GunGrave – hrobový tanec s diablom

Klasický, čistý a dobrí hrdinovia vyšli dnes už z módy, pomaly ich nestretnete ani vo filmoch, knihách, či hrách. Súčasný trend preferuje temných, nie veľmi milých, či charakterných anti-hrdinov. To je moderný trend západného konzumného umenia, hoci v obl

18. mar 2003 o 0:00 Milo Gracík

asti japonskej (manga, anime) a honkongskej (bloodshed filmy) popkultúry je ponurý anti-hrdina udomácnený už dlhé roky. A práve teraz prichádza Grave aj k nám. Zahalený plášťom temnoty a obklopený vôňou čerstvého hrobu rozdáva rozhrešenia uragánom guliek veľkokalibrových pištolí.

Here Comes The Rain

Kdesi ďaleko, v inom vesmíre, na inej planéte, v jednom meste do nebeských výšin sa vypínajú chladné mrakodrapy vyššej spoločnosti, zatiaľ čo na ulici prebieha každodenný boj bežných ľudí o holé prežitie. Mesto plné zločinu, korupcie a násilia, kde nemilosrdne vládnu ziskuchtivé korporácie. A v tomto meste, v jeden temný daždivý deň, vydáva sa na svoju osudovú one-man cestu temný križiak Death: Beyond The Grave. Jeden muž proti nespočítateľným hordám zabijakov zločineckého Syndikátu má však na svojej strane nezanedbateľnú výhodu. Nemôže zomrieť, je už totiž mŕtvy.

Smrť mu cudzia nie je, on sám sa tak dokonca prezýva. Smrť, táto tichá a spoľahlivá postava je mu vernou spoločníčkou už od dôb ich prvého rande. Hovorte mu jednoducho Grave. Čo vás upúta na prvý pohľad je obal tejto hry, ktorého štýlová manga kresba bije oceľovou päsťou do očí. Keď som ju videl ja, myslel som si, že sa jedná o spodobneného Loba. Nebol to on, i keď nakoniec som sa ani tak veľmi nemýlil. Hlavný hrdina tejto hry, zobrazený na jej obale skutočne nemá od Veľkého šéfa ďaleko, či už drsným metalovým vzhľadom, použitým arzenálom megabúchačiek, alebo spúšťou, ktorú po sebe zanecháva.

Originálne postavy má na svedomí Yasuhiro Nightow, známy predovšetkým ako tvorca série Trigun. O mechanický dizajn sa postaral nemenej slávny Kosuke Fujishima (Oh My Goddess!, Sakura War). Hudobnú stránku tohto projektu zabezpečil Tsuneo Imahori, aj keď som celkom znalý anime, jeho dielo mimo skvelej hudby k Trigun je mi neznáme. No po zahraní tejto hry a predovšetkým vypočutí si použitého soundtracku môj záujem o tohto človek enormne vzrástol. Hudba v GunGrave sa minimálne vyrovná fantastickému podmazu z Cowboy Bebop (Yoko Kanno), na ktorý obvykle nedám dopustiť.

GunGrave je trojrozmerná akčná strieľačka z pohľadu tretej osoby. Ide o čistokrvný produkt tohto žánru, nenáročného na premýšľanie a v tomto prípade nenáročného aj na koordináciu vašich prstov. Prebíjate sa cez zopár nepríliš rozsiahlych úrovní zamorených gangsterským komparzom, ktorí tam pobehujú len za jediným účelom – aby ste mali koho odstreliť. Sem-tam vám túto náročnú prácu spestrí boj s jedným zo zmenšujúcej sa množiny odporných bossov. V podstate sa však jedná o anime - japonský kreslený film. A to dosť kvalitné. Štýlový feeling podporuje aj originálne japonský dabing s anglickými titulkami, takže si príbeh užijú aj tí japončinu neovládajúci animefili a súčasne aj tí menej zdatní anglofóni:-). S plnohodnotnou akčnou hrou dostanete vzrušujúci príbeh o pomste, očistci, o živote a o smrti. Tajuplný pseudo filozofický príbeh, plný nielen obvyklých klišé ale i myšlienok, ktoré uviaznu v závitoch vašej mysli dlhšie než votrelec v hostiteľskom tele. Dej je prezentovaný prostredníctvom úchvatných renderovaných filmov v super kvalite, samozrejme v anime štýle. Medzi misiami sa príbeh rozvíja rozhovormi Grave-a s Mikou Asagi a Doktorom T. Zatiaľ vám tie mená nič nehovoria, no prezradiť vám hlbšie pozadie tohto príbehu by bol väčší hriech než neznalému prezradiť pointu Šiesteho zmyslu pred zhliadnutím filmu.

Okrem dvojice olovo chŕliacich Kerberov má Grave vo výzbroji ťažký arzenál prenášaný vo vlastnej truhle na svojom chrbte. Reminiscencia na gitarové puzdrá z Desperada, alebo je to pôvodný japonský prvok? Či dokonca Rodriguez sa inšpiroval niektorou mangou či anime? No, vráťme sa však k veci, teda k zbraniam. Truhlu si môžete prehodiť cez rameno a použiť ju ako raketomet, či rýchlopalný guľomet. Použitie truhly je však obmedzené, nie je to zase až také strašné, keďže munícia sa vám doplní po určitom počte zabitých nepriateľov. Krásne a jednoduché. A v prípade ohrozenia tlupou svalnatých grázlov driapajúcich sa po vašom krku ich efektne zmetiete šikovným úderom spomínanou rakvičkou. Paráda.

