Era: The Arken Throne - Ultima 1 žije

Úprimne sa priznám, že nepoznám veľa dánskych hier... a teraz si vlastne na žiadnu ani nespomínam. Dánsky vývojársky tým Peroxide som však poznal, lebo sa pokúšal vytvoriť remake slávneho RPGčka od Richarda Garriota - Ultima 1. Lenže Electro

27. mar 2003 o 0:00 Ján Kordoš

nic Arts pohrozili tejto firme, že porušujú autorské práva, ktoré vlastnia zhodou náhod práve oni a tak Dánom neostávalo nič iné, ako hru premenovať. Preto dostala názov Era: The Arken Throne. Nič iné sa vo vývoji hry nezmenilo a preto sa môžeme tešiť na hru inšpirovanú prostredím prvej Ultimy v nádhernej grafike. Svet Ultimy je dostatočne komplexný na to, aby ste sa cítili ako v skutočnom svete, v ktorom je možné kúzliť a bojovať za spravodlivosť.

Na začiatku hrania si vytvoríte vlastnú postavu, ktorú budete ovládať z vlastného pohľadu. Hrdina sa vám bude samozrejme postupne vyvíjať, bude zbierať skúsenosti a ak ich bude mať dostatočný počet, postúpi na vyšší level a bude si môcť vylepšiť niektoré vlastnosti. Ultim...eh...Era sa nezvrhne v mlátičku ako Diablo, ale budete sa môcť a aj musieť pridať do niektorého z cechov, kde vás naučia nové veci vo vašej špecializácií, ktorú si zvolíte. Hlavnou zložkou budú boje, ktoré sa budú odohrávať na ďiaľku, ale aj tvárou v tvár. Z toho nám vyplýva, že nebudú chýbať strelné zbrane ako luky a kuše a možno sa dočkáme aj vrhacích nožov. Zbrane na blízko budú klasické meče, sekery a kopije, ktoré v kombinácii so štítom budú dostatočne efektívne. Fantasy bez mágie ani nie je fantasy, tak mágovia nemua báť, kúziel bude dostatok. Do hry budú zakonponované aj logické hádanky. Už pľa obrázkov okolo textu (dúfam, že tu nejaké sú;) je každému jasné, pozerať bude na čo vyše sľubuje plne interaktívne prostredie s manipulovateľnými predmetmi. Už aby to tu bolo. Aj keď dátum vyda nie je plánovaný skôr ko v roku 2004.