Je človek jedinečný vďaka jednému génu?

24. mar 2003 o 1:30 © TASR 2003

Washington 24. marca (TASR) - Americkí vedci z Harvard Medical School identifikovali gén, ktorý by podľa nich mohol vysvetliť jedinečnosť človeka. Nositeľmi génu Tre2 sú okrem človeka iba ľudoopy a žiadne iné cicavce. Nemajú ho v sebe ani myši, ktorých genóm - ako sa ukázalo len nedávno - sa veľmi podobá genómu človeka.

Tento gén je špecifický pre čeľaď hominidov, píše tím vedcov pod vedením Charlesa A. Pauldinga v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Porovnanie dát o Tre2 s genetickými informáciami o živočíchoch ako sú červ C. elegans, sliepky, šimpanzy a gorily ukázalo, že Tre2 je hybrid z dvoch rôznych génov USP32 a TBC1D3. Gén USP32 existuje v mnohých cicavcoch, zatiaľ čo TBC1D3 nájdeme iba v primátoch, blízkych príbuzných človeka.

Vedci sa domnievajú, že obidva gény splynuli pred 21-33 miliónmi rokov. V tomto období sa primáty začali čoraz viac podobať človeku. Je možné, že gén Tre2 sa sám zduplikoval a potom z neho vznikli mnohé gény špecifické len pre človeka.

Nečakané objavenie sa génu až v neskorom období vývoja živočíšnej ríše mohlo odštartovať evolúciu človeka. Zatiaľ je to však iba teória. Produkty génu Tre2 sa našli prevažne v semenníkoch, z čoho sa dá usudzovať, že má niečo do činenia s rozmnožovaním. Aká je skutočná úloha génu pri vzniku znakov typických pre človeka ukážu ďalšie porovnania s genómami iných primátov.