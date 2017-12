Dungeon Lords - stará škola dungeonov v novom kabáte

Meno D.W.Bradley asi nepozná toľko hráčov ako napríklad Warrena Spectora, Petra Molyneuxa alebo Sida Mayera. Je to škoda, lebo tento človek sa zaslúžil napríklad o také pecku ako boli (a aj sú) Wizardry VII. V roku 2000 vydal podobnú hru Wiza

20. mar 2003 o 0:00 Ján Kordoš

asi hráčov ako alebo to lebo sa o ako boli (a aj V podobnú hru rds & Warriors, ktorá nebola medzi hráčmi úspešná, hoci išlo o výbornú hru. Ak neviete o čom hovorím, tak to potom fantasy prostredie nie je vašou parketou. Obe tieto hry RPG hry z vlastného pohľadu a bolo neuveriteľne obtiažné ich dohrať. ynikali však v komplexnosti sveta, ktorý bol spracovaný do tých najmenších detailov.

Teraz nebude prekvapujúce, ak sa dozviete, že Dungeon Lords je fantasy RPG z pohľadu tretej osoby. Heuristic Park utori) sa rozhodli pre 3D zobrazenie aj preto, chcela svoju hru spraviť trošku viac akčnou a tak ju priblížiť väčšiemu počtu . Žiadne strachy pre hardcore fanúšikov, neprídeme o pokecy s obrovským množstvom NPC, budeme plniť rôzne questíky a získavať skúsenosti bojom.

Na začiatku hrania si vyberieme svojho hrdinu s množstva rás, ktoré od seba odlišujú rozličnými schopnosťami a vlastnosťami. Nad vytvorením postavičky strávia niektorí hráči určite viac len 5 minút. Hlavičky od tela budeme oddelovať: démonom z pekla, nemŕtvym ( neživým), kúzelníkom a iným rasám, ktoré už dôverne poznáme z množstva fantasy hier. Tvorcovia zmponujú do hry vlastné rasy, ale na si budeme musieť ešte počkať až do vydania hry začiatkom roka 2004.

Ak nečakáte akčný klik-fest, ale hru Baldur´s Gate, len možno ešte zložitejšiu, tak Dungeon Lords bude možno práve pre vás.