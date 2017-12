Master of Orion III - vesmír ja váš

19. mar 2003 o 0:00 Stano Bandzi

Na tento výtvor programátorov Quicksilveru sme museli čakať skutočne veľmi dlho. Vývoj tretieho pokračovania zrejme najlepšej vesmírnej stratégie a jednej z najlepších hier vôbec, sa začal ešte pod hlavičkou nebohej Microprose, potom prešiel pod Infogrames. Čakanie ešte o rok predĺžil fakt, že vlani bol vymenený človek na kresle hlavného programátora v Quicksilver, a s tým novým prišlo aj rozhodnutie radikálne zmeniť koncepciu hry. Tak, hotový produkt je nám, hráčom, konečne k dispozícií. Stálo teda zato čakať na túto hru dlhé roky?

Úplne na úvod treba povedať, že nový Master of Orion III (MoO3) nie je hrou len tak pre každého. Ono už ani druhý diel nebol, nakoľko sa jednalo o relatívne zložitú hru, avšak MoO3 je bez pochýb jednou z najzložitejších a najkomplexnejších hier, aké som kedy mal možnosť hrať. Garantujem vám, že počas prvej hodiny hrania nebude ani ten najskúsenejší hráč mať potuchy, čo sa presne na jeho obrazovke deje. Je to čiastočne spôsobené aj tým, že hra sa dodáva síce s množstvom náučného materiálu, avšak ten vám veľmi neopomôže. A priznajme si, kto tie manuály číta? Aspoň ja osobne nie, mojou filozofiou je: keď to pokazíš, prečítaj si návod na použitie :-).

Po dvoch hodinách hrania sa už dá ako-tak pochopiť, ako vaše impérium funguje, a postupne sa naučíte ho aj efektívne spravovať. Samozrejme, hráči predošlého dielu - Master of Orion II: Battle of Antares majú v tomto smere akú-takú výhodu, pretože hra sa riadi podobnými základnými princípmi.

Dej MoO3 sa odohráva dlhšiu dobu po udalostiach z druhého dielu. Rasa Antarancov sa teraz stala novým obyvateľom Oriónu a jej úlohou je dozerať na pokojný chod galaxie. Založili aj akúsi galaktickú OSN, ktorá zasadá v Oriónskom senáte. Príbeh ale vôbec nie je podstatný, pretože to, čo robí túto hru zaujímavou je fakt, že príbeh si tvoríte vy sami vašou hrou. A to je príbeh o rozmachoch a pádoch vašej civilizácie, o vojnách, ktoré viedla, o vedeckom pokroku, ktorý dosiahla, či o tom, ako sa mali počas svojho života jej občania. Na výber máme z množstva rôznych rás, ktoré sa delia do niekoľkých kategórii (humanoidné (ľudia), mechanické (cynoidi, meklari), hmyzoidné (klackoni, tachidi), jaštery (sakkra) atď.). Ak sa vám nebude páčiť ani jedna z týchto rás, môžete si samozrejme vytvoriť aj rasu vlastnú. Po výbere rasy dostanete na výber obtiažnosť, množstvo náhodných udalostí (random events), či veľkosť galaxie. Tu sa treba pozastaviť, pretože ak si vyberiete menšiu zhlukovú galaxiu, určite sa nebudete počas hry sťažovať, že niet čo kolonizovať. Druhá možnosť je vybrať si špirálovitú galaxiu, ktorá je skutočne obrovská (obsahuje rádovo stovky hviezd) a uspokojí požiadavky aj tých najnáruživejších a najrozpínavejších kolonizátorov. Tieto voľby spoločne aj s výberom množstva ostatných rás v galaxií a podmienok víťazstva (tie sú zas tri, zničiť všetkých oponentov, vyhrať voľby v senáte, avšak tretia možnosť sa zmenila – musíte objaviť 5 antaranských ‚X‘) radikálne vplývajú na dĺžku hry.

