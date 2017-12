Budúcnosť kancelárie podľa Microsoftu

Dvaapolročné dieťa usadené na drevenej stoličke pravou rukou nemotorne stíska myš a ľavou tľapká po monitore pred ...

19. mar 2003 o 22:30 TOMÁŠ BELLA, Redmond – Bratislava

Thomas Gruver z Microsoftu predvádza širokouhlú obrazovku umožňujúcu vnímanie informácií periférnym videním.

Dvaapolročné dieťa usadené na drevenej stoličke pravou rukou nemotorne stíska myš a ľavou tľapká po monitore pred sebou, na ktorom beží pestrofarebná hra pre deti. Ono sa však čoskoro začne dožadovať plyšového myšiaka – dekorácie sediacej vedľa počítača – a mama sa ho znova a znova snaží presvedčiť, že interaktívny program na obrazovke je oveľa zaujímavejší. Sme v sídle firmy, ktorú kritici obviňujú, že len vďaka premyslenému marketingu presvedčila milióny ľudí, aby si kúpili jej vraj technicky podpriemerné produkty. Akú budúcnosť pre nás chystá „šelma z Redmondu“?

Obrazovka vašich snov

„Isté je len to, že budúcnosť nebude vyzerať presne takto,“ začína prekvapujúco svoj výklad sprievodca po Centre pre prácu s informáciami v Redmonde. Microsoft postavil toto Centrum, aby ukázal jeden z možných spôsobov, ako by mohli technológie už o 3-5 rokov uľahčiť ľuďom prácu s informáciami. Návštevníci si tu počas poldruhahodinovej prehliadky užijú množstvo zábavy – vystavené sú tu totiž prototypy zariadení, ktoré fungujú len pri presne dodržanom postupe ovládania. Sprievodca preto musí hostí neustále vyzývať, aby bez jeho pokynu nič nestláčali. Východoeurópskym novinárom to však zjavne padne zaťažko, a tak zopár prístrojov rýchlo vypovie poslušnosť, čo sa nezaobíde bez štipľavých poznámok na adresu ich výrobcu.

Najväčší záujem vzbudzuje „širokouhlá“ obrazovka BroadBench zložená z troch plochých LCD monitorov. Podľa vývojárov Microsoftu totiž nastal čas, aby sme pri práci s počítačom začali využívať aj naše periférne videnie. „Dnes sme všetci zvyknutí pracovať s oknami systémom minimalizuj-maximalizuj,“ hovorí Thomas Gruver, sprievodca po Centre a jeho marketingový manažér. „Minimalizujete však papierové dokumenty na svojom stole, keď ich na chvíľu nepotrebujete? Prirodzené je skôr položiť ich na chvíľu nabok tak, že ich máte stále na dohľad,“ myslí si Gruver.

Používateľ preto pri BroadBenchi pracuje na strednej obrazovke, kým na bočných sa mu zobrazujú napríklad prichádzajúce e-mailové správy či pripomienky úloh z kalendára. Ak ho zaujmú, môže ich otvoriť či presunúť, inak sa po chvíli automaticky zmenšia a približne tri minúty sa pohybujú smerom von z obrazovky, až úplne zmiznú.

Inou zaujímavou technológiou je malá kamera pripomínajúca okrúhlu vtáčiu búdku na stopke, ktorá dokáže zachytiť celé svoje okolie v 360-stupňovom uhle. Určená je do konferenčných miestností a vďaka zabudovaným mikrofónom automaticky rozozná, kto rozpráva, a práve jeho obraz začne prenášať. To je výhodné najmä pri videokonferenciách, ale umožňuje to aj uchovávanie kvalitných videozáznamov z porád. Snímanie obrazu v skutočnosti zabezpečuje niekoľko kamier, ktorých zorné uhly sa navzájom prekrývajú a softvér potom spája ich obrazy do jedného. Ak sa na porade strhne hádka a niekoľko ľudí rozpráva naraz, kamera to tiež dokáže rozoznať, obrazovku rozdelí na viac častí a prenáša všetkých hovoriacich súčasne.

