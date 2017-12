Pozrite si Laru v akcii na najnovších screenshotoch

26. mar 2003 o 10:54 Juraj Chrappa

Objavilo sa sedemnásť nových PS2 screenshotov k očakávanému pokračovaniu Tomb Raidera, Angel of Darkness, ktoré konečne ukazujú konkrétnu akciu z hry. Nový Tomb Raider by mal byť dosť odlišný od minulých dielov. Príbeh je temnejší s väčším zameraním na interaktivitu s postavami a prostredím. Ako vidno zo screenshotov, zahráte si aj za inú postavu, a to dokonca mužskú - Larinho spolubojovníka za spravodlivosťou a potrestaním vinníka vraždy. Viac v tejto novinke. Hra by mala vyjsť už počas apríla.

Zdroj:tothegame.com