IL-2 Sturmovik: The Forgotten Battles - nový kráľ virtuálneho lietania

Dlhoočakávané "pokračovanie" výborného simulátoru lietania IL-2 Sturmovik, The Forgotten Battles, konečne priletelo na disky v našej redakcii. Náš odborník na virtuálne lietanie hru do detailu otestoval a vy si môžete vychutnať perfekcionistickú re

21. mar 2003 o 9:50 Martin Vrábel

Skôr než začnete čítať a máte o IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles skutočne záujem, preleťte očami aspoň v krátkosti recenziu na klasického Šturmovika. Snažím sa vystihnúť podstatu a čitatelia, ktorí o virtuálnom lietaní moc nepočuli alebo len veľmi málo, budú mať mnoho nezodpovedaných otázok, na ktoré (týkajúce sa IL2ky) nájdu odpoveď v predchádzajúcej recenzii na starého Šturmovika.

Prvá novinka, ktorá upúta, je okrem nových strojov, podpora multi-motorových mašín. Môžete namietať, ze to už bolo implementované v pôvodnom Šturmoviku, ale nie je to celkom tak. Multi-motorové mašiny nemali vymodelované kabíny a všetky motory sa ovládali naraz. Ako viacmotorové stroje sa myslia bombardéry Heinkel He111, Tupolev TB-3 a ladne tvarovaná Me 262 Schwalbe. Keď si pozriete TB-3 určite nebudete namietať, že je to trochu zastaralý stroj a mať lietateľný iba takýto bombardér za VVS (ruskú) stranu je dosť bieda. Zrejme je pôda pripravená pre iné, viac používané bombardéry na východnom fronte, napr. Pe-2(3,8), ktoré sú zatiaľ nelietateľné. Podporou pre bombardéry vznikla automaticky možnosť obsadiť strelecké pozície ľuďmi a zalietať si ako posádka bombardéru vo virtuálnej vojne. V klasickom Ile (myslí sa hra) bola síce podpora pre zadných strelcov, ale len v Il2ke (myslí sa lietadlo) a v Ju87 Štuke (od neskoršieho upgradu). Pribudlo veľa nových mašín v niekoľkých variantách a najzaujímavejšie z lietatelných sú: I-153 Chaika, Lavochkin La5 (5F, 7, 7BS), P-40 Kittyhawk, P-47 Thunderbolt, Hurricane, Brewster Buffalo, pribudol Ju 87D (G), Bf-G10 (G14, K-4), Fw-190 A9 (F8, D9) a samozrejme Me 262 Schwalbe (A1,A2). Spomedzi nelietatelných (iba AI) vás iste upútajú P51D, Bf-110, Bf-210 a taliansky G50. Ako novinku netreba zabudnúť CEM (cental engine management, viď. neskôr), dynamické kampane, namodelovaný výškový efekt, vylepšený flight model a účinnosť malokalibrových guľometov (teraz už môžete s Bf-109E i niekoho zostreliť s pukačkami nad motorom).

IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles je v porovnaní so svojim starším kolegom konečne plnohodnotný singleplayer simulátor, pretože má už v sebe zabudovaný generátor dynamickej kampane. Kariéru u stíhacieho letectva je možné začať u: USSR ako fighter, fighter v Leningrade, heavy bomber, sturmovik a sturmovik (Leningrad). Za germánov sú k dispociícii fighter center, fighter north, fighter south, He-111, Jabo a Stuka. Za Fínov a Maďarov sa dá lietať len ako fighter. K singleplayerovým radostiam patria i jednotlivé misie, avšak len s novými mašinami. Klasické misie zo starého Šturmovika vo Forgotten Battles absentujú. V ponuke sú teda nasledovné misie: za USSR v I-153, La-5, La-5F, La-7, P-40 a P-47. Za Nemecko v Bf-109 K-4, Fw 190 D-9, He-111, Ju-87. Za Fínsko v Bf-109 G-14, Fw 190 F-8 a za USA v P-47 Thunderbolt.

