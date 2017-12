Orange: MMS správy bezplatné do 8.4.2003

Vzhľadom na obrovský úspech Obrazových správ ich môžu zákazníci Orange posielať bezplatne až do 8. apríla 2003 oproti pôvodne plánovanému termínu 26. marca 2003.

25. mar 2003 o 9:25

Užívatelia Orangeu Slovensko poslali v období od 10. februára 2003, keď bola služba uvedená celkovo už viac ako 571 tisíc Obrazových správ. Tento počet svedčí o mimoriadnom úspechu služby, k čomu prispela aj široká ponuka telefónov s farebným displejom a s podporou obrazových správ za atraktívne ceny. V súčasnosti využíva službu Obrazové správy v sieti Orange Slovensko

viac ako 58 tisíc zákazníkov, pričom tento počet nezahŕňa užívateľov telefónu Nokia 3510, ktorá dokáže Obrazové správy prijímať.

Obrazové správy môžu užívatelia Orangeu posielať aj do zahraničia do siete českého operátora EuroTel Praha a v roamingu v sieti českého Eurotelu a v rakúskej sieti One operátora Connect Austria.