Keď sa už konečne preklikáte k samotnej hre, na začiatku si všimnete dve hlavné zmeny. Tou prvou je možnosť otáčania galaxie vo všetkých smeroch (i keď to veľmi neodporúčam robiť, nakoľko dosť rýchlo môžete stratiť prehľad o rozmiestnení hviezdnych systémov) a druhou to, že pohyb vašich lodí je obmedzený na cestovanie cez akési kozmické cesty spájajúce niektoré hviezdne systémy. Pohyb je možný aj mimo nich, avšak trvá to veľmi dlho (rádovo desiatky až stovky ťahov), takže je takmer nepoužiteľný.

Všetky funkcie hry sú prístupné cez niekoľko ovládacích panelov (diplomacia, planéty, financie, výskum, letky, guvernéri a špionáž, či stav vášho impéria zobrazený vo ‚victory screen‘). Na prvý pohľad to vyzerá celkom jednoducho, avšak veľmi skoro zistíte, že každý ovládací panel sa skladá z niekoľkých „záložiek“, a v každej z nich sa vám vysúvajú ďalšie tabuľky a z nich ďalšie a ďalšie. Potom, čo sa v nich začnete orientovať, pocítite, že sa nový Master of Orion hrá trochu inak, ako bývalo zvykom. Zrejme najviac je to spôsobené tým, že autori sa snažili odstrániť z hry piplavý mikromanažment s planétami a nielenže celý systém obrátili hore nohami, ale pod kontrolu ho navyše dostala umelá inteligencia. A tá bude okrem znepriatelených mimozemšťanov vaším hlavným nepriateľom, proti ktorému budete bojovať celú hru. O tom však v hodnotiacej časti.

S ostatnými rasami nadviažete, ako to už býva dobrým zvykom, diplomatické kontakty. Diplomacia doznala v podstate len kozmetických zmien. Pribudol sem však veľmi pozitívny nový prvok, a to Oriónsky senát. Na začiatku hra náhodne vyberie, či ste členom senátu alebo nie. Ak ním nie ste, členovia senátu vás tam budú musieť prijať. Potom už aj vy môžete hlasovať o rôznych veciach, napríklad o prijatí/vylúčení zo senátu, o pochvale/ponížení niektorej rasy, o ekonomických sankciách, embargu, či o vyhlásení totálnej vojny. Sem-tam sa v senáte objavia nové zákony, ktoré keď sú prijaté, musíte ich dodržiavať (napríklad zákaz používania nukleárnych zbraní, zákaz nútenej práce a pod.). Ak nie, riskujete minimálne zhoršenie diplomatických vzťahov k vám.

Kde diplomacia zlyháva, prichádzajú na rad zbrane. Vedenie vojny a spôsob boja je takisto úplne nový. V prvom rade existujú tri základné typy lodí – sú to lode systémové, orbitálne základne a medzihviezdne lode. Samozrejme, že si budete dizajnovať vlastné typy lodí podobne ako v MoO2, len im navyše musíte prideliť ešte nejakú funkciu, napríklad útok zblízka, útok z diaľky, transport, carrier stíhačov. Potom si podľa toho vytvoríte z niekoľkých kusov lodí tzv. task force. Taždá task force má priradenú niektorú z vyššie uvedených funkcií. Tu nastáva veľmi podstatný rozdiel, pretože task force si vybudujete z vašich „rezerv“, čiže lodí, ktoré ste predtým vyrobili, nezáleží na tom kde (okamžite po dokončení sa loď presunie do vašich rezerv). Task force môžete vytvoriť na ktoromkoľvek z vašich hviezdnych systémov. Túto zmenu som privítal, pretože odpadá presúvanie a zoskupovanie vašej armády z celej galaxie a v prípade agresie môžete na svoju obranu použiť všetko, čo máte (ak to samozrejme neväzí niekde inde, pretože vrátenie lodí do rezerv po rozpustení task force trvá nejakých 8 kôl).

Samotný boj prebieha veľmi divným spôsobom pre takúto hru, a to konkrétne real-time z 3D pohľadu na dvojrozmernom poli.

O prvkoch tejto hry by sa toho dalo popísať ešte niekoľko ďalších celých strán, ale myslím si, že to nemá význam. Radšej sa teda vrhnime na hodnotenie.

