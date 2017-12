Star Wars: Bounty Hunter – v koži galaktického lovca ľudí

Áno, je tu ďalšia hra z vesmíru Hviezdnych vojen. Opäť priemerná zlátanina inšpirovaná novou trilógiou, ktorá slúži iba na ťahanie peňazí z vreciek fanúšikov? Či sa tentoraz jedná o kvalitnú a originálnu hru, ako zo zlatých časov pôvodnej trilógie, keď ro

27. mar 2003 o 0:00 Milo Gracík

bili LucasArts ešte hry pre hráčov, nie pre peniaze? V nasledujúcej recenzii sa presvedčíte ako to je v skutočnosti.

Každý kto videl Epizódu II: Klonovaní útočia istotne neprehliadol opancierovaného zabijaka menom Jango Fett, ktorého genetický kód poslúžil ako základ pre republikovú armádu klonov. Aj keď jeho účinkovanie bolo veľmi krátke a koniec neslávne rýchly, každého fanúšika temných záporákov táto postava potešila. Už pred rokmi (v našej pozemskej chronológii) sa preslávil jeho syn (duplikát) Boba Fett, predovšetkým ako Ten–kto–dostal Hana Sola. Rovnako ako otec skončil neslávne v slizkom objatí nechutnej príšery v pustých pieskoch Tatooine. O to slávnejší však bol začiatok jeho kariéry nájomného lovca ľudí, rovnako ako aj kariéry jeho otca. Aj keď v prípade Fettovcov sa jednoznačne nedá rodinka rozdeliť na otca a syna, keďže Boba (syn) je identická kópia Janga (otec).

Toto ostatné spracovanie Hviezdnych vojen je spracované prakticky ako klon slávneho Tomb Raidera, jedná sa teda o akčnú adventúru z pohľadu tretej osoby. Príjemnou zmenou je fakt, že hlavným hrdinom nie je žiadny čestný a zodpovedný rytier Jedi ale tvrdý, nemilosrdný a na všetko odhodlaný lovec ľudí, ktorý sa však snaží iba prežiť. Posunieme sa zopár rokov späť od Epizódy II., do časov keď bol Jango vyhľadávaný lovec zločincov, tvrďák galaktického kalibru, jednoducho frajer v nablýskanej mandalorianskej zbroji. V prestávke medzi rôznymi špinavými prácičkami dostane Jango zaujímavú ponuku od tajomného Tyrannusa. 5 miliónov kreditov za jedného mŕtveho ex-Jedi rytiera. Aj keď v skutočnosti sa jedná o sexi rytierku v úchvatnom koženom oblečku, ktorá očividne miluje S/M praktiky. Nakoniec, odmenou taktiež nebude IBA päť miliónov. V zaujímavom príbehu, rozprávanom v kvalitných, aj keď trochu nezáživných CG filmoch sa dozviete množstvo odpovedí na minulosť Fettovcov, ako to vlastne bolo s Jangom, kde našiel Zam, odkiaľ získal svoju lodičku Slave-1, až po Kamino.

Budete sa prebíjať cez šesť rozsiahlych kapitol (planét), pričom každá z nich je rozdelená na tri pomerne dlhé úrovne. Vaša cesta povedie od zapadnutej vesmírnej stanice, cez metroplex Coruscantu, vesmírnu väznicu Oovo IV. v asteroide, piesky Tatooine až po úkryt milej rytierky. Na začiatku i konci každej kapitoly vás očakáva príbehová CG sekvencia. V posledných kapitolách sa okrem vyššieho počtu nepriateľov dočkáte aj vyššieho počtu CG filmov. Počas plnenia úloh si budete môcť prilepšiť aj nejakou tou fuškou. Stačí si len nahodiť skenovací monitor, trošku sa poobzerať po okolostojacich nevinných občanoch a hneď si zistíte všetky ich hriechy. Ak je niektorý z nich hľadaný (mŕtvy, či živý), za likvidáciu, či zviazanie dotyčného ste odmenený príslušným balíkom kreditov. Galaxia príde o ďalšieho zločinca a vám sa kredity zídu na nákup bonusových materiálov (tie vážne stoja za to, aj keď ich nie je veľa). Rozhodne príjemné spestrenie.

