Earth 2160 - 3D pokračovanie na novom engine

Po kvalitnej real-time stratégii Earth 2140 a jej pokrokovom trojrozmernom pokračovaní Earth 2150 sa dočkáme v poradí už tretieho dielu tejto série. A zdá sa, že autori Reality Pump sa v ničom nespoliehajú na náhodu, a pre novú hru posta

20. mar 2003 o 0:00 Stano Bandzi

a sa v už A že autori sa v na a pre hru postavili aj kompletný nový engine Earth III.

Jeho hlavnou zaujímavosťou je to, že objekty v hre nie sú tvorené z polygónov ale z akýchsi Bezierových kriviek. Od základov je postavený na najmodernejšej technológii nových grafických kariet, takže majitelia ršieho hardwaru nech sa radšej netešia, prípadne si do doby vydania obstarajú upgrade. Áno, smelo ohlásili aj dátum vydania, a to konkrétne v marci roku 2004. Na túto zaujímavu si teda ešte budeme musieť chvíľu počkať, zatiaľ môžeme pokochať aspoň prvými screenshotmi.