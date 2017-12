American Conquest – dobytie Ameriky v reálnom čase

American Conquest patrí do kategórie historických stratégií, ktorú hráva určitá skupina ľudí vyžívajúca sa v detailnej autentickosti. Niekedy to môže byť zábavné, inokedy zase ani veľmi nie. Ako sa hraje konkrétne táto historická RTSka, zistíte z n

25. mar 2003 o 0:00 Ján Kordoš

Real-time stratégie zažívajú v poslednom čase svoje znovuzrodenie. Pamätám sa ešte na časy po prvom Command and Conquery, keď sa vyrojila masa stratégií, ktoré dokonale kopírovali nápady použité už v pradávnej Dune 2. Išlo o to isté dokolečka a len občas sme sa dočkali nejakej inovácie. Všetky tieto stratégie boli fakt na jedno kopyto a prestával som sa v nich orientovať. Nedokázal som povedať, že to je screenshot z tej a tej hry - jednoducho guláš. Potom sa však objavila hra, ktorá môj pohľad na scénu RTS zmenila - išlo o Age of Empires. Nedokážete si predstaviť to nadšenie, keď som vtedy na otcovej nabušenej P166ke drvil túto hru.

A prečo kecám o histórií, keď by som sa mal venovať "Americkému dobytiu" (AC)? AC mi totiž hrozne pripomína obdobie rozmachu RTS a berie si tiež dosť zo série Age of Empires kríženú s Cossacks. Lenže po nakuknutí na výsledné hodnotenie zistíte, že hra si vzala so sebou aj zopár neduhov, ktoré ma dokázali rozzúriť. Lenže poďme po poriadku. Američania mi lezú krkom, to vie väčšina ľudí okolo mňa. Nenávidím, ak si tvoria (slovné spojenie si tvoria som použil zámerne, lebo to hrajú skutočne len Amíci) nekonečné variácie svojej jedinej vojny: Sever proti Juhu. Stále dokolečka ju ospevujú a uctievajú. Alebo robia hry, v ktorých superhrdinovia amerického pôvodu zachraňujú svet pred: zlými fašistami, zlými komunistami, zlými teroristami, zlými mafiánmi, zlými Japoncami... až sa mi zdá, že všetci okolo nich sú zlí :). To, že vo Vietname dostali na prdel, to už nerozoberajú (teším sa na Vietcong), ale budiž. Tak sa teraz nemecká firma CDV naštvala a rozhodla sa rýpať v americkej histórii.

Princíp hry je starý ako myšlienka "stratégií v reálnom čase" sama o sebe. Máte základnú budovu, ktorá predstavuje vašu pevnosť, postavíte domčeky, budovy, do ktorých budete nosiť suroviny, mlyny, kasárne, dielne atď. A plodíte vojačikov, posielate ich do bojov a ťažíte ďalšie suroviny, ktoré vám slúžia na výrobu ďalších vojačikov, ktoých znovu vyšlete do bojov a tento kolotoč sa opakuje až dovtedy, kým nesplníte misiu (a môžete to znovu celé aplikovať v ďalšej misií) alebo z toho nezmagoríte. Ja osobne si myslím, že druhá možnosť je pravdepodobnejšia.

Princíp hry už poznáme, tak sa poďme vrhnúť na čísielká a popis všetkého, čo tu máme na jedálnom lístku. Ak chcete hrať, tak si môžete vybrať medzi kampaňou a vopred pripravenými misiami – scenária. Najprv sa vyjadrím k samotným misiám. Máte ich na výber len 9, ale kvalita niekedy nestojí ani za povestnú dieru z koláča (Čo si mám myslieť o tom, ak proti sebe stoja 2 vojská, mne stačí ich označiť a rozdeliť formácie tak, aby ich moji vojačikovia doslova ukameňovali?). No nič, vrhol som sa na kampaň, ktorá obsahuje spolu až 42 misií, ktoré sú rozdelené do 8 historicky presných kampaní. Niektoré kampane sú pozliepané pomocou menšieho šidítka v podobe tej istej kampane, ale za druhú stranu. Kampane tvoria taký prierez históriou Ameriky (od roku 1492 až po rok 1783) a obsahujú obdobie od vylodenia Španielov až po známu Vojnu za nezávislosť. Na výber máte dresy Španielov, Angličanov, Francúzov a pôvodného obyvateľstva, teda Indiánov. A na záver som si nechal editor, ktorý je celkom uživateľsky príjemný a dá sa s ním v pohode vytvoriť kvalitná mapa, ale obsahuje aj chybičky v podobe vyskakovania textúr alebo vytvorenie kopca z vody!!!

