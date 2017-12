Krv môže byť zdrojom kmeňových buniek

24. mar 2003

Washington 24. marca (TASR) - Praktický a eticky bezproblémový zdroj liečby kmeňovými bunkami môže byť krv príslušného pacienta. Eliezer Huberman a jeho kolegovia z Argonne National Laboratory v USA objavili v krvi človeka monocyty - biele krvinky bez granúl - ktoré sa môžu diferencovať na rôzne typy buniek.

Po ošetrení monocytov rastovým faktorom, sa vytvorila podskupina s vlastnosťami kmeňových buniek. Tieto pluripotentné kmeňové bunky mali povrchový príznak CD34, ktorý sa v iných štúdiách osvedčil ako "molekulárny značkovač" buniek majúcich vlastnosti kmeňových buniek. CD34 sa tak ponúka ako kritérium na odlíšenie normálnych krviniek a krviniek s vlastnosťami kmeňových buniek.

Keď sa kmeňové bunky dostali do kontaktu s ďalšími špecifickými rastovými faktormi, zmenili sa na bunky s vlastnosťami iných krviniek (makrofágov, lymfocytov). Mohli z nich však vzniknúť aj nervové, pečeňové a epitelové bunky.

Poznatky zverejnené v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences otvárajú podľa názoru vedcov cestu k novému, bezpečnému zdroju kmeňových buniek. Okrem dobrej odlíšiteľnosti od ostatných buniek sa dajú tieto špeciálne monocyty v laboratóriu aj relatívne bezproblémovo rozmnožovať. V budúcnosti by sa mohli napríklad použiť na transplantácie buniek pacientov s Alzheimerovou alebo Parkinsonovou chorobou.

Uvedené poznatky potvrdzuje štúdia, ktorú vlani zverejnil časopis New England Journal of Medicine. Pacientom po chemoterapii a ožarovaní vtedy vstrekli bunky s príznakom CD34, ktoré sa usadili v poškodených tkanivách a vyvinuli sa z nich príslušné typy buniek.