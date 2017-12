Kreed - Doom 3 má konkurenciu

20. mar 2003 o 0:00 Stano Bandzi

Zatiaľ čo starí, osvedčení výrobcovia hier krachujú, zanikajú, alebo sú pohlcovaní svojími distribútormi, čoraz viac na výslnie herného priemyslu prenikajú zruční programátori z krajín strednej a východnej Európy. A my, hráči, z toho môžeme iba profitovať, pretože tieto hry majú často silnú príchuť originality, je z nich cítiť poctivo odvedená práca a v ničom nezaostáva už ani technické spracovanie (viď príklad Etherlords, či očakávaných titulov ako Homeplanet, S.T.A.L.K.E.R, Xenus.). Podobným nemálo ambicióznym projektom z Ruska je hi-tech 3Dfps menom Kreed, o ktorej si teraz niečo povieme.

O vývoj tejto hry sa stará doposiaľ neznámy tím menom Burut softvér (Kreed je ich druhou hrou) a o distribúciu veľká ruská firma Russobit-M. Ako som už povedal, Kreed je podľa ich slov hi-tech sci-fi strieľačkou z pohľadu prvej osoby, postavenou na vlastnom modernom 3D engine menom X-Tend. Ten je plne založený na technológii DirectX8, môžeme sa teda tešiť na všetky súčasné grafické vymoženosti 3D akcelerátorov Radeon 8500, GeForce 3 a 4, ako pixel a vector shadery, per-pixelové osvetlenie, volumetrická a vrstvená hmla, environmentálny bump mapping či stencil buffer. Samozrejme, nebude to zadarmo, teda hardverové nároky by mali byť porovnateľné s Unrealom II. Za to si však užijeme realistický fyzikálny model, postavy zložené zo 4000 polygónov, či kvalitnú „kostrovú“ animáciu (jednu postavu tvorí 120 „kostí“ – pohyblivých častí, vrátane pohyblivých úst, prstov či očí). Hru je možné spustiť aj na starších grafických kartách, avšak vizuálna kvalita sa značne obmedzí, pretože veľká časť grafických efektov je založená práve na najnovšej technológii (využite pixel a vertex shaderov).

Kvalitný zážitok z hry poskytuje do značnej miery aj umelá inteligencia, na čo nezabudli ani v Burut software. Očakávajme od hry teda sofistikovanú AI, ktorú sa autori snažia čo možno najlepšie prispôsobiť skutočnému správaniu mysliacich bytostí. Týka sa to hlavne spôsobu boja a streľby. Pokročilá AI je schopná mieriť nielen na vás, ale aj odhadovať hráčov pohyb a to dokonca aj s uvážením prekážok prostredia, na ktoré hráč narazí. Takisto je AI schopná triafať aj nepriamo, blízko hráčovej postavy, spoliehajúc sa na jeho poškodenie výbuchom. Nechýba ani spolupráca AI charakterov v rámci tímu, a to dokonca aj so živými členmi. Navyše je možné umelú inteligenciu externe konfigurovať, pretože správanie nie je pevne zakódované v engine.

Podstatnou súčasťou X-Tendu je aj zvuková jednotka, schopná spolupracovať s ostatnými časťami (grafika, AI). Podpory sa dočká väčšina dnešných štandardov, ako A3D a EAX.

