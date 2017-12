Záhada nitroglycerínu objasnená

Durha 24. marca (TASR) - Už viac ako 130 rokov predpisujú lekári bez hlbších znalostí spôsobu pôsobenia pacientom so srdcovými problémami nitroglycerín proti bolestiam v hrudníku. V tejto súvislosti trápil lekárov dlhé roky problém, prečo táto látka niekedy prestáva byť po opakovanom užití účinná. Odpoveď sa podarilo nájsť americkým vedcom z Howard Hughes Medical Institute (HHMI) a Duke University Medical Center.

Nitroglycerín zabezpečí krátko po požití uvoľnenie ciev zásobujúcich krvou srdcový sval. Do srdca sa dostane okysličená krv a bolesť ustúpi.

Bolo síce známe, že oxid dusnatý, štiepny produkt nitroglycerínu, zohráva dôležitú úlohu pri regulácii rozšírenia ciev. Lekári však nepoznali mechanizmus, ktorým sa z molekuly nitroglycerínu vytvorí molekula oxidu dusnatého.

Tím vedcov pod vedením Jonathana Stamlera objavil enzým, ktorý štiepi nitroglycerín. Enzým dostal názov mitochondriálna aldehydová dehydrogenáza (mALDH). Vyplýva z neho, že biochemická štiepna reakcia prebieha v bunkových "elektrárňach" mitochondriách.

Stamler takisto zistil, že účinok enzýmu je znížený v krvinkách, ktoré vykazujú toleranciu po opakovaných dávkach nitroglycerínu.

"Vďaka pochopeniu molekulárnych mechanizmov bioaktivácie a tolerancie nitroglycerínu bude možné vyvinúť nové nitroglycerínové spreje, ktoré nestratia schopnosť rozširovať cievy," uviedol Louis Ignarro, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu v roku 1998, v komentári k článku v časopise Proceedings of the National Academy of Science.

Ignarro pôsobí v Los Angeles School of Medicine pri Kalifornskej univerzite. Nobelovu ceny dostal za výskum úlohu oxidu dusnatého v srdcovocievnej sústave.