V čísielkách budeme pokračovať. Pri čísle 106 si väčšina z vás asi predstaví pekného Peugeota, ale je to aj počet budov, ktoré hra obsahuje. V nich sa však nestratíte, lebo tento počet je rozdelený medzi všetky národy, takže ani ďalšie číslo o stovke jednotiek vás už neprekvapí. Každá jednotka má svoju funkciu, ktorú si plní. Vždy je lepšie, keď strelci strieľajú z väčšej diaľky a kopijníci bojujú zblízka. Výhodou je, že ak príde k priamemu boju so strelcami, tak si vytiahnu svoju zbraň na blízko a rúbu s ňou do nepriateľa. Vyzerá to určite lepšie ako v iných RTS, kde sa tieto jednotky pokúšajú strieľať na protivníka aj z tejto vzdialenosti miesto toho, aby mu dali jednu otcovskú. Aspoň je o jednu starosť menej a môžete spokojne označiť celú skupinu jednotiek a vyslať ju na nepriateľa.

Teraz si povieme niečo o novinkách, ktoré nám AC prináša. Akákoľvek postavička sa môže nasáčkovať do budovy a z nej strieľať na protivníka. Má to istú výhodu, lebo vy strieľate na nechráneného nepriateľa, ale vaše zadky sú v bezpečí. Ako klad beriem aj to, že výroba panáčika stojí vašu ríšu nejakú časť jedla, ale aby sa táto jednotka udržala pri živote, musíte jej dávať ďalšie jedlo - treba sa o ňu starať. Takže vám vlastne permanentne ubúda jedlo a čím viac ľudí máte pod svojou rukou, tým máte viac hladných krkov. Ďalšia novinka nie je ani tak novinka, ako prevzatý nápad, aj keď ide o kvalitný nápad. Nikdy nepostavíte žiadneho vojačika takým spôsobom, že len kliknete na ikonku jednotky a šup - máte ju. Najprv musíte vyrobiť jednoduchého robotníka, ktorého vycvičíte na určitú profesiu, ktorú bude vykonávať.

Princíp hry je teda trapne jednoduchý a opisnú časť by som mohol uzavrieť a vrhnúť sa na kritizovanie, ktorým ja nikdy nešetrím, ale keď si už máte kúpiť hru, tak nech to za to stojí.

Grafika: 8 / 10

Treba uznať, že grafické spracovanie je úžasné. Na výber máte sice len 2 rozlíšenia: 1024x768 a 1280x1024, čo nebude výhodné pre staršie monitory a počítače, ale budiž. Prostredie hry sa dá opísať ako malebné, až sa vám neche bojovať. Voda v riekach a vodopády sú tiež detailne vytvorené. Trochu mi vadila statickosť prostredia, na ktorom sa hýbali len vaše a nepriateľské jednotky. Animácie jednotiek už nie sú až tak prepracované a ak s nimi chvíľu nehýbete, dokola opakujú tú istú animáciu, ktorá je po desiatich minutách hrania smiešna, ale po hodinke vám to už začne liezť poriadne na nervy. Hardwarová náročnosť je vysoká a za minimum by som považoval komp s frekvenciou 500 Mhz, lebo mne to začalo na 700ke sekať, ak sa na obrazovke zobrazilo príliš veľa vojakov. Nechem si ani len predstaviť, ako by to vyzeralo, keď by sa na hraciu plochu narvalo 16 tisíc jednotiek, čo je podľa tvorcov hry vrchný limit počtu postavičiek. Ale aj tak sa mi spracovanie páčilo a pozeralo sa na to dobre. Potešila ma funkcia zoomu, keď sa pri ťuknutí do klávesy L oddiali kamera a všetko je prehľadné, aj keď je to mini. Najlepšie na tom je, že aj z tohoto pohľadu ovládate svoj národ.

Interface: 8 / 10

Na ovládaní sa nedá nič pokaziť. Funguje klasika, ktoré je hráčovej krvi už od príchodu Age of Empires. Ľavým myšítkom vyberáte jednotky a pravým vykonávate akcie. V dolnej časti obrazovky máte prehľadné menu, v ktorom volíte stavbu budov a tvorbu vojačikov a rôzne upgrady. Výborným vylepšením je kombinácia s CTRL, ktorá vám po ťuknutí na ikonku vojaka alebo klasického robotníka zvolí výrobu nekonečna danej jednotky. Takto nemusíte stále klikať na budovu a navoliť si výrobu a po jej uplynutí znovu klikať na budovu a stále dokola. Takže celkovo môžem ovládanie hodnotiť ako podarené a nenašiel som na ňom nejakú výraznú chybičku.