Grafika: 8 / 10

Jedným slovom: perfektná! Tak, ako nás nadchýnalo grafické prevedenie Šturmovka, zo stoličiek dvíha i grafika vo Forgotten Battles (FB). Na prvý pohľad sa až tak mnoho nezmenilo, ale na ten druhý si každý všimne veľa upravených detailov. Okrem toho, že pribudli nové a krásne mapy (Mountains, Islands, Finish Gulf, atď.), chlapci z Maddox Games vylepšili 3D modely skoro všetkých lietadiel (mimo nových, to je jasné), popridávali prenádherné 1024x1024 skiny, prerobili vodu a samozrejme prepracovali aj model poškodení. Pre mňa bolo veľmi potešujúce, že pilot konečne vyzerá ako človek s oblou hlavou, pretože v klasickej IL2ke mal na krku taký otextúrovaný diamant, a že si vo výškach nasadzuje kyslíkovú masku. Nezaškodilo by ešte, aby boli figurky pilotov oblečené v príslušných leteckých uniformách, lebo pilot nemeckej mašiny majúci na hlave ruskú pilotku pôsobí dosť komicky. No ale čo by som všetko nechcel, že ;)?

Interface: 6 / 10

Čo sa týka ovládania, FB používa v podstate rovnaký systém ako jeho predchodca. Jediné, čo sa zmenilo sú pozadia (privíta vás Doru zostrelujúci Kožedub v La7) a rôzne malé detaily v stromovej menu štruktúre súvisiace s napredovaním vo vývoji gamesy. Spôsob ovládania IL2ky je prehľadný a jednoducho sa vždy dá dostať tam, kam hráč potrebuje. Všetky podstatné položky pre nastavenie hry sú dostupné samozrejme aj z externého setupu, kde nastavíte aj z hry nedosiahnutelné parametre. Maximalisti možu zeditovat rovno conf.ini, kde sú veľmi pekne a prehľadne spracované nastavenia na low-level úrovni, takže môžete zapnúť a nakonfigurovať napríklad druhé ovládacie zariadneie (joystick, gamepad, atď.). Dajú sa zapnúť i nadštandartné funkcie ako napr. hardware shader aj na kartách (Radeon 8500), ktoré to nepodporujú priamo zo setupu, ale potenciálny nastavovateľ musí potom očakávať, že pokiaľ niečo neodhadne a nastavenie prepískne, môže to mať zaujímavé následky (konkrétne hardware shader=1 na spomínanom Radeone 8500 síce ide, ale len chvíľu a potom sa hra zrúbe s hláškou: unsupported function :-). Avšak pohľad na vlnenie vody s pixelshaderom fakt stojí za to :-D).

Hrateľnosť: 8 / 10

U simulátorov je hrateľnosť dosť komplikovaný pojem. Hrateľnosť by v skutočnosti pri simulátore mala odzrkadľovať dohromady niekoľko vecí ako: kvalitu Flight Modelu (FM) simulátoru, inteligenciu AI nepriateľov a hĺbku prepracovanosti virtuálneho pilotovania úzko súvisiacu práve s kvalitou FM. Vďaka komplexnému výberu nastavení reálnosti FM si na svoje prídu i absolútny hard-core piloti (full real) i milovníci arcade lietania (externe pohľady, nezničitelnosť, atď.). Na akékoľvek lietanie v IL-2 Sturvmovik: Forgotten Battles je nutné mať aspoň nejaký slušnejší joystick (najlepšie v kombinácii s pedálmi a plynovou pákou), to je dúfam jasné. Myš sa používa na pozeranie vôkol seba :).