Grafika: 6 / 10

I keď pripúšťam, že grafické spracovanie nie je pre hru podobného typu tak dôležité ako trebárs pre 3D akčnú hru, treba otvorene povedať, že Quicksilver zaspal dobu, a že grafické spracovanie trochu nahlodal zub času dlhého vývoja. Týka sa to hlavne úplnej absencie podpory 3D akcelerátorov (!), stvárnenia real-time bojov (ktoré dopadly skutočne mizerne a modely lodí sú absolútne prťaté obyčajné sprity a nie paráda, akú som očakával) a trošku aj galaktickej mapy. Tá sa síce dá otáčať, ale je tu jasne poznať, že nie je akcelerovaná a je to škoda. Na druhej strane, stvárnenie všetkých tabuliek a ovládacích prvkov je oku príjemné, nerušivé a podriadené funkčnosti. Po hlbšom skúmaní hry objavíte aj vysokú úroveň detailnosti, venovanú hlavne zobrazeniu planét. Jeden svetlý moment tu však predsa len je, a to sú parádne animácie, v ktorých je všetko na prvotriednej úrovni. Vysoko profesionálne a originálne sú nakreslené a spracované modely jednotlivých členov galaktických národov, a o to krajšie je vidieť ich v pohybe. Čo je však smutné, že túto parádičku si užijeme len zriedka, a to takmer výlučne pri odpovedi na nejakú diplomatickú ponuku. Jedným veľmi výrazným kladom tohto všetkého je, že MoO3 je hra s absolútne minimálnymi hardwarovými požiadavkami a bez akýchkoľvek problémov vám pobeží i na vašom kancelárskom PC, ktoré nestíha ani Windows XP. Síce som to neskúšal, ale nemám dôvod neveriť, že plnohodnotnú hru si užijete aj na minimálnej uvedenej konfigurácii (Pentium II 300MHz, 128MB RAM)

Interface: 6 / 10

No, hodnotenie tohto kritéria je ovplyvnené hlavne vysokou náročnosťou ovládania hry, možno až prehnanou komplexnosťou a zložitosťou. Keď si však už na to zvyknete, dá sa s tým žiť a vaše impérium budete ovládať celkom pohodovo. Podľa mňa však hra mohla celkovo vyznieť oveľa lepšie, keby si dali programátori ešte viac práce na doladení. Niekedy totiž hra vyzerá ako taký zlepenec zjednodušení a rozšírení. A bohužiaľ, to zjednodušenie/rozšírenie niekedy postihlo práve tie osvedčené miesta, kde to teraz po novom nefunguje. Neplatí to samozrejme všeobecne, ale v mnohých prípadoch. Napríklad by som veľmi, skutočne veľmi ocenil kvalitnejší ovládací panel so všetkými mojimi planétami, pretože informácie tu poskytnuté sú príliš stručné a hráčovi neostáva nič iné, ako nastavovať všetko, planétu po planéte. Takisto by som privítal viac okienok pre výrobnú postupnosť (narozdiel od nedostačujúcich troch). Ďalší otravný fakt je to, že výsledok zmeny, ktorú vykonáte v jednom ovládacom paneli vyvolá reakciu, ktorú musíte pracne vyhľadávať o niekoľko desiatok kliknutí ďalej (napríklad ak globálne zvýšite dane, zvýši sa tým odpor na niektorých planétach, a musíte zisťovať kde). Interface má aj niekoľko drobných bugov, ktoré sa však dajú odpustiť (napríklad pri budovaní task forces).

O situácii po každom kole vás informuje tzv. sitrep (situation report), v ktorom sú podľa dôležitosti oddelené udalosti na červené, zelené, žlté a biele. Tento výpis môžete rôzne filtrovať, hodilo by sa však omnoho viac filtrov a hlavne optické zhustenie informácii (aby nebolo treba toľko scrollovať, keď v jednom poli, ktoré zaberá desatinu obrazovky je povedzme jeden riadok informácie).

