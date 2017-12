Fallout: Brotherhood Of Steel - "fallout" pre konzoly

Skvelá správa sa k nám od ľudí z Interplay doniesla. Post-apokalyptický svet Fallout-u sa objaví aj v konzolovej inkarnácii. Táto legendárna RPGčková séria doteraz dominovala iba PC. No zmena je život, ako vraví každý správny mutant, takže spadový popolče

24. mar 2003 o 10:27 Milo Gracík

k si budú môcť teraz vychutnávať aj majitelia PlayStation 2 a Xbox.

Po vzore Fallout Tactics sa pridáte k Bratstvu Oceli na krížovej výprave týchto fanatických mierotvorcov po neutešenej pustatine sveta Fallout-u. Hra bude spracovaná ako 3D akčné RPG z pohľadu tretej osoby. Teda niečo á la Zelda, aj keď podľa prvých obrázkov to vyzerá byť bližšie Baldur’s Gate: Dark Alliance než bežnej akčnej adventúrke. Taktiež jemné využitie RPG prvkov to potvrdzuje. Predovšetkým očakávajte zúrivé boje so zmutovanými rádioaktívnymi potvorami nielen na blízko, ale aj pomocou pestrej palety strelných zbraní a výbušnín. Budete si môcť vybrať jednu z troch odlišných postáv a počas hry sa o ňu starať a vylepšovať jej schopnosti. Pozitívom je určite aj možnosť kooperatívnej hry viacerých hráčov.

Rozhodne sa majú na čo tešiť všetci hráči, nielen milovníci tejto ságy. Pripravte sa na tohtoročnú zimu. Nukleárnu zimu.