Dosť už bolo suchého opisovania technologických vymožeností, radového hráča zaujíma predovšetkým hrateľnosť a zábava, ktorú mu hra môže poskytnúť. Kreed je zasadený do vlastného sveta, do sveta 30. storočia. Ľudstvo pokračovalo vo svojom vývoji nesprávnym smerom, devastácia planéty Zem a „premnoženie“ ľudskej rasy nás donútilo podniknúť urýchlené kroky v kolonizácii Slnečnej sústavy. Tie však viedli jedine k ďalším konfliktom, ktoré vyústili do 3. a 4. svetovej vojny v 21. a 22. storočí. Ľudstvo sa však pomaly spamätalo a poučené históriou konečne dosiahlo medzi sebou pokoj a jednotu. Nie však nadlho, pretože už v 23. storočí idylku definitívne zrušil vpád kozmických votrelcov – fašistickej hmyzoidnej rasy Tiglaary. Títo zruční dobyvatelia galaxie sa už 7-tisíc rokov zaoberali genocídou stoviek svetov, ktorých obyvateľov – bez ohľadu na ich inteligenciu či stupeň technologického rozvoja – premenili na armádu bezduchých otrokov. Takýto osud mal postihnúť aj nás, ľudí, ale nestalo sa tak. Na Zemi vypuklo masové povstanie, známe ako Svätá vojna, ktorému sa počas tridsiatich rokov podarilo vytlačiť votrelcov z našej planéty za cenu miliónov stratených životov. V tejto vojne sa v rádioaktívnych ruinách Zeme sformovala vojenská organizácia menom Légia, kombinujúca dávno zabudnuté tradičné hodnoty s najmodernejším vedeckým pokrokom, všetko však prispôsobené potrebám Svätej vojny. Na všetku niekdajšiu filozofiu a ideológiu sa zabudlo.

Po vojne Légia začala s masívnym budovaním obranných systémov Slnečnej sústavy, ako aj s kolonizáciou iných sústav. Ku kontaktom s novými formami života sa pristupovalo veľmi opatrne a obozretne. Neustávajúca hrozba agresorov Tiglaary však nakoniec viedla k založeniu Konfederácie v roku 2573. Krátko nato vznikla obchodná organizácia Ganza, ktorá sa starala o spojenie medzi odľahlými časťami galaxie, ako aj o zakladanie nových kolónií.

Ako však Konfederácia zdarne prosperovala, vnútorné konflikty neboli výnimkou a vojna s Tiglaary nikdy nestratila na intenzite. Na začiatku 28. storočia sa Tiglaary podarilo poraziť obrovskú vojenskú flotilu Konfederácie a otvorila sa im tak cesta k okupácii mnohých prosperujúcich systémov. Náhle a z ničoho-nič sa však ich expanzia zastavila. Tiglaary začali ustupovať a vojská Légie, ktoré ich prenasledovali, sa dopracovali k mnohým podivným zisteniam, vrátane objavu Kha-Trak, záhadnej oblasti domovského sveta Tiglaary, z ktorej sa nevrátila žiadna expedícia. Táto oblasť je označená ako Červený sektor so zákazom vstupu. Organizovali sa však tajné výpravy do tejto oblasti a vznikol okolo nej tajuplný kult, ktorého vyznavači očakávajú akúsi poslednú bitku medzi Poriadkom a Chaosom. Červenú zónu pomenovali slovom Kreed.

Koncom 30. storočia sa na svoju dlhú cestu vydáva obchodná loď Aspero, nesúca zásoby k jednému vzdialenému svetu v Periférii. Kontakt s loďou je však prerušený po tom, ako sa dostane blízko k Červenému sektoru, je napadnutá akýmsi votrelcom a ťažko poškodená.

Aspero sa dostane do zvláštneho sveta. Okolo takmer vyhasnutého slnka obieha mnoho malých asteroidov, niekedy s vlastnou atmosférou. Nachádza sa tu takisto množstvo vrakov vesmírnych lodí a prirodzení obyvatelia – Schpiggovia, ktorí žijú z koristi získanej útokmi na všetko, čo sa do Kreedu dostane. V nespočetnom množstve vesmírnych lodí nechýbajú ani dva exempláre patriace Konfederácii – krížnik Gahdess a vojnová loď Tokugava. Ich posádky sa z vlastného zúfalstva, beznádeje z pokusov dostať sa von, zbláznili a stali sa prízrakmi, živými mŕtvolami, stelesnením Pekla. Ďalšie prostredia, do ktorých sa hráč dostane, zahŕňajú obrovský vesmírny koráb Triglaary, či Burgh - pevnosť vybudovanú Legionármi, ktorí sa dostali dovnútra Kreedu, a mnohé ďalšie.