Hrateľnosť: 8 / 10

Ohodnotiť hrateľnosť tejto hry bolo dosť problematické. Pre takéto, relatívne vysoké hodnotenie som sa napokon rozhodol najmä po zvážení toho, že Master of Orion III vám v cene podobnej ostatným titulom ponúkne zábavu na oveľa, skutočne oveľa dlhšiu dobu. Ak sa do hry vžijete, polhodiny sa zrazú stanú minútami a minúty sú zanedbateľné (našťastie sú v hre zabudované hodiny s alarmom a možnosťou upozornenia po každej hodine, príp. polhodine :o). Úroveň zábavy je však dosť ohobľovaná tým, že musíte neustále napravovať škody, ktoré napáchala AI na vašich planétach (prípadne sa o ne zdĺhavo starať sami po vypnutí AI a nadávať na to, že vám k tomu autori hry nevytvorili príjemné podmienky). Ak AI nevypnete, bduete svedkom divného ukázu, že hra sa hrá prakticky sama. Všetko sa vyrába samo, výskum je plne automatizovaný (bez nejakej možnosti zasahovania) atď. Množstvo zábavnosti vyplýva práve z kvality AI v tejto hre, ktorá je na nízkej úrovni (AI ovláda diplomaciu a pod.). Sú tu aj svetlé stránky (napríklad senát) a je tu stále prítomná už spomínaná záhadná chytľavosť, avšak stále vám zážitok znehodnocujú prvky hry nedotiahnuté do konca (medzi ne bohužiaľ patrí aj tak dôležitý boj, ktorý nesplnil moje očakávania).

Multiplayer: 7 / 10

Multiplayer som mal možnosť si vyskúšať, ale bol som z neho viac-menej sklamaný. Je to o niečo lepšie ako hra proti počítaču, ale nie zas až tak oveľa. Kvalitný zážitok z tejto hry si však viem predstaviť, ale len vo veľmi ťažko zrealizovateľných podmienkach, nakoľko jedna hra môže trvať celé týždne, a zohnať partiu ľudí vždy v určenú dobu je v dnešnom uponáhľanom svete dosť problematické.

Zvukové efekty: 7 / 10

Zvukový doprovod k hre je prakticky bezproblémový, ale mohlo to byť aj lepšie. Treba povedať, že zvuky vysúvania tabuliek a klikania nie sú otravné ani po dlhšej dobe, ale napríklad už MoO2 bol na to o niečo lepšie. Podobne ako po grafickej stránke, kvalitou oplýva zvukový doprovod animácií.

Hudba: 7 / 10

Hudba je presne v štýle minulého dielu hry, bohužiaľ tu však dosahuje len nadpriemernej kvality. Nie je zlá, ale je až príliš tichá a nevýrazná a nemá na dokonalú atmosférickú pecku (i keď v midi-formáte) z MoO2.

Inteligencia & obtiažnosť: 5 / 10

Tak v tomto hodnotiacom kritériu ma hra asi najviac sklamala. Prečo? Ako som už spomínal, autori sa v mnohom spoliehajú na umelú inteligenciu, ktorá mala byť schopná riadiť vaše impérium a možnosť manuálneho ovládanie ponechali len pre hardcore-zarytých fanúšikov. Našťastie, že ponechali, pretože AI si svoje povinnosti dobre neplní. Bez ostychu zvyšuje dane a rastúca nespokojnosť obyvateľov ju vôbec nezaujíma. Stavia si transporty, ktorých je vždy dosť, namiesto vojnových lodí. Stavia pozemné vojsko, avšak hlavne podporné jednotky (ktorých môže mať pozemné vojsko len veľmi obmedzený počet) a nestavia pechotu, príp. tanky, bez ktorých niet armády :-).

Záverečný verdikt: 7 / 10

Na záver už len toľko, že hra ma dosť sklamala a rozhodne som od nej očakával viac. Ak však hľadáte zábavu na veľmi dlhú dobu, a ste fanúšikom podobných hier, nový Master of Orion III je pre vás. Nemôžem ale autorom odoprieť veľkú snahu o inováciu herného systému, len im to bohužiaľ nie vždy celkom vyšlo podľa ich predstáv. Nové prvky v hre sú však naozaj prínosom.