Hrateľnosť: 5 / 10

Hra je to pekná a celkom fajne sa aj hrá, ale ja som sa pri nej neuveriteľne nudil. Pozerám sa na monitor a občas kliknem a to je všetko. Jednoducho nuda. Paňáci sa rodia ako králici a ak prídem o stovku vojačikov, tak si vyrobím ďalšie dve. Stačí postaviť 3 polia a v pohode uživíte celé to mravenisko. Aby ma to začalo baviť, som sa musel mierne posilniť litríkom vína, ale už sa to potom nedalo vôbec hrať. A to je veľká chyba. Je zbytočné, ak je hra pekná, ale vás dokonale uspí.

Multiplayer: 5 / 10

Ak je hra nudná v hre pre jedného hráča, nezachráni to ani hranie po sieti. Ale keď sa chcete spoločne nudiť, tak mám pre vás dobrý tip. Môžete sa vybrať na koncert skupiny No Name a budete mať o „zábavu“ postarané. Druhou možnosťou je multiplayer American Conquest. Určite máte možnosť zahrať si niečo zábavnejšie.

Zvukové efekty: 7 / 10

Zbrane rinčia, pušky strieľajú, sekery sekajú a mŕtvi bojovníci umierajú. A toto všetko máme zvukovo zdokumentované. Kvalita ozvučenia je výborná a ak vlastníte minimálne päť reproduktorov budete počuť, že niekto na vás strieľa zľava. Dokonca aj jelenček, ktorého môžete killnúť nespokojne vzdychá.

Hudba: 4 / 10

Máte svoju obľúbenú pesničku? A už ste ju počúvali 3-4 hodinky nonstop? Tak si predstavte, že hudba v AC vás na začiatku očarí, ale keď zistíte, že tá stredoveká vybrnkávačka hrá stále dokola, tak som si radšej pustil hit od Janka Ledeckého Proklínám. Nieže by to bol balzam na moje uši, ale bolo to lepšie ako hlavný, a jediný, song hry. Moc som nezaznamenal zmenu melódie hudby po príchode nepriateľa do mojej rodnej viesky, ale zato môže asi to vínko (nie nemôže - pozn. triezvy Kordi na druhý deň). Tak stačí, ak si vypnete hudbu v menu a hneď bude ovca nažratá a moje kozy celé.

Inteligencia & obťažnosť: 4 / 10

Ak je niekto blbý, tak mu nepomôžete ani lopatou po kokose. A vaše jednotky v hre sú tupé. Aj ovečky, ak vidia žrádlo tak za nim idú priamo, no naši vojaci sa radšej vyberú na túru do blízkeho lesíku. Hríby som tam nevidel, tak neviem čo tam hľadajú. Dokonca nereagujú ani na vaše povely, čo sa mi už vôbec nepáčilo. Možno títo chlapci potajomky húlia trávu a ja sa potom môžem čudovať, že na bojisku na mňa pôsobia ako stádo dementných kráv. Stačilo by pár hodiniek kvalitného betatestingu a dopadlo by to omnoho lepšie. Ovládať skupinu dementov mi nerobilo veľké potešenie.

S tým súvisí aj obťažnosť. Ak vaše vojsko nereaguje na povely, tak sa obťažnosť rapídne zvyšuje. Celé to je umocnené tým, ak sa na začiatku misie na vás začne valiť banda indiánov a skôr než stihnete zareagovať, tak je váš tábor v plameňoch. To sa len pozeráte, ako vás červenokožci valcujú a nemusia ani použiť svoje tomahawky a môžu sa s nimi škrabkať na miestach, o ktorých sa na verejnosti nehovorí.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Ak máte radi RTS, možno sa na pár hodín zabavíte, ale k dispozícii máte určite viac kvalitnejších titulov. Možno však práve nemáte čo hrať a v tom prípade by sa vám táto hra mohla aj páčiť, kým nepríde kvalitnejšia hra, napríklad Rise of Nations. Čakal som omnoho viac zábavy, ale znovu som dopadol tvrdo na hubu.