Odpovede na najčastejšie otázky k šifrovaniu s PGP

Ako cez PGP zašifrovať súbor?

19. mar 2003 o 22:30

PGP sa najčastejšie používa na šifrovanie e-mailov, ale možno ho použiť aj na ochranu súborov. Navyše, zašifrovať súbor treba vedieť, aj keď chcete niekomu poslať šifrovane napríklad dokument vo Worde.

Po inštalácii PGP pridá svoje položky do menu, ktoré sa objaví pri kliknutí pravým tlačidlom na ľubovoľný súbor. Stačí to urobiť na súbore, ktorý chcete zašifrovať, a vybrať položku „PGP“ a potom „Encrypt & sign“. Po vybratí príjemcu a nastavení sa vytvorí súbor s rovnakým názvom, akurát prípona bude „.pgp“. Ak v nastaveniach zvolíte „Output is text“, prípona bude „.asc“ a súbor bude vnútri vyzerať presne ako zašifrovaný e-mail. V tejto forme ho môžete kopírovať ako obyčajný text.

Ak v nastaveniach zvolíte „Conventional encryption“, nepoužije sa asymetrické šifrovanie, len sa daný súbor zašifruje heslom, ktoré zadáte. Túto funkcionalitu však neposkytuje iba PGP, ale aj množstvo iných programov, napríklad takmer všetky archivačné programy (ZIP, RAR). V prípade PGP máte len tú výhodu, že použité algoritmy sú známe a považované za veľmi bezpečné.

Pre dešifrovanie takéhoto súboru ho stačí otvoriť, tým sa automaticky otvorí PGP a po zadaní hesla uloží pôvodný (dešifrovaný) súbor.

Dá sa zašifrovaný súbor prečítať aj bez PGP?

Samozrejme, nie. Ak vám niekedy príde e-mail s hlavičkou PGP a bude sa dať normálne prečítať, znamená to, že je iba elektronicky podpísaný, ale samotný obsah zašifrovaný nie je.

Jednu možnosť však predsa len máte: použiť „Conventional encryption“ a zároveň „Self Decrypting archive“ (SDA). To vytvorí súbor typu EXE, ktorý možno spustiť aj bez nainštalovaného PGP a po zadaní hesla sa obnoví pôvodný súbor. Avšak aj táto funkcia je bežná aj pre väčšinu archivačných programov.

Nebudem podozrivý, ak budem PGP používať?

Percento ľudí, ktorí PGP používajú, je stále veľmi nízke, preto ak by niekto zachytával všetku elektronickú poštu, je to teoreticky možné. Niektoré štáty (napríklad Veľká Británia) to robia úplne otvorene, iné to určite robia tiež, len to nezverejňujú.

V praxi ale PGP používa dostatočné množstvo ľudí (najmä v počítačovej oblasti) aj na úplne „nevinnú“ komunikáciu. Preto je pravdepodobnosť, že by sa o vás niekto začal zaujímať len kvôli používaniu PGP, veľmi nízka.

Je PGP skutočne „absolútne“ bezpečné?

Absolútne bezpečné nie je nič. Aj bezpečnosť metód použitých v PGP vychádza z istých nie stopercentne dokázaných predpokladov, takže možnosť ich „prelomenia“ existuje vždy. Napríklad keby sa podarilo vyrobiť funkčný kvantový počítač, znamenalo by to pravdepodobne koniec väčšiny dnes rozšírených šifrovacích algoritmov, vrátane tých v PGP. Každý, koho zaujímajú podrobnosti, by si mal prečítať výborný manuál k tomuto programu, v ktorom autor veľmi podrobne rozoberá aj otázku bezpečnosti.

PGP v každom prípade ponúka v dnešnej dobe najvyššiu možnú bezpečnosť, akú možno získať zadarmo. Keby niekto veľmi chcel získať vaše informácie, bolo by určite jednoduchšie tajne vám nainštalovať do počítača zachytávač stlačených klávesov (ktorý s obľubou používa napríklad FBI) a zistiť vaše heslo, ako snažiť sa dešifrovať PGP správy.

PETER VALACH, prvapomoc@ sme.sk