IL-2 Sturmovik - najlepší simulátor lietania

Skutočne kvalitný simulátor, ktorý by ulahodil aj virtuálnym "fajnšmekrom" sa objaví len málokedy. Na IL-2 Sturmovik sa preto vzhliadalo s veľkými očakávaniami. A práve teraz sme oprávnení vyrieknuť nad hrou ortieľ. Ten sa dozviete v maximalistic

21. jan 2002 o 9:31 Martin Vrábel

Poznámka: Článok bol pôvodne uverejnený na Gameclub.sk.

Úvod a trochu naťahovania.