Ponuka zbraní nie je príliš rozsiahla, no postačí. Budete však môcť používať všetky tie skvelé hračky, ktoré ste mohli zhliadnuť v Epizóde II. Dvojica rýchlopalných blasterov s neobmedzenou zásobou munície, ktoré používate súčasne (každý v jednej ruke), pričom každý z nich môže strieľať na iného protivníka. Žiaľ ovládať streľbu každej ruky zvlášť nemôžete. Plameňomet šikovne odstráni prekážku v ceste a rovnako aj hromadu vesmírneho odpadu vo vašej blízkosti. Šípkomet s otrávenými šípkami slúži na tiché odstraňovanie. Laso zase slúži na zväzovanie neposlušníkov a využijete ho predovšetkým pri odchytávaní grázlov. Jetpack síce zbraňou nie je, zato je to veľmi užitočný pomocník, keďže väčšina úrovní je navrhnutých tak, aby ste boli jetpack (tryskový batoh) nútený často využívať. Našťastie si problémy so zháňaním paliva ušetríte, aj keď je letový dosah obmedzený. Na tuhých hajzlíkov je vhodné použiť raketomet na vašom chrbte. Sem tam sa dostane aj na nejaký ten granát, blasterovú pušku, odstreľovačku, či ťažký laserový kanón, ktorý je však pevne prichytený a ďaleko s ním neutečiete.

Grafika: 6 / 10

Atmosféru vesmíru Hviezdnych vojen sa autori poväčšine snažia sprostredkovať vizuálne. Tak je tomu aj v tomto prípade, ibaže grafické spracovanie tejto hry je nudné a fádne. Niekoľko pekných efektov a svetelných trikov nezatieni priemernosť grafického engine, ktorý pôsobí dosť zastaralo. Nedoliehanie a kolíziu textúr uvidíte na každom kroku. Chudokrvnosť sa taktiež týka 3D modelov, ktorých minimálny počet a jednoduché tvary nepekne udierajú do očí. Na druhej strane však treba vyzdvihnúť kvalitne spracované a dizajnovo veľmi dobre zvládnuté interiéry. Oproti minimalistickým a zastaralým exteriérom skvele navodzujú správny Star Wars pocit. CGI filmy sú jednoducho špičkové, vidieť, že na nich nechali svoje odtlačky chlapci z ILM. Príbehové animácie sú napodiv o triedu lepšie než samotná hra, akoby boli z úplne inej, graficky prepracovanejšej hry. Aj keď osobne mám skôr dojem, že sa vývojárom veľmi nechcelo do optimalizácie.

Interface: 7 / 10

Na to, aké super firmy sa podieľali na výrobe tejto hry sú nadštandardné voľby dosť obmedzené. Okrem podpory dekódera Dolby Surround tu nie je prakticky nič, čo by hru radilo do vyššej exkluzívnej triedy. Žiaden širokouhlý obraz, či 60 Hz režim, na druhej strane však podporuje progresívny scan. Rozloženie a vizuálne definovanie všetkých dôležitých herných ukazovateľov je prehľadné, celkovo viac než uspokojivé.

