEL DURIŠ

Fly Guy je názov interaktívnej zábavy, ktorá sa dá považovať za multimediálnu umeleckú prezentáciu. Na začiatku sa náš hrdina objaví na zastávke, čakajúci na ďalší autobus. Nad ním sa pomaly vznášajú oblaky a raz za čas preletí kačka odlietajúca do teplých krajín. „To by bolo, byť ako tá kačka –voľne si lietať vo vzduchu a nemusieť čakať na autobus do práce,“ povedal si náš lietajúci chlapík. A od sna je iba malý krôčik k realizáciu toho skvelého nápadu. Čo tak stlačiť kurzorovú šípku smerujúcu nahor? „Áááá, ja naozaj letím!“ Okolo prelieta akýsi clapec držiaci sa za šnúrku balóna. Netvári sa až tak nadšene, tak mu ten balón prasknem, povedal si chlapík úprimne a vôbec nie so škodoradosťou. A chlapec si už so smiechom užíva výhody voľného pádu. „A čo tento bocian nesúci v zobáku bábätko?“ Fly Guy sa k nemu priblížil a už sa dieťatko znášalo s malým padáčikom smerom k zemi.

Fly Guy je skelá interaktívna zábava, ktorá núka priestor na (takmer) nekonečnú improvizáciu, pretože nemáte stanovený žiadny pevný cieľ. Hra sa ovláda iba kurzorovými šípkami. Môžete si lietať voľne v priestore, narábať s predmetmi a stretávať sa s inými „obyvateľmi“ vesmíru. Počas celej hry vás sprevádza pohodová skladba na akustickej gitare a všetky objekty sú spojené s nejakým zvukom alebo zmenou hudby. A ak to dotiahnete poriadne vysoko, môžete si užívať slnka a mora na Bahamách.

www.trevorvanmeter.com/flyguy/