Painkiller – hard-hororová FPS z Poľska

Ak chcete predjedlo k hlavnému obedu v podobe Doom 3, počkajte si na Painkiller. V prípade predjedla bude šéfkuchárom neznámy poľský tím People Can Fly. Hlavnou ingredienciou bude tuhá hororová atmosféra a je to práve ona, ktorá Painkill

22. mar 2003 o 0:00 Martin Šoltýs

Peoply Can Fly je veľmi . Neznámy neznamená neskúsený. Ľudia z People Can Fly už pracovali na niektorých projektoch v minulosti (napr. Grom – recenzia), ale ako to už v zábavnom PC priemysle býva, výrobcovia z firiem odchádzajú, aby si založili nové len preto, aby z nich mohli zasa odísť a založiť si ešte lepšiu. (Kde že to ten John Romero teraz pracuje?) Na rozdiel od firmy však hre chýba akýsi originálny názov, ktorým by sa od hŕby nie vždy kvalitných FPS odlíšil. Preto ale nemôžeme Painkillera odsúdiť len tak; pozrieme sa, čo nás od Poliakov čaká.

Príbeh sme už jemne predostreli v článku First-Person Shooters v roku 2003 #2. V skratke ho ešte raz zopakujem, napriek tomu, že aj samotní autori vedia, že pre hru, akou Painkiller je, príliš dôležitý nie je. Ale dodávajú, že atmosfére celkom výrazne pomáha. Painkiller bude chlapíkom, ktorý sa za príslušnú sumu peňazí necháva najímať na nezvyčajnú prácu. Autori napriek tomu slovo „žoldnier“ odmietajú. Čistí svet od démonov, diablových prisluhovačov, duchov a podobnej nemŕtvej či nadprirodzenej hávede. Jedného pekného dňa dostane na prvý pohľad jednoduchú úlohu, z ktorej sa vykľuje nebezpečná misia uprostred vojny dvoch nemŕtvych klanov. Tým Painkillerom budete práve vy.

O hre sa hovorí už od začiatku roku 2002. Autori sa stále oháňajú skvelou hororovou atmosférou, by mala zaručiť skvelú hrateľnosť. Hra sa nevyhla porovanávaniam s ostatnými titulmi a najviac podobajúci sa je pravdepodobne Serious Sam (ktorého ja osobne odsudzujem), Dooma a Quakea, ktorý hre pomohol najmä pri inšpirácii na výrobu zbraní. O nich si povieme trochu neskôr. Atmosféru by mala vystihovať veta „zastreľ všetko, čo sa hýbe“. To však zabraňuje autorom v takých veciach, akou je napríklad implementácia NPC postáv, takže žiadne koordinované útoky v singleplayeri nemôžeme očakávať. Nechcem do People Can Fly zabŕdať, ale vyhlasujú niečo v tom zmysle, že vzhľadom na typ nepriateľov, ktorí sú už vlastne mŕtvi (zombíci, démoni), necítia bolesť, a tak podobne, nemusí byť AI a ani nie je AI taká komplikovaná a tým pádom aj prepracovaná. Ak som to svojím pochopením prehnal, tak sa People Can Fly ospravedlňujem.

už nie AI ani NPC, tak potom grafika je to, na čom by mal byť úspech hry stavaný. Painkiller má byť schopný zobraziť stotisíc až dvestotisíc polygónov za sekundu, čo je pekné množstvo. Game designer a vedúci projektu Adrian Chmielarz dokonca pre web Worthplaying.com vyhlásil: „I can honestly say Painkiller is going to have some of the most impressive graphics we’ve ever seen in PC world.“ Neprekladám to preto, aby som Adrianovu výpoveď nezveličil. Pre po anglicky nehovoriacich snáď dodám, že je to dosť neskromné tvrdenie o grafickej stránke era. Na druhej strane screenshoty jeho tvrdenie nevyvracajú. Napokon, môžete sa pozrieť. People Can Fly majú licencovaný Havoc engine, ktorý dokáže napríklad to, že výstrel zo zbrane, ktorým nezasiahnete nepriateľa, môže ovplyvniť smer trajektórie jeho pohybu a prakticky môže svojím telom rozbiť napr. dvere. Ťažko predstaviteľné v skutočnosti, autori to však sľubujú. Minimálna konfigurácia by sa mala pohybovať okolo 1 GHz, 256 MB RAM a GF2.

Hra bude obsahovať celkovo 20 levelov rozdelených do 5 kapitol. Každý level sa bude odohrávať v unikátnom prostredí (opustené väzenie, starý kláštor atď.) s unikátnymi príšerami. Nestane sa tak, aby ste nejaké dva výrazné grafické prvky prostredia našli vo dvoch rozdielnych leveloch. Budú to čisto interiérové levely, čisto exteriérové levely a aj ich kombinácie.

A teraz k tým zbraniam. Postoj ľudí z People Can Fly sa mi v tomto smere páči. Zbraní je celkovo iba päť, ale každá z nich má dva veľmi odlišné módy (Preto možno povedať, že v hre bude k dispozícii desiatka zbraní.) a veľmi sa pri nich inšpirovali Quakom. V praxi by malo teda existovať niečo, čo by som nazval trebárs „combo shooting“. Uvediem príklad: nepriateľa si s rocket módom nadnesiete do vzduchu jedným tlačidlom myši a druhým tlačidlom ho dorazíte klasicky; alebo explóziu granátov zosilníte tým, že doňho strelíte ešte pred výbuchom z brokovnice. Nízky počet zbraní hádam umožní autorom ich dokonale vyvážiť a verím, že nízky počet v tomto plusom hry.

Multiplayer by mal obsahovať 5 módov (deathmatch, one-on-one, mód ..). Toto číslo však ešte môže stúpnuť. Ľahká modifikovateľnosť hry jej fanúšikmi nie je veľmi zaručená. Autori vravia, že dnes sú hry také veľké čo do rozsahu i komplikovanosti, že nie je ľahké poskytnúť fanúšikovskej komunite jednoduché nástro, ktorými by vytvárali vlastné módy a levely.

