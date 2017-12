Olivetti bude financovať fúziu s Telecom Italia 15-miliardovým úverom

Miláno 23. marca (TASR) - Taliansky počítačový a telekomunikačný holding Olivetti bude čerpať najväčší syndikovaný úver v tomto roku v Európe, ktorým chce financovať plánovanú fúziu s telekomunikačnou spoločnosťou Telecom Italia.

Celková suma 15,5 miliardy eúr bude rozdelená na tri splátky. Prvá bude splatná do 364 dní, druhá do 18 mesiacov a tretia do dvoch rokov s možnosťou predĺženia. Tieto finančné prostriedky budú použité na nákup akcií spoločnosti Olivetti, potom bude nasledovať odkúpenie akcií spoločnosti Telecom Italia.

Plánovaná fúzia, ktorú oznámili 12. marca, spojí zadlženú holdingovú spoločnosť s profitujúcim telekomunikačným operátorom.

Akcie Telecom Italia po oznámení plánu klesli, potom však začali narastať a v súčasnosti sú o 8 % vyššie ako pred uzatvorením dohody.

Firma Olivetti poverila riadením úveru spoločnosti Banca Intesa, Barclays Capital, BNP Paribas, HSBC Bank, JP Morgan, the Royal Bank of Scotland and Unicredit Banca Mobiliare. Spoločnosť JP Morgan bude hlavným koordinátorom a spolu so spoločnosťami Intesa a Unicredit budú hlavnými správcami úveru. (1 EUR = 41,933 SKK )