Hrateľnosť: 6 / 10

Primárny cieľ, ktorý si autori stanovili aj dosiahli. Teda, v postavili hráča do role najnebezpečnejšieho lovca ľudí v galaxii. Ak mohol mať SW: Jedi Knight II. prívlastok „simulátor Jediho“, tak Bounty Hunter sa môže titulovať „simulátor lovca zločincov“. Je pravda, že to nespĺňa do písmena, a už vôbec neponúka hráčovi väčšiu voľnosť v jednaní, no dáva neopakovateľný pocit z práce Jango Fetta. Automatické zameriavanie je vcelku schopné a v tuhých prestrelkách poskytuje neoceniteľnú pomoc. I keď sa občas stane, že zameriate práve tých nepriateľov, ktorých nepotrebujete zlikvidovať. Dosť frustrujúca záležitosť predovšetkým pri zápasoch s obrovskými bossmi a množstvom ich doterných prisluhovačov zároveň. Nepríjemnou záležitosťou je nedotiahnutý kamerový systém, ktorý dosť často zaberá ten najnevhodnejší uhol, v ktorom dominuje neprehliadnuteľná postava Jango Fetta. Kamera je životne dôležitá pre dobrú hrateľnosť každej akčnej hry z pohľadu tretej osoby. V tejto hre je dynamická (žiadne preddefinované uhly pohľadu), no nanešťastie s ňou nemôžete v reálnom čase manipulovať. S výnimkou manuálneho zameriavania, a to sa v zápale boja nedá vôbec použiť, keďže pohyb je v tomto prípade príliš rýchly a citlivý.

Multiplayer

Tento titul nepodporuje hru viacerých hráčov. Ak si chcete s kamošom zahrať vo svete Hviezdnych vojen, tak jednoznačne odporúčam titul Star Wars: The Clone Wars (pozri recenziu).

Zvukové efekty: 8 / 10

Paráda, je vidieť, teda skôr počuť, že zvuk mali na starosti profesionáli zo Skywalker Sound. Všetko znie presne tak, ako by ste čakali od sveta Hviezdnych Vojen, keďže sú použité originálne filmové sample. Dokonalý, jasný, čistý a bohatý zvuk nám naservírovali formáte Dolby Surround Pro Logic II. Dabing sedí postavám ako uliaty, spolu so skvelými animáciami je zážitok to sledovať (a počúvať). Jango Fetta dabuje priamo jeho filmový predstaviteľ Temuera Morrison, aj keď to nie je slávny herec, poznať, že sa jedná o profesionála. Prakticky to isté platí aj pre jeho partnerku Zam Wesell. Z ostatných zúčastnených nemôžem nespomenúť hollywoodského veterána Clancy Browna (Starship Troopers, Highlander), ktorý si tu strihol nájomného lovca Montrossa, Jangovho večného rivala.

Hudba: 9 / 10

Celá hra je prešpikovaná úchvatnými skladbami od Johna Williamsa, prevažne z Epizódy II. K tomu niet čo dodať, bomba! V hre taktiež zaznie zopár originálnych a celkom kvalitných, priamo pre hru zložených skladieb od dnes už legendárneho herného skladateľa Jeremy Soula. Mimochodom, ten momentálne pracuje na soundtracku k ďalšej Star Wars hre, nadšene očakávanej RPGčke Knights Of The Old Republic od Bioware.

Inteligencia & obťažnosť: 6 / 10

Zarábať si na denný chlieb ako lovec zločincov je tvrdá drina, nieto ešte kasírovať 5 miliónov kreditov. A o tom sa na vlastnej koži presvedčíte v 6 rozsiahlych svetoch v 18 rozsiahlych úrovniach. Nepriateľov je skutočne požehnane, od bežných emzákov s blastermi, cez nebezpečnú dravú faunu, až po vesmírne lode. Obtiažnosť sa neúmerne zvyšuje znovuobživnutím protivníkov, ktorí sa tiež dosť často vynoria z už vyčistenej miestnosti za vaším chrbtom (nevedel som, že aj v Star Wars používajú teleport). A aby to nebolo až taká ľahké, autori početne obmedzili nahranie pozície z posledné checkpointu, čím sa z niektorých dlhých úrovní stáva najskôr pekelná nočná mora, neskôr repetetívna znechucujúca príšera.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Tento titul neprináša skoro nič nové, vo väčšine parametrov sa vyrovná štandardnej produkcii, v niektorých exceluje (zvuk, hudba, príbeh), v niektorých pokrivkáva (grafika). Solídna akčná strieľačka z prostredia Hviezdnych vojen. Do ruky dostanete dvojicu rýchlopalných blasterov spolu s najobávanejším lovcom vesmíru a k tomu množstvo nebezpečných gaunerov z celej galaxie. Čo viac si priať?

