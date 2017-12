Anno 1503: The New World - stratégia po nemecky

21. mar 2003 o 0:00 Ján Kordoš

Nemci sú zvláštny národ (viď číslovanie tejto hry :), ale ich stratégie mám celkom rád. Nedávno sa objavila hra od nemeckých CDV American Conquest a už tu máme Anno 1503. Ide o pokračovanie hry Anno 1602, ktorá vyšla v Amerike pod názvom 1602 A.D... Hmm, dobre, dúfam, že to chápete a máte ako ja po krk čísel.

Anno 1503: The New World (na to sa nedá vymyslieť ani rozumná skratka) je klasická 2D izometrická stratégia, ktorá kladie dôraz na budovanie, diplomaciu a boje. Budovanie prebieha klasickým spôsobom, ale diplomacia je omnoho dôležitejšia ako v iných RTSkách. Pri stavaní budov musíte brať ohľad na to, že každá budova je zameraná na určitú činnosť a celé to splýva do akéhosi kolosu, kde ovládate vlastne svoj maličký štátik. Riadite všetko a malér nastane, keď nemáte nejakú surovinu, ktorú potrebujete k vytvoreniu ďalšej veci. Vtedy nastúpi na rad diplomacia so susednými národmi a obchod môže začať. A keď už budete mať dostatok všetkých surovín, môžete sa vybrať natrhnúť nepriateľovi kakáč a ukázať mu, že annihilácie je nutná.

Princíp hry je jasný, ale nie je ešte jasné, kde sa to bude všetko odohrávať. Skúste si predstaviť obdobie stredoveku a šíre more. Vo vašich rukách je jedna plachetnica s posádkou, ktorá vytvorí základ vašej novej ríše. Nájdete si výhodný ostrov (na každom ostrove sú iné suroviny a na mape je niekoľko ostrovov), ktorý najprv "oscanujete" a potom sa na ňom usadíte. Vaši protivníci si vybrali iné ostrovčeky a ak budú mať málo miesta, prípadne ich niečim naštvete, tak na vás zaútočia. O svoje obyvateľstvo sa budete musieť dobre starať, musia mať niečo do úst a požadujú aj zábavu, inak odmietajú robiť. Nebude chýbať ani vylepšovanie vlastností jednotiek a budov.

Ako vidíte, valí sa na nás ambiciózna budovacia stratégia od Sunflowers, ktorá je už hotová a o pár dní by sa mala dostať do obchodov.