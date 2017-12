Robot rozozná atraktivitu ženy

Vedci zo škótskej firmy Intelligent Earth vyvinuli androickú robotickú hlavu, ktorá dokáže rozoznať, nakoľko je tá-ktorá žena v očiach mužov atraktívna. Ako informovala BBC, atraktivitu mužov v očiach opačného pohlavia naopak robot určiť nedokáže – podľa

vedcov totiž ženy neposudzujú mužskú príťažlivosť len podľa vzhľadu.

Cieľom výskumníkov bolo vyvinúť robota, ktorý by dokázal pri pohľade kamerami na človeka rozoznať jeho pohlavie. Robot preto skúma charakteristické črty tváre a zisťuje, koľko z nich je typicky mužských a koľko ženských. „Pohlavie človeka sa však robot učí rozoznávať aj na základe svojich predchádzajúcich skúseností, veľmi podobným spôsobom, ako sa to učí náš mozog, keď sme deti,“ vysvetlil šéf výskumnej firmy David Cumming.

Psychologické výskumy pritom ukázali, že atraktivita žien v mužských očiach priamo súvisí s počtom ženských prvkov na jej tvári – podľa vedcov preto dokáže robot relatívne presne odhadnúť, ktoré ženy sa mužom viac páčia. Ženy sa však podľa vedcov pri posudzovaní atraktivity opačného pohlavia vo väčšej miere riadia aj inými faktormi ako vzhľadom, a robot preto pri posudzovaní mužov nie je taký úspešný.

Prvý prototyp robota nazvaného Doki bol vyrobený minulý mesiac a v súčasnosti sa začína jeho sériová výroba. Predávať sa bude za 180– až 300-tisíc korún a poslúžiť by mohol napríklad ako recepčný vítajúci vo firme hostí. Ďalšie verzie by mali obsahovať aj funkcie osobných asistentov – mohli by zaznamenávať odkazy a vďaka uchovávanej databáze všetkých analyzovaných tvárí aj rozoznávať stálych návštevníkov a oslovovať ich menami.

Výrobca plánuje aj vývoj androida v plnej ľudskej veľkosti, ktorý by mohol chodiť a priamo komunikovať s ľuďmi. (tb)

www.intelligent-earth.com