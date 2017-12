Vláda SR schválila Národnú politiku pre elektronické komunikácie

Bratislava 19. marca (TASR) - Vláda SR na dnešnom zasadnutí schválila Národnú politiku pre elektronické komunikácie - Národnú telekomunikačnú politiku (NTP).

Z krátkodobého hľadiska NTP do roku 2005 je pre ďalší rozvoj trhu elektronických komunikácií nevyhnutné prioritne predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona o elektronických komunikáciách tak, aby ho mohla NR SR schváliť ešte pred prijatím SR do EÚ a nadobudol účinnosť od 1. januára 2004 najneskôr, súčasne so vstupom SR do EÚ. V oblasti posilnenia nezávislosti Telekomunikačného úradu SR je potrebné oddeliť jeho financovanie tak, aby bol financovaný nezávisle od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR. Ďalšou prioritou je zabezpečiť prevod výkonu akcionárskych práv MDPT SR v Slovenských telekomunikáciách, a. s. na iný ústredný orgán štátnej správy (napríklad Ministerstvo financií SR) alebo iný orgán štátnej správy tak, aby bol zachovaný vplyv štátu a súčasne, aby sa dosiahla úplná nezávislosť postavenia tvorcu národnej politiky pre elektronické komunikácie od subjektov regulovaných na trhoch elektronických komunikácií v SR.

NTP stanovuje na najbližšie roky stratégiu rozvoja elektronických komunikačných sietí a služieb na Slovensku najmä v oblasti zdokonalenia právneho rámca, posilnenia nezávislého regulačného orgánu, rozvoja súťažného prostredia, zabezpečenia a ochrany práv koncových užívateľov, podpory rozvoja služieb informačnej spoločnosti a medzinárodnej spolupráce.

Najdôležitejším dlhodobým strategickým cieľom národnej politiky pre elektronické komunikácie je podpora trhu elektronických komunikácií SR tak, aby sa časovo rozvíjal v súlade s potrebami plnej integrácie do európskych a transatlantických štruktúr tak z hľadiska spektra poskytovaných služieb, ako aj ich požadovanej kvality a prístupnosti pre využívanie občanmi SR. Významná úloha patrí aj podpore pravidelného monitorovania a porovnávania dosiahnutej úrovne súťaže, ako aj rozvoju medzinárodných vzťahov v oblasti elektronických komunikácií.