Multiplayer: 8 / 10

Z mojho pohľadu (a nie len preto, že sa venujem sietiam :-)) je vôbec najväčší zmysel PCčkárskych hier v hraní po sieti (i cez internet samozrejme). Sebelepšia inteligencia AI pilotov v každom simulátore človeka po čase omrzí a určite si rád zabojuje proti živým ľuďom, trebárs aj keď by boli z Honolulu. No a práve v multiplayerovej podpore zožal klasický Šturmovik veľkú slávu. IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles je so svojim predchodcom, čo sa týka podpory hrania online, totožný. A to je i dobre i zle zároveň. Dobre kvôli tomu, že všetko kvalitné ostalo a zlé preto, lebo sa Maddox Games nerozhodli uvoľniť nezávislý dedicated server (najlepšie Linuxový :), aby sa kvoli hostovaniu nemusela spúšťať plnohodnotná hra pažravá na systémové prostriedky. Vyriešilo by to mnoho limitov pri online lietaní (napr. limit max. 32 hráčov online v hre), ale filozofovať o tom však nemá zmysel. Pripomeňne ešte teda, možnosti hrania Forgotten Battles po sieti: Buď sám hráč vytvorí server (treba silnú mašinu a kvalitné pripojenie) a k nemu sa pripoja ostatní hráči alebo niekto iný naštartuje server a gamesník sa logne tam. To, či sú hráči na lokálnej sieti alebo hrajú každý na inom kúte zemegule je principiálne jedno. Akurát je rozdiel v spôsobe pripojenia na vytvorený server. Pri pripájaní na LAN server stačí dať vyhľadať lokálne servery a už len sa konektnúť. Pri lietaní cez internet je situácia mierne odlišná. V podstate je päť možností: Prvá je pripojiť sa priamo na IP adresu hosta, druhá je pripojenie cez UbiSoft (FB automaticky nainštaluje klienta), tretia možnosť je cez klienta All-Seying-Eye, štvrtá cez GameSpy, no a piata, samozrejme najelegantnejšia voľba, je pripojenie cez kilenta HyperLobby (http://hyperfighter.jinak.cz) od nášho autora Jirka Fojtáška (S! Juro :). Pre rôzne klienty platí vypozorované pravidlo, že na UbiSoft a GameSpy lietajú najväčší amatéri a na HyperLobby zase najväčšie esá. Tak ako v IL2ke i vo FB sú k dispozícii dva typy online hrania. Mód cooperative, čo je v podstate jednorázová misia, kde sa spolupracuje (ľudia + AI s/proti ľuďom + AI) a samozrejme klasický dogfight server (ľudia proti ľuďom). Medzi veľké online lákadlá patria ešte dve virtuálne vojny VEF (Virtual Eastern Front) a IOW (Iljusin Inline War), čo sú v podstate generované misie (8 vs 8 ľudí + AI) a podľa vývoja situácie na fronte. VEF a IOW zatiaľ nepodporujú novinky z Forgotten Battles, takže treba ešte chvíľu vydržať.

