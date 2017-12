Rome: Total War - najlepšia stratégia tohto roku?

Real-time stratégií máme na hernom poli dostatok, lenže väčšina z nich je kópia kópie, čo začíne liezť na nervy hráčom. Stačí vyrobiť kopec jednotiek, všetky označiť a kliknúť na nepriateľské vojsko. Výsledok boja závisí od množstva použitej sily a nie od

25. mar 2003 o 17:58 Ján Kordoš

vašej taktiky, ktorú ste zvolili. Creative Assembly sa to rozhodli zmeniť svojou hernou sériou Total War. Už sme tu mali boje z prostredia feudálneho Japonska (Shogun: Total War + datadisk Mongol Invasion) a stredovekej Európy (Medieval: Total War). Tieto RTS sa vyznačovali prehľadným ovládaním, ktoré vám dovoľovali vytvoriť skvelé stratégie a to všetko v 3D zobrazení. Taktizovanie bolo pre hranie potrebné a mnohokrát ste dokázali poraziť mnohonásobne väčšiu armádu.

Ak si niekto myslí, že Rome: Total War bude len kópia predchádzajúcich dielov, je na omyle. Noviniek je také množstvo a ja dúfam, že sa mi sem všetky zmestia. Ako už napovedá samotný názov hry, tá sa bude odohrávať v prostredí starovekého Ríma. Toto obdobie bolo pre Rímske impérium najlepším obdobím a preto sa aj my pokúsime jeho slávu zrekonštruovať. Hra sa skladá z dvoch častí, ktoré od seba nie sú oddelené, ale nádherne splývajú. Za prvé, musíte svoje impérium vybudovať a za druhé, musíte svoju ríšu rozširovať, či brániť.

Budovanie prebieha klasicky stavbou budov a ich údržbou, ale nie je to až tak prepracované ako v budovacích stratégiách - a nie je to ani potrebné. Všetko je sústredené na boj. Nesmiete však budovanie ríše zanedbať, lebo nebudete mať prísun čerstvých síl do bojov. Na všetko máte poradcov, ktorých môžete poveriť správov a oni sa vám budú starať o dané odvetvie. Ako som už spomínal, dôraz je kladený na boj. Podľa slov tvorcov sa môžeme tešiť na bitky, ktoré sa dajú prirovnať k bitke vo filme Pán Prsteňov 2: Dve Veže. Čo je na tom pravda, sa dozvieme až pri hraní, ale treba uznať, že to znie lákavo. Vaša armáda bude mať až 5000 hláv, čo dáva nádej, že slová tvorcov neboli vyslovené do vetra. Skúste si to len predstaviť a bude vám behať mráz po chrbte ako mne. A keď dodám, že boje sa môžu preniesť aj do oblasti miest, takže boje sa budú odohrávať aj v uliciach mesta!!! Tu nepomôžu slová, to si skúste predstaviť. Podľa obrázkov je vidieť, že engine hry je dôkladne prepracovaný a detailný. Prostredie je reálne vymodelované a všetky jednotky sú plne polygonové a ich oblečenie a zbrane sa skladá zo samých maličkostí.

Hra bude obsahovať bitky, ktoré sa skutočne odohrali a ocitnete sa v úlohe slávnych osobností ako napríklad Julius Caesar, Hannibal alebo známy odborár Spartakus :). Historických misií by malo byť približne 14-16 a neprídete o obranu mesta, či jeho borenie. Neprídete ani o kampane, v ktorých by mali mať hlavné úlohy tiež známe osobnosti. Ešte by som mohol rozprávať o stratégiách, ktoré by ste mohli efektne využiť pri bojoch alebo o reálnom fyzikálnom modeli enginu, či o spracovaní všeobecne. Všetko by to bolo zbytočné. Zatiaľ sa na hru sypú len samé superlatívy a ja, veľký skeptik, sa na ňu teším tiež ako malé dieťa. Konečne príde hra, ktorá ma presvedčí o tom, že hry dokážu byť ešte zaujímavé.