Mobil načerpá energiu z vodky a ginu

25. mar 2003 o 15:11 © TASR 2003

New Orleans 25. marca (TASR) - Alkohol na pracovisku je síce zakázaný, ale čoskoro by mohla začať platiť výnimka. Americkí vedci totiž vyvinuli biopalivový článok do mobilov a laptopov, ktorý vyrába elektrinu pomocou alkoholu.

Palivové články už majú za sebou úspešné testy s ginom a vodkou. Ich základom je nový polymér, ktorý chráni enzýmy rozkladajúce etanol, informovali vedci na zasadaní American Chemical Society v New Orleans.

Palivové články premieňajú energiu, ktorá vznikne pri reakcii kyslíka a vodíka vo vode, na elektrinu. Čistý vodík je ťažko skladovateľná výbušná látka, preto sa získava z iných zdrojov.

Vedci zo St. Louis University použili na uvoľnenie vodíka etanol a enzýmy, aby mohol kyslík reagovať s alkoholom a vyrábať elektrický prúd. Ďalším problémom boli samotné enzýmy v biopalivových článkoch. Tieto prestali po niekoľkých dňoch fungovať, pretože enzýmy veľmi citlivo reagovali na malé zmeny hodnoty pH a teploty a rozpúšťali sa.

Problém vedci vyriešili tak, že enzýmy "prilepili" na elektródy, ktoré obalili priepustným polymérom, čím sa zachovala neutrálna hodnota pH. Otvory v polyméri sú dostatočne malé na to, aby neprepustili enzýmy a dosť veľké na to, aby nimi prešiel alkohol.

Japonská spoločnosť Toshiba predstavila nedávno palivový článok poháňaný metanolom. Etanol však má oproti metanolu tú výhodu, že je dostupnejší a menej jedovatý. Biopalivové články z americkej dielne sú však v porovnaní s prototypom Toshiby zatiaľ priveľké do prenosných prístrojov.