Jak & Daxter 2 – dvojitá duálna bomba!

Jak je späť! A s ním samozrejme aj Daxter. Je to tak, dlhé mesiace neistého čakania sa po nedávnej oficiálnej správe potvrdili. Sen sa stal skutočnosťou, akčné plošinové duo sa nám vracia. A tentoraz ozbrojení množstvom zbraní.

25. mar 2003 o 0:00 Milo Gracík

Vidieť, že Ratchet & Clank ovplyvnili scénu plošinoviek viac, než sa dalo čakať. Keďže už aj chlapci z Naughty Dog vyzbrojili svoje duo zbraňami, pridali omnoho viac technického sci-fi prostredia, stlmili hýrivé farby a vraj aj pritvrdili príbeh. Ten je situovaný do obrovského industriálneho mesta s množstvom futuristických prvkov. Takže už žiadny rajský ostrov, žiadna romantika.

J&D2 beží na vylepšenom engine J&D, kde okrem rôznych iných vymožeností môžeme očakávať množstvo originálnych prvkov, s ktorými prišli borci z Insomniac v už spomínanej R&C. Budete si môcť vychutnať ovládanie množstva všakovakých vozidiel v nesmierne rozsiahlom svete (Znalci J&D vedia, čo si pod tou rozsiahlosťou predstaviť). Otvorený herný koncept sa zmenil, teraz budete plniť pevne stanovené úlohy súvisiace s príbehom. Najväčšou novinkou však je, že Jak sa bude môcť trasformovať vo svoje temné alter ego prezývané Dark Jake:). Devil May Cry ako vyšitý. Podľa obrázkov to vyzerá na neskutočnú vizuálnu lahôdku. A to sme ešte nevideli, ako sa to všetko hýbe. Veď už pri pôvodnej J&D nám vyskakovali oči z jamiek a jazyky lízali TV obrazovku.

Čakajte rýchlu, akčnú plošinovku plnú strieľania a hyperexplozívnej akcie.