Mobil žiada o informáciu topánku

Nebolo by príjemné, keby napríklad váš e-mailový program dokázal rozoznať, či ste dostali súrnu správu od manželky alebo len ďalšiu z hromadne rozposlaných smerníc, a podľa toho rozhodol, či vás treba s informáciou vôbec obťažovať? Vývojári Microsoftu pracujúci na projekte BestCom (Najlepšia komunikácia) vychádzajú z predpokladu, že v každom momente existuje iný spôsob, ako vás môžu iní ľudia ideálne zastihnúť. Za stolom v práci môžete pokojne prijímať aj rozsiahle e-maily, v dopravnej zápche po ceste do práce zvládnete telefonát, kým na obchodnom stretnutí vás môže vyrušiť jedine naliehavá esemeska. Systémy budúcnosti by preto mali samy vedieť odhadnúť, aká komunikácia je v danom momente vhodná. Ak ste v aute, dôležitý e-mail vám prečítajú do telefónu, ak hovoriť nemôžete, môžu naopak previesť naliehavú hlasovú správu do formy esemesky.

Kľúčovou úlohou je určiť, ktoré správy vôbec stoja za to, aby ste ich dostali okamžite a ktoré počkajú na príchod k počítaču. „Náš systém sa to snaží naučiť dlhodobým pozorovaním činnosti používateľa,“ vysvetľuje výskumníčka Susan Dumaisová pracujúca v Microsofte na projekte adaptívnych systémov. „Ak napríklad nejakú e-mailovú správu otvoríte ihneď po doručení, v systéme BestCom to o stupienok zvýši dôležitosť jej odosielateľa.“ Za dôležitejšie budú určite považované aj správy od najbližších kolegov alebo príbuzných či správy zaslané iba vám. Určite by ste však chceli byť okamžite informovaní aj o správe od šéfa, v ktorej sa vyskytne text „najrýchlejšie, ako je to možné… inak máš padáka“. Do úvahy sa preto berie aj obsah komunikácie.

Po obodovaní jednotlivých správ systém zisťuje, čo práve robíte. Z vášho elektronického kalendára môže napríklad získať informáciu, že ste na kúpalisku s deťmi alebo na služobnej ceste v inej časovej zóne. Ak ste za počítačom, zistí to podľa ťukania do klávesnice alebo s pomocou kamery a jeho rozhodovanie ovplyvní aj to, či práve zadávate komplikované vzorce do Excelu, alebo sa hráte Solitaire.

V Microsofte sa však experimentuje aj s extravagantnejšími metódami určovania spôsobu „najlepšej komunikácie“. Jeden z vedcov napríklad používa snímač v topánke, ktorý sleduje rýchlosť jeho chôdze. Ak je vysoká, systému to signalizuje, že majiteľ sa ponáhľa (alebo má zlú náladu) a s neurgentnými správami ho obťažovať nebude.

Systém BestCom v súčasnosti testujú vybraní zamestnanci Microsoftu, zatiaľ však nie je známe, či a kedy sa z neho stane produkt určený pre zákazníkov.

Thomas je konečne online

Microsoft v Redmonde predvádza vízie, ktoré sa môžu a nemusia stať realitou – možno ešte zaujímavejšie je však sledovať, ako jednoduché technológie – napríklad automatické bezdrôtové pripojenie notebooku do siete v konferenčnej miestnosti – spríjemňujú život drobnými službami.

Na prvom rannom stretnutí s novinármi v Redmonde premietanú powerpointovskú prezentáciu prerušila drobná správa pre prednášajúcu – „Thomas sa práve prihlásil do siete.“ „Aha!“ potešila sa Susan, „manžel práve vstal!“ O pár hodín neskôr rovnakým spôsobom za chrbtom viceprezidenta korporácie vyskočil zoznam jeho aktuálnych úloh. „Od druhej do tretej prednáška pre novinárov,“ hlása kalendár. „O tretej odchod na víkend už meškáš tri minúty!“ chladnokrvne mu vytkol počítač.

Vyberte si sami, čo by sa dalo z tejto príhody metaforicky vyveštiť:

1. V budúcnosti definovanej produktmi Microsoftu nás počítače tak pohltia, že ich budeme potrebovať aj na to, aby nám pripomenuli, že si máme ísť s rodinou konečne oddýchnuť.

2. V budúcnosti budú môcť všetci zamestnanci vďaka počítačovým systémom uľahčujúcim prácu odchádzať z kancelárie už o tretej poobede.