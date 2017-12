World of Outlaws: Sprint Cars - svet "kosačiek"

Američania dokážu jazdiť na všetkom. Pripadá im to asi zábavné. Pochopím Nascar, ale preteky typu traktory, ktoré ťahajú niečo ťažké alebo skoky terénnych áut s tymi big kolesami... tak to je moc aj na

26. mar 2003 o 9:08 Ján Kordoš

Američania dokážu jazdiť na všetkom. Pripadá im to asi zábavné. Pochopím Nascar (ten sa mi páči), ale preteky typu traktory, ktoré ťahajú niečo ťažké alebo skoky terénnych áut s tymi big kolesami... tak to je moc aj na mňa. Infogrames nám prináša podobnú hru pod názvom World of Outlaws: Sprint Cars.

Tu nasadnete do niečoho, čo mi pripomína kosačku skríženú s mini traktorom a budete závodiť na oficiálnych tratiach s oficiálnymi pretekármi. Jazdcov, z ktorých si môžete vybrať, bude celkovo 24 a tratí 12. Všetky sú umiestnené na obrovský štadión a majú tvar oválu, takže tu je istá podobnosť s Nascarom ;).

Vývojári z Ratbag chvália engine hry, ktorý kladie dôraz na fyzikálne zákony a preto očakávajme geniálne kolízie, ktoré budú pripomínať skutočné búračky. Nikoho neprekvapí, že na výber budeme mať medzi single race, šampionátom alebo kariérou. Multiplayer nebude chýbať a záhráme si po LANe ale aj po nete. Ozvučenie hry kladie dôraz na reálne zvuky strojov a ak budete mať kvalitné repráky (asi tak 4-6 reproduktorov), tak budete počuť, odkiaľ sa k vám bude súper približovať. Umelá inteligencia protivníkov bude pre každého jazdca iná a preto môže dôjsť k nádherným karambolom aj medzi ostatnými pretekármi a nie len v súboji s vami.

Či hra splní všetky očakávania sa ešte uvidí, ale ak bude zábavná, tak možno ešte prekvapí, ale viditeľnejší záujem asi o ňu budú mať len hráči za "Veľkou mlákou".