Ako ste sa iste dovtípili, hra sa začína na palube lode Aspero. Vžijeme sa do role Daniela Grocka, tvrdého bojovníka vytrénovaného Légiou. Našou prvou úlohou bude záchrana posádky lode Aspero. Počas hry sa stretneme s mnohými rôznymi úlohami, ako útok na vesmírne pevnosti, obrana, či zachraňovanie rukojemníkov. K splneniu celkovo deviatich misií sa dá pristúpiť rôznym spôsobom, rôznymi metódami, čo relatívne zvýši príťažlivosť hry pre opätovné hranie. Sami autori sľubujú single-player dlhý 30-40 hodín (! – za takéto číslo by sa nemuselo hanbiť ani nijaké hardcore-RPG). Nepochybne zaujímavý príbeh (do ktorého som sa so záujmom začítal) pomôže v hre vytvoriť tuhú hororovú atmosféru, ďalšie avizované zaujímavé prvky, ako napríklad unikátny dizajn každého levelu, množstvo šokujúcich prekvapení, ktoré na hráča čakajú a realistická AI, rôzna pre každú rasu.

Náš hrdina nebude, samozrejme, s nebezpečnými obludami bojovať holými rukami, ale za pomoci arzenálu ničivých zbraní. Základným vybavením na boj zblízka je bojový nôž a ochranné platne na predlaktí. Prvou strelnou zbraňou je pumpovacia brokovnica, a trojhlavňová brokovnica s vysokou palebnou silou. Ďalšou v poradí je klasická karabína, ktorá sa dá využiť (vybavená príslušným zariadením) aj ako sniper-puška. Obrovskou palebnou silou sa hrdí aj 6-hlavňový guľomet s laserovým zameriavačom. Vlastným počítačom, schopným prispôsobiť mód streľby okolnostiam a nepriateľovi, disponuje obľúbený plameňomet. Raketomet očividne takisto prežije ďalších tisíc rokov. Technológiu od Triglaary využíva vysoko účinná rýchlopalná plazmová puška Delfín. Sústreďovač energie ‚VARD‘ dokáže v zlomku sekundy uvoľniť plazmovú guľu, ktorá zničí takmer akéhokoľvek nepriateľa a zanechá po sebe rádioaktívny oblak. Táto zbraň je však značne nebezpečná aj pre svojho používateľa. Poslednou superzbraňou je devastátor GRENDEL. Okrem toho budeme mať k dispozícii ešte tri typy granátov. Na obranu poslúži futuristická zbroj, ktorá okrem samotného brnenia vytvorí okolo vás energetické silové pole, pohlcujúce streľbu nepriateľa. Na pomoc našim očiam poslúži zvláštny skener, infračervený skener a baterka. Známe predmety ako neviditeľnosť, dvojnásobná sila zbraní a zrýchlený pohyb tu takisto nebudú chýbať.

To sa už pomaly dostávame k multiplayeru, ktorý hra takisto bude plne podporovať. K dispozícii sú klasické herné módy ako deathmatch, team deathmatch, last man standing, CTF, assault a možno aj nejaké ďalšie. Multiplayer založený na princípe klient-server podporuje hru veľkého množstva hráčov súčasne.

Naplní Kreed očakávania, ktoré doňho mnohí hráči vkladajú? Ako obstojí proti pripravovanému Doomovi III, s ktorým je najčastejšie porovnávaný? Odpoveď na tieto, ako aj ďalšie otázky čo sa týka tejto, bezpochyby potenciálnej hry sa onedlho dozvieme. Vydanie je totiž ohlásené už čoskoro. Ak vo vás Kreed vzbudil aspoň také nadšenie ako u mňa, odporúčam vám homepage s ešte podrobnejšími informáciami a nejakým materiálom z hry (video, hudba).