Zvukové efekty: 8 / 10

Keď som sa v recenzii na IL-2 Sturmovik rozplýval nad špičkovým spracovaním zvukových efektov, tak pri FB som mal uši našponované do maxima kochajúc sa genialitou zvuku motora, zbraňových systémov a malými detailami, ktoré akosi v pôvodmon Šturmoviku absentovali. Pocit z naštartovania motora je vskutku ohromný zážitok. Virtuálne som sa posadil do mojej oblúbenej A4ky (Focke-Fulf 190), zapol obe magnetá, nastavil mixture, natočil BMW motor a len tak stojac na dráhe počúval zvuk pobafkávajúceho motora. Určite popočúvajte zvuk Merlina v Hurricanovi a Daimler Benz v Bf109tkach, je to paráda. Ešte väčšia nádhera je dynamický prelet lietadla okolo pevného bodu. Implementácia 3D zvuku a Dopplerovho efektu je vydarená a zreálňuje letecký zážitok o mnoho viac než v starom Šturmoviku. Zatiaľ som ešte nevidel simulátor (a to som toho už videl veľa) z obdobia WWII, kde by boli lepšie zvládnuté zvuky ako vo Forgotten Battles. Mnohé efekty - módy chodu motora si virtuálny pilot všimne až vtedy, keď začne bojovať a statočne mu prihára nepriateľskou paľbou. Vtedy sa totiž vytáča každý motor do maximálnych obrátok a stáva sa, že pilot dá motoru do tela tak, že ten už len starecky chraptí a lapá po dychu. Samozrejme takto dobojovaný súboj zriedkakedy končí hladkým pristátim na vlastnom letisku. Takéto situácie sa stávajú hlavne pri lietaní so zapnutým CEM. Mráz po chrbte naháňajúci je aj zážitok, keď váš motor dostane zásah a nepravidelne pradie na jedo magneto. Tiež pre pilota nie práve najradostnejšia situácia. FB prichádza s otvoreným systémom zvukových samplov, takže keď sa nejaký odvážlivec rozhodne nahovoriť vlastné dialógy vo formáte *.wav, nie je problém ich v hre implementovať. Toto v nepatchovanej verzii (až 1.2ov) originálneho Šturmovika možné nebolo. Nemecké a ruské sample ostali pôvodné, k nim pribudli fínske (vskutku zvláštna reč) a maďarské. Tieto ugrofínske jazyky si dosýtosti užijete vo fínskej a maďarskej dynamickej kampani. V kútiku duše som dúfal, že keby povestná motyka vystrelila, tak by sme sa mohli dočkať aj nejakých slovenských samplov, keďže už v hre figuruje i naša slovenská letka (13./JG52 Slowakei Staffel). I keď má Oleg k Slovensku pozitívnu vzťah, zatiaľ sa asi nedočkáme. Zvukové settings sú veľmi slušne prepracované, takže sa majitelia lepších zvukových kariet môžu pozabávať s rôznymi úrovňami kvality nastavenia modelu 3D zvuku, frekvencie a iných detailov. Neviem, čím to je, ale zvuk je aj vo FB velmi pažravý na zaťaženie CPU, takže mne sa najlepšie osvedčilo minimálne default nastavenie. I ked je zvukové stvárnenie vo FB vynikajúce, figurujú v ňom niektoré nepríjemné chyby (už čiastočne odstránené v porovnaní s poslednou betaverziou) prejavujúce sa v závislosti od hardwaru. Ako som na UbiSoft fóre prečítal, pripravuje sa už aj prvý patch, ktorý by mal odstrániť i hojné problémy práve so zvukom.

Hudba: 3 / 10

V duchu klasickej IL-2ky je aj hudobné prevedenie Forgotten Battles. Prekvapilo ma, že sa autori vôbec neobťažovali s novými soundtrackmi do menu a ponechali staré zo Šturmovika (US verzia). V podstate je to úplne irelevantné, pretože ich aj tak väčšina virtuálnych pilotov po chvíli vypne. To záleží len o pevnosti hráčových nervov, pretože počúvať stále rovnakú, i ked skutoče kvalitne urobenú, muziku pri dlhom letaní nevydrží nikto. Na hudobnú hvalitu FB sa treba pozerať tak, že je to jedna z najnepodstatnejších stránok v tomto vynikajúcom simulátore.

Inteligencia & obtiažnosť: 7 / 10

Obtiažnosť vo Forgotten Battles súvisí s tým, ako sa virtuálnemu pilotovi podarí zdládnuť Flight Model (FL) konkrétnej mašiny. Oproti klasickému Šturmoviku sa FM prepočítava precíznejšie a niektoré lietadlá boli mierne, iné viac, doladené podľa Olegových predstáv, takže teraz je FM vo FB omnoho ťažší a (dúfam) aj reálnejší než predtým. Kus reality pridal nový CEM (Central Engine Management), kde musí pilot ručne v priebehu letu nastavovať zmes paliva, uhol sklonu vrtule a k dispozícii je polohovateľný radiátor. Takéto vyhrávanie po páčkach v kabíne (za stolom na joysticku a klávesnici) je nutné len pri lietadlách, ktoré nemajú automatiku. Napríklad Bf 109E (Emil) alebo I-16 (Rata). Automatika niekedy reaguje dosť zaspato, takže sa pri extrémnych režimoch letu (pelášenie z bojiska preč, napr.) oplatí prejsť na ručný režim a vytrieskať z motora viac, než zvládne automatika. Samozrejme, nič netreba preháňať dlhý čas, pretože niektoré motory sú náchylné na zadrenie sa alebo úplné zdeštruovanie. V poslednom čase sa začínajú objavovať na fórach ohlasy, že CEM nie je to, čo by malo byť a jeho celková realita je pri niektorých lietadlách (Emil) poriadne podivná. Oleg už aj ohlásil nejaké zmeny v pripravovanom prvom patchi, takže uvidíme.