Grafika: 6 / 10

Na 3D prostredie hry sa pozeráte z pohľadu tretej osoby. Kamera je prednastavená a nie je možné s ňou manipulovať, aj keď v tejto hre to nie je nijaký zásadný problém, keďže po väčšinu času máte prehľad o situácii na bojisku. A nejaké to prekvapenie za vaším chrbtom vyrieši tlačidlo pre rýchlu otočku o 180°. Príjemnou stránkou šedivého dizajnu úrovní je interaktivita (zničiteľnosť) prostredia, takže po vašom žúre zostane v danej úrovni doslova zuhoľnatená pustina s množstvom dier v stenách od vašich pištolí. Prekrásne nihilistické. Grafické spracovanie je v štýle kresleného filmu, nie je síce nijak úžasné, no má svoje atmosferické kúzlo.

Interface: 5 / 10

Herné ukazovatele sú dobre rozvrhnuté a prehľadné. Všetko je po výtvarnej stránke riešené veľmi štýlovo a krásne. Menu sú jednoduché, neponúkajú veľa možností nastavenia. Celkovo sa v dnešnej dobe jedná o slabý podpriemer. Trochu prekvapí časté nahrávanie, aj niekoľkokrát za jednu úroveň. Pravdou však je, že nahrávacia doba je minimálna, i tak je však častý loading v tak krátkej hre viac než podivnou záležitosťou.

Hrateľnosť: 6 / 10

Náplňou tejto hry je strieľanie. Strieľanie, zabíjanie a ničenie. Prakticky strieľate za každej situácie s výnimkou behu. Nie je to žiadne frustrujúce prebíjanie sa úrovňami, s cieľom čo najskôr zlikvidovať tých parchantov a postúpiť do ďalšej úrovne. Tu si každého protivníka vychutnáte, je to o čírej radosti zo streľby a ničenia. Čím efektnejšie likvidujete nepriateľov, tým viac to hra ocení, t.j. dostanete vyššie skóre. Body sa počítajú napr. za rozstrieľanie nepriateľa z tesnej blízkosti, streľbu v skoku, za streľbu z otočky, za špeciálne strelecké techniky a rôzne štýlové pózy. Jednoducho, dobre vyzerajúce akrobatické útoky sú v tejto hre žiadúce a vhodnejšie viac než rolka toaletného papiera po kvalitnom vyprázdnení. To, čo v tejto hre Grave so svojimi dvoma búchačkami (maznavo nazvanými Cerberos) dokáže, je doslova a do písmena neuveriteľné! Tanečná choreografia streleckých pohybov hravo konkurujúca tomu najlepšiemu z hongkongských bloodshed filmov. Po dohratí vás očakáva niekoľko bonusov, z nich za pozornosť stojí predovšetkým režim spomalenia – z hyperakčnej hry sa stáva bomba á la Matrix .

Multiplayer

Tento titul nepodporuje hru viacerých hráčov.

Zvukové efekty: 5 / 10

Všetko znie tak ako má, nič nechýba. Za zvláštnu zmienku však stoja uchu lahodiace zvukové efekty streľby Kerberov, ktoré vás sprevádzajú celou hrou a neomrzia. Keď pri behu utíchnu, človek sa už nevie dočkať kedy znova spustí táto lahodná symfónia smrti. Dabing je na slušnej úrovni, aj keď vzhľadom na inú zvukomalebnosť japončiny jeho kvalitu sa dá ťažko posúdiť. No potešili ma temné, hlboké a charakterné intonácie oproti štandardnému orientálnemu pišťaniu vysokých hlasov. Aj keď Grave stále mlčí ako hrob:-)

Hudba: 8 / 10

Excelentné! Neskutočne životaschopný, radosťou búriaci soundtrack, ktorý by človek u takejto hry vôbec nečakal. Fascinujúca symfónia s prevahou zvučných rohov nad duniacimi basmi doplnená o rytmické dunenie dvojky Grave-ových pištolí.

Inteligencia & obtiažnosť: 5 / 10

Celková schéma hry je dosť jednoduchá, predovšetkým vďaka neobmedzenej munícii a vysokej kadencii streľby. V priebehu hry nebudete mať skoro žiadne problémy, až v podstate do finále, kedy sa stretnete so skoro sebe rovnými (rozhodne sebe podobnými). Aj vďaka tomu, že pri zapauzovaní hry sa môžete kedykoľvek vyliečiť a keďže liečiacu energiu získavate zabíjaním, vedzte že do kritického stavu sa nedostanete. Trochu viac srandy si užijete s niekoľkými finálnymi bossmi, všetko šéfmi mafiánskeho Syndikátu. Budete môcť dokonca využiť špeciálne útoky, prístupné iba pri súbojoch s nimi. Postup je lineárny, vzhľadom na malú rozľahlosť úrovní sa nemáte skutočne kde stratiť, keby predsa len náhodou - váš cieľ označuje neprehliadnuteľná žltá šípka.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Je to hra? Je to anime? Je to hra a je to aj anime film. Za jednu cestu dostanete celkom schopnú, aj keď krátku zúrivú akčnú strieľačku pripomínajúcu Devil May Cry a zároveň aj kvalitne spracovaný atmosferický animovaný film so strhujúcim príbehom. Práve pre milovníkov pekelnej streľby, mangy (anime), temných hrdinov, vône strelného prachu a cinkotu tisícok nábojníc je určená táto story, táto hra. Ak chcete hru, kde vystrieľate 1 000 000 000 nábojov, GunGrave je to pravé!

Hru na recenziu zapožičala Cenega Slovakia.