Laser z Lipska riadí rast nervových výbežkov

Nemecko-americkému tímu vedcov sa prvýkrát podarilo cielene regulovať rast nervových výbežkov. Ako uviedol časopis Proceedings of the National Academy of Sciences, výbežky nervových buniek (neurónov) rástli na slabom laserovom lúči, ktorý sa zľahka dotýka

19. mar 2003 o 22:30

l ich povrchu. Touto metódou by sa mohli vyrábať spínacie obvody z nervových buniek, možné je aj využitie v neurochirurgii alebo pri testovaní nových liekov na „mozgu v skúmavke“. Allen Ehrlicher z univerzity v Lipsku a jeho kolegovia zdôraznili, že ich metóda nemá nič spoločné s desaťročiami používanými „optickými pinzetami“, keď sa pomocou silného lasera podchytávajú a presúvajú celé bunky. Výkon lasera použitý vedcami z Lipska nič také neumožňuje. Výskumníci robili pokusy s neurónmi potkanov, ktoré stimulovali rastovým faktorom na tvorbu výbežkov. Na koniec jedného z výbežkov zamerali slabý infračervený laser. Len niekoľko tisícin milimetra široký lúč nastavili tak, aby sa konca výbežku iba jemne dotýkal. Podľa Ehrlichera nervový výbežok zmenil za niekoľko minút nielen smer, ale aj rýchlosť svojho rastu, pričom sa orientoval podľa laserového lúča. Tak sa podarilo zahnúť výbežok v pravom uhle. Niekedy sa však výbežok rozdelil a za lúčom smerovala iba nová vetva. „Dúfame, že optické riadenie nám umožní vytvárať kontrolované nervové štruktúry v skúmavke,“ povedal Ehrlicher. „Tiež si vieme predstaviť, že optické riadenie sa uplatní pri oprave nervov v živom organizme.“ (tasr, ač)