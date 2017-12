Ako sa pracuje v Microsofte

19. mar 2003 o 22:30

Budovy v sídle Microsoftu v Redmonde majú maximálne päť poschodí a väčšinou ich obklopuje zeleň - na snímke jedna z budov internetovej divízie MSN.

Zisk spoločnosti Microsoft za minulý rok sa približne zhoduje s tohtoročnými plánovanými výdavkami slovenského štátneho rozpočtu. Ešte konkrétnejšie si môžete obsah pojmu „softvérový gigant“ predstaviť, keď zo Seattlu na severozápade Spojených štátov prejdete po plávajúcom moste a po pár minútach jazdy po diaľnici sa ocitnete v sídle firmy v Redmonde. Autobus sa desať minút sunie po pravouhlých uliciach a po oboch stranách míňa nízke kancelárske budovy v rozličných štýloch, no s identickými nápismi. Microsoft, Microsoft, Nintendo, Microsoft. Desiatky firemných budov netvoria súvislý areál, ale skôr menšie mesto, v ktorom sa 26-tisíc pracovníkov (polovica všetkých zamestnancov firmy) zdraví s priateľmi z toho istého vchodu, rozoznáva pár tvárí z toho istého sídliska – divízie, ale zrejme nemá už veľa spoločného s ostatnými „kolegami“.

Hoci zvyk preklínať pri akomkoľvek probléme pri práci s počítačom osobne Billa Gatesa je rozšírený všade na svete, Američania na rozdiel od Slovákov samotný Microsoft zďaleka nevnímajú ako typickú megakorporáciu, ale skôr ako firmu, ktorá si stále uchováva časť z pôvodného „hackerského ducha“.

Rozdiel jasne vníma aj Helena Masarová, ktorá v Amerike žije už 24 rokov a pre Microsoft v blízkosti Seattlu pracuje sedem rokov ako vedúca programu prekladov príručiek k produktom firmy do cudzích jazykov. „Keď ma bol synovec zo Slovenska navštíviť ako desaťročný, hovoril len o tom, že sa chce ísť pozrieť na Billa Gatesa,“ spomína Helena Masarová. „Dnes, keď vyslovím slovo Microsoft, odpovie len pohŕdavým ‘pch!‘,“ hovorí veselo. Do Microsoftu prišla z veľkej farmaceutickej spoločnosti a rozdiel vo firemnej kultúre medzi Microsoftom a ostatnými firmami je podľa nej obrovský. Formálne oblečenie sa obvykle nevyžaduje, jeden deň do týždňa môže pracovať doma, zamestnanci majú tri až päť týždňov dovolenky namiesto obvyklých amerických dvoch až troch a napríklad pri narodení potomka dostanú obaja rodičia mesiac plateného voľna.

„Sme určite jediná veľká firma, v ktorej môže zamestnanec dostať odmenu za to, že ignoruje príkazy nadriadených,“ zabávajú sa neskôr na večeri pracovníci jednej z európskych pobočiek na príhode kolegu, ktorý odhalil nezmyselnosť ktoréhosi firemného nariadenia skôr, ako šéfovia firmy.

Väčšina verejnosti však nadšenie pre firemnú stratégiu, ktorej súčasťou boli podľa názoru súdov v minulosti aj viaceré nelegálne obchodné praktiky, zatiaľ nezdieľa. „Isteže Microsoft robil chyby. Je jasné, že sme sa niekedy správali arogantne,“ pripúšťa bez okolkov Jan Müehlfeit, ktorý nedávno postúpil na post viceprezidenta Microsoftu pre východnú Európu z pozície šéfa českej pobočky. A pochopiteľne dodáva, že spoločnosť sa z chýb v minulosti dostatočne poučila.