Inteligencia AI pilotov prešla veľkými zmenami. Už nelietajú ako tupci, ktorí sa dajú ľahko zostreliť a robia UFO manévre (AI bola v starom Šturmoviku kritizovaná až-až). AI piloti vo FB dokonca spolupracujú, takže keď sa tešíte, že šašo před vami letí rovno a už prstom leštíte spúšť, zozadu sa ozve streľba a teraz pre zmenu hľadáte rukoväť otvárania padáku, ak stihnete vyskočiť :). Skutočne sa inteligencia AI vo FB neskutočne zlepšila. Teraz vás váš wingman i poslúcha a stráži zadnú polosféru. AI sice občas robia podozrivé manévre, ale je to omnoho lepšie než v klasickej IL-2ke. Olegovci poriadne prepracovali i streľbu AI, takže teraz sa na čelné útoky vôbec bojovať neopláca, pretože väčšina z nich končí pk (pilot killom). Vo Forgotten Battles existujú 4 úrovne kvality AI (rookie, average, veteran a ace). Všimol som si, že čo sa týka logiky ace AI pilot na Hurrim je lepší než ace AI na La5, takže neviem, či to bol od autorov hry zámer alebo len vedľajší efekt. Keby som mal výstižne zhrnúť, ako sa lieta s/proti AI, tak veľmi dobre/ťažko.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Ani prinajmenšom nebudem klamať, keď vyhlásim, že IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles je doteraz najlepší WWII simulátor na PC a vôbec. Bohužiaľ, ako je to dnes bežné, i vo FB je niekoľko malých chybyčiek vzniknutých uponáhľaním termínu vypustenia hry do obehu. Koncom apríla je pripravený prvý FB patch, kde by mala byť väčšina bugov odstránená a pridané nové mašiny, snáď dobrým lákadlom bude grandiózna Ta152H od FW konštruktéra Dipl. Ing. Kurta Tanka a neskôr lietateľný slávny P51D Mustang. Trochu neštastný sa mi zdá marketingový postup UbiSoftu, pretože Forgotten Battles vyšiel najskôr v Severnej Amerike a v Rusku, a Európa vrátane Británie prichádza k slovu až teraz skoro o 3 týždne neskôr. Najošemetnejší konflikt vzniká pri online hraní, pretože tí FB majú a tamtí FB nemajú... no a ostatné je už jasné, nie? Takže keby chlapci z UbiSoftu trochu zarozmýšlali, mohli mať väčšie zisky, ale to je už úplne mimo témy. Položíte si teda klasickú otázku: kúpiť či nekúpiť? Odpoveď je vcelku jednoduchá. Keď patríte medzi ľudí, ktorí si dostatočne vychutnajú letecké súboje a atmosféru z ruského frontu, tak potom kúpiť. Ale ak ste z tých, čo budú v settings hľadať možnosť lietania na myši a keď vás rookie AI po sebe trikrát zostrelí a vy znechutene založíte krabicu od Forgotten Battles niekde medzi rárohy, tak potom je kúpa hry len zbytočná investícia (= hodiť bubáky do Dunaja). Ešte by nebolo zlé spomenúť PC zostavu, na ktorej si zahráte Forgotten Battles. No, okolo toho je celkom slušná polemika a uvedená zostava nie je minimálna konfigurácia na lietanie FB. Také neexistuje, preto treba mať zostavu, na ktorej si slušne zalietate aspoň takúto: CPU výkonom aspoň ako AthlonXP 2000+, GFX aspoň ako GF 4200 Ti alebo i Radeon 8500, RAM aspoň 512 MB, nejaká zvukovka a samozrejme joystick.

PS: Ešte by som sa chcel poďakovať za korekcie mapy pre Maddox Games, kde sa nachádza Východné Slovensko, Jurovi Vanovcanovi (mimochodom Oleg ho má v credits). Samozrejme i celej našej slovenskej IL2 skupine, ktorá živo komunikuje s Olegovcami a dohliada, aby bolo historicky všetko korektné nielen, čo sa týka Slovenských vzdušných zbraní a spomínanému Jurovi Fojtáškovi za vynikajúci